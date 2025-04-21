В сырьевом остатке: Минэк снизил прогноз по нефти Urals до $56 за баррель

Минэк значительно снизил ожидания по ценам на нефть Urals — до $56 за баррель в среднем в 2025 году, следует из макропрогноза ведомства (документ есть у «Известий»). Это связано с разгорающимися торговыми войнами и ожиданиями замедления мирового ВВП, пояснили эксперты. При этом прогнозы министерства по среднему курсу доллара практически не изменились, несмотря на значительное укрепление нацвалюты к апрелю, — в этом году «американец» будет торговаться по 94 руб/$. Инфляция составит 7,6%, а экономика вырастет на 2,5%, прогнозируют в Минэке. Как увеличатся зарплаты и что будет с безработицей — в материале «Известий».

Прогноз по ценам на нефть в 2025 году

Минэк подготовил новый проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026-й и плановый 2027/28 год, а также пересмотрел оценки по 2025-му (его основные показатели есть у «Известий»). Обновленный документ ведомство внесло в правительство.

Наиболее значительные изменения коснулись цен на нефть в этом году. В министерстве прогнозируют среднюю цену марки Urals в $56 за баррель. В предыдущей версии документа (сентябре 2024-го) экспортная цена на нее закладывалась в размере $69,7. Эти показатели близки, но не тождественны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно ожиданиям Минэка, в ближайшие годы ситуация с ценами на Urals значительно лучше не станет — российская нефть будет торговаться в 2026-м в среднем по $61, в 2027-м — по $63, а в 2028-м — по $65.

Также ведомство снизило прогноз по стоимости нефти марки Brent — до $68 за баррель (против $81,7, которые ожидались в сентябре). В ближайшие три года ее цена будет на плато $72 за баррель.

Ухудшение прогнозов связано с тем, что в последние несколько месяцев котировки сырья резко снизились на фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн. Ожидается, что мировая экономика будет замедляться, а значит, спрос на энергоресурсы упадет. Помимо этого, на стоимость нефти влияет конфликт на Ближнем Востоке. Судя по цифрам, в Минэке ожидают, что такая ситуация сохранится до конца года.

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— Для бюджета снижение цены Urals — это всегда не самая лучшая новость, так как казна напрямую зависит от динамики цен на нефть. Если стоимость энергоресурсов упадет ниже $60 за баррель, финплан может недосчитаться значительной части нефтегазовых доходов, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Что будет с курсом доллара в этом году

Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ценам на нефть, ожидания по курсу нацвалюты практически не изменились. Судя по макропрогнозу, доллар в среднем будет стоить в этом году 94,3 рубля. Для сравнения: в сентябре Минэк прогнозировал на 2025-й курс «американца» по 96,5 рубля. Там ждут, что уже в 2026-м он будет стоить выше сотни.

Вместе с тем с начале года рубль значительно укрепился — на 20%, до 82 руб/$, но его колебания всё еще возможны. По словам представителя Минэка, оценка на 2025 год реалистична, но ведомство понимает, что колебания курса могут быть достаточно высокими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средний показатель по году будет зависеть от очень многих факторов, которые пока не определены, — от геополитических новостей о торговых войнах и о переговорах между РФ и США, а также от того, снимут ли с России санкции, пояснила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. В разные месяцы «американец» может как опускаться ниже 80 рублей, так и подниматься выше 94.

Помимо внешних факторов есть и внутренние, которые призваны рубль поддержать, — в частности, высокая ключевая ставка (сейчас 21% годовых), которую резко снижать точно не будут, добавила Наталья Мильчакова.

Как будет расти экономика в 2025 году — прогноз Минэка

Как заявил представитель Минэка, ожидания по темпам роста экономики за последние полгода не изменились. В 2025-м, как прогнозирует ведомство, ВВП России увеличится на 2,5%. Также министерство незначительно изменило ожидания от 2026–2028 годов — 2,4%, 2,8% и 3%, соответственно. По словам представителя министерства, некоторое понижение в 2026-м обусловлено эффектом жесткой денежно-кредитной политики.

Ожидаемый рост экономики — значительно медленнее, чем по итогам 2024-го, — тогда ВВП подрос на 4,3%. Она замедлится из-за большой ключевой ставки и высоких процентов по кредитам — заемное финансирование стало менее доступным особенно для небольших предприятий, уверена Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее словам, сокращение добычи углеводородов, особенно нефти в рамках ОПЕК+, будет влиять на замедление роста.

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— Снижение цен на нефть приведет к уменьшению доходов бюджета и секвенированию не только государственных расходов, но и инвестиций. В результате прирост валовой добавленной стоимости в экономике рискует снизиться, — пояснил Андрей Бархота.

Минэк в своем макропрогнозе немного улучшил ожидания по импорту в 2025-м — $323 млрд. По оценкам министерства, экспорт упадет до $410 млрд (в сентябре ожидалось $445 млрд).

Также ведомство в своем проекте представило ожидания по индексу промышленного производства, который в этом году составит 2,6%. Кроме того, Министерство экономики обратилось к индексу производства обрабатывающей промышленности — он составит 4,3%.

Акцент на индикаторы, связанные с реальным сектором экономики, — это попытка сигнализировать о том, что центральной проблемой сейчас становится не только инфляция, но и замедление экономической активности, обратил внимание независимый эксперт Андрей Бархота.

Насколько поднимутся цены в ближайшие годы

Помимо этого, министерство ухудшило прогноз по росту цен. Если в сентябрьском проекте ожидалось, что по итогу 2025 года инфляция составит 4,5%, то теперь ее уровень прогнозируется в 7,6%. По словам представителя Минэкономразвития, такой показатель ожидается, исходя из динамики конца прошлого и начала этого года. По обновленным подсчетам Минэка, лишь в следующем году инфляция опустится до таргета в 4% и до 2028-го выйдет на плато.

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— Снижение инфляции не может быть резким, ведь в таком случае государство должно прибегнуть к жесткому регулированию цен на все товары, работы и услуги. Показатель 7,6%, вероятнее всего, будет близок к реальности по итогам года, — считает Юлия Коваленко из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Как будут расти доходы населения в 2025 году

По прогнозу Минэка, реальные зарплаты (с учетом инфляции) по итогам 2025 года вырастут на 6,8% (для сравнения: в сентябре этот показатель оценивался в 7%). Дальше рост будет замедляться — до 3,2% в 2028 году.

Что касается реальных денежных доходов населения, то они увеличатся на 6,2% в 2025-м (в прошлом прогнозе — 6,1%). Далее рост будет более скромный: в 2026-м — 4,8%, в 2027-м — 3,5% и в 2028-м — 3,1%. Средний уровень безработицы в 2025-м Минэк оценил в 2,5% (согласно ожиданием в прошлом сентябре — 2,6%).

— Постепенное замедление роста номинальных заработных плат на фоне стабильно низкой безработицы — уже признак оздоровления рынка труда, — обратил внимание главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Дефицит кадров в России в этом году может быть преодолен, и избыточная занятость постепенно начнет устраняться, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Однако уровень безработицы в 2,5% всё равно показывает, что рынок труда перегрет.

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— Из-за ограниченности финансирования и санкций некоторые предприятия начнут сокращать свои запланированные ранее инвестпроекты и, соответственно, частично уменьшать численность персонала. Однако массовой безработицы в России не ожидается — колебания в рамках 2,4–2,5% действительно находятся в рамках статистической погрешности, — полагает эксперт.

По словам Натальи Мильчаковой, рынок труда будет балансировать самостоятельно, как только замедлятся темпы роста зарплат.