В сырьевом остатке: Минэк снизил прогноз по нефти Urals до $56 за баррель
Минэк значительно снизил ожидания по ценам на нефть Urals — до $56 за баррель в среднем в 2025 году, следует из макропрогноза ведомства (документ есть у «Известий»). Это связано с разгорающимися торговыми войнами и ожиданиями замедления мирового ВВП, пояснили эксперты. При этом прогнозы министерства по среднему курсу доллара практически не изменились, несмотря на значительное укрепление нацвалюты к апрелю, — в этом году «американец» будет торговаться по 94 руб/$. Инфляция составит 7,6%, а экономика вырастет на 2,5%, прогнозируют в Минэке. Как увеличатся зарплаты и что будет с безработицей — в материале «Известий».
Прогноз по ценам на нефть в 2025 году
Минэк подготовил новый проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026-й и плановый 2027/28 год, а также пересмотрел оценки по 2025-му (его основные показатели есть у «Известий»). Обновленный документ ведомство внесло в правительство.
Наиболее значительные изменения коснулись цен на нефть в этом году. В министерстве прогнозируют среднюю цену марки Urals в $56 за баррель. В предыдущей версии документа (сентябре 2024-го) экспортная цена на нее закладывалась в размере $69,7. Эти показатели близки, но не тождественны.
Согласно ожиданиям Минэка, в ближайшие годы ситуация с ценами на Urals значительно лучше не станет — российская нефть будет торговаться в 2026-м в среднем по $61, в 2027-м — по $63, а в 2028-м — по $65.
Также ведомство снизило прогноз по стоимости нефти марки Brent — до $68 за баррель (против $81,7, которые ожидались в сентябре). В ближайшие три года ее цена будет на плато $72 за баррель.
Ухудшение прогнозов связано с тем, что в последние несколько месяцев котировки сырья резко снизились на фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн. Ожидается, что мировая экономика будет замедляться, а значит, спрос на энергоресурсы упадет. Помимо этого, на стоимость нефти влияет конфликт на Ближнем Востоке. Судя по цифрам, в Минэке ожидают, что такая ситуация сохранится до конца года.
— Для бюджета снижение цены Urals — это всегда не самая лучшая новость, так как казна напрямую зависит от динамики цен на нефть. Если стоимость энергоресурсов упадет ниже $60 за баррель, финплан может недосчитаться значительной части нефтегазовых доходов, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Что будет с курсом доллара в этом году
Несмотря на значительное ухудшение прогноза по ценам на нефть, ожидания по курсу нацвалюты практически не изменились. Судя по макропрогнозу, доллар в среднем будет стоить в этом году 94,3 рубля. Для сравнения: в сентябре Минэк прогнозировал на 2025-й курс «американца» по 96,5 рубля. Там ждут, что уже в 2026-м он будет стоить выше сотни.
Вместе с тем с начале года рубль значительно укрепился — на 20%, до 82 руб/$, но его колебания всё еще возможны. По словам представителя Минэка, оценка на 2025 год реалистична, но ведомство понимает, что колебания курса могут быть достаточно высокими.
Средний показатель по году будет зависеть от очень многих факторов, которые пока не определены, — от геополитических новостей о торговых войнах и о переговорах между РФ и США, а также от того, снимут ли с России санкции, пояснила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. В разные месяцы «американец» может как опускаться ниже 80 рублей, так и подниматься выше 94.
Помимо внешних факторов есть и внутренние, которые призваны рубль поддержать, — в частности, высокая ключевая ставка (сейчас 21% годовых), которую резко снижать точно не будут, добавила Наталья Мильчакова.
Как будет расти экономика в 2025 году — прогноз Минэка
Как заявил представитель Минэка, ожидания по темпам роста экономики за последние полгода не изменились. В 2025-м, как прогнозирует ведомство, ВВП России увеличится на 2,5%. Также министерство незначительно изменило ожидания от 2026–2028 годов — 2,4%, 2,8% и 3%, соответственно. По словам представителя министерства, некоторое понижение в 2026-м обусловлено эффектом жесткой денежно-кредитной политики.
Ожидаемый рост экономики — значительно медленнее, чем по итогам 2024-го, — тогда ВВП подрос на 4,3%. Она замедлится из-за большой ключевой ставки и высоких процентов по кредитам — заемное финансирование стало менее доступным особенно для небольших предприятий, уверена Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее словам, сокращение добычи углеводородов, особенно нефти в рамках ОПЕК+, будет влиять на замедление роста.
— Снижение цен на нефть приведет к уменьшению доходов бюджета и секвенированию не только государственных расходов, но и инвестиций. В результате прирост валовой добавленной стоимости в экономике рискует снизиться, — пояснил Андрей Бархота.
Минэк в своем макропрогнозе немного улучшил ожидания по импорту в 2025-м — $323 млрд. По оценкам министерства, экспорт упадет до $410 млрд (в сентябре ожидалось $445 млрд).
Также ведомство в своем проекте представило ожидания по индексу промышленного производства, который в этом году составит 2,6%. Кроме того, Министерство экономики обратилось к индексу производства обрабатывающей промышленности — он составит 4,3%.
Акцент на индикаторы, связанные с реальным сектором экономики, — это попытка сигнализировать о том, что центральной проблемой сейчас становится не только инфляция, но и замедление экономической активности, обратил внимание независимый эксперт Андрей Бархота.
Насколько поднимутся цены в ближайшие годы
Помимо этого, министерство ухудшило прогноз по росту цен. Если в сентябрьском проекте ожидалось, что по итогу 2025 года инфляция составит 4,5%, то теперь ее уровень прогнозируется в 7,6%. По словам представителя Минэкономразвития, такой показатель ожидается, исходя из динамики конца прошлого и начала этого года. По обновленным подсчетам Минэка, лишь в следующем году инфляция опустится до таргета в 4% и до 2028-го выйдет на плато.
— Снижение инфляции не может быть резким, ведь в таком случае государство должно прибегнуть к жесткому регулированию цен на все товары, работы и услуги. Показатель 7,6%, вероятнее всего, будет близок к реальности по итогам года, — считает Юлия Коваленко из РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Как будут расти доходы населения в 2025 году
По прогнозу Минэка, реальные зарплаты (с учетом инфляции) по итогам 2025 года вырастут на 6,8% (для сравнения: в сентябре этот показатель оценивался в 7%). Дальше рост будет замедляться — до 3,2% в 2028 году.
Что касается реальных денежных доходов населения, то они увеличатся на 6,2% в 2025-м (в прошлом прогнозе — 6,1%). Далее рост будет более скромный: в 2026-м — 4,8%, в 2027-м — 3,5% и в 2028-м — 3,1%. Средний уровень безработицы в 2025-м Минэк оценил в 2,5% (согласно ожиданием в прошлом сентябре — 2,6%).
— Постепенное замедление роста номинальных заработных плат на фоне стабильно низкой безработицы — уже признак оздоровления рынка труда, — обратил внимание главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
Дефицит кадров в России в этом году может быть преодолен, и избыточная занятость постепенно начнет устраняться, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Однако уровень безработицы в 2,5% всё равно показывает, что рынок труда перегрет.
— Из-за ограниченности финансирования и санкций некоторые предприятия начнут сокращать свои запланированные ранее инвестпроекты и, соответственно, частично уменьшать численность персонала. Однако массовой безработицы в России не ожидается — колебания в рамках 2,4–2,5% действительно находятся в рамках статистической погрешности, — полагает эксперт.
По словам Натальи Мильчаковой, рынок труда будет балансировать самостоятельно, как только замедлятся темпы роста зарплат.