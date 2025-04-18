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Бочка прибавки: нефть завершила неделю с пятипроцентным ростом

Насколько устойчив тренд и что это значит для России
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Котировки нефти марки Brent подскочили почти на 5% по итогам недели, достигнув $71 за баррель. Аналитики указывают на несколько факторов, поддерживающих рост, включая ослабление доллара, паузу в эскалации торговых войн и ожидание сезонного повышения спроса. Однако эксперты предупреждают, что тренд может оказаться краткосрочным. «Известия» выяснили, чего ждать от нефтяного рынка в ближайшие недели и как рост котировок повлияет на рубль и российский бюджет.

Ближайшая неделя

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, на следующей неделе оправданным будет выглядеть диапазон $65–70 за баррель Brent. Основные факторы — пауза в торговых конфликтах и снижение курса доллара.

— Сейчас появились намеки на диалог между представителями США и КНР, и вместе с ослаблением доллара это оказывает положительное влияние на нефтяные котировки, — пояснила Крылова.

Дополнительную поддержку оказывает ожидание сезонного увеличения спроса на топливо, отметила руководитель направления промышленности Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Нефтедобыча
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Пока что в ценах на нефть заложен умеренный рост тарифов (порядка +10%) и умеренное замедление мировой экономики. При этом в случае нового обострения торговой войны и ужесточения тарифов возможен краткосрочный обвал ниже уровня себестоимости американской сланцевой нефти — порядка $60 за баррель. Это может спровоцировать рост волатильности и коррекционное движение вниз, — считает старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Некоторые участники рынка также указывают на важность статистики по запасам нефти в США, опубликованной на уходящей неделе. Запасы сократились более чем на 4 млн баррелей, что свидетельствует о восстановлении потребления и способствует росту котировок. В то же время объемы добычи остаются высокими, и это может стать фактором сдерживания дальнейшего роста.

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Что скажет ОПЕК+ и чего ждать летом

ОПЕК+ пока не сигнализирует о пересмотре стратегии, однако при дальнейшей волатильности это возможно. Ситуацию дополняют риски по Ирану и спросу со стороны Китая.

— Некоторую поддержку ценам способны оказать ограничения добычи со стороны ОПЕК+, к которым участники соглашения могут прибегнуть в случае дальнейшего падения котировок (пока что речи об этом не идет), — заявил «Известиям» Василий Танурков.

Ольга Орлова считает, что «в мае-июне нефтяной рынок будет искать баланс между сезонным ростом потребления и нарастающим предложением».

опек
Фото: TASS/AP/Lisa Leutner

— Если США и Иран не достигнут соглашения, геополитическая премия в цене усилится. Это поддержит Brent выше $70 за баррель. В противном случае рост поставок из Ирана, особенно через Китай, усилит давление на котировки, — отметила она.

По оценке Орловой, средняя цена Brent в июне-июле может находиться в диапазоне $68–72 за баррель, если не случится эскалации торговых войн или развала сделки ОПЕК+.

Стоит учитывать и погодный фактор: в летний сезон в странах Северного полушария традиционно увеличивается спрос на топливо. Это может временно компенсировать избыточное предложение. Однако по мере приближения осени и окончания туристического сезона цены могут начать корректироваться вниз.

Екатерина Крылова считает, что при отсутствии нового витка обострения торговой войны цены на нефть в мае и начале лета будут держаться в диапазоне $70–73 за баррель Brent.

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Планы бюджета под вопросом

Заложенная в российский бюджет цена на нефть Urals — $69,7 за баррель. Как уточнил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, «объем недополученных нефтегазовых доходов за первый квартал текущего года можно оценить в порядка 300 млрд рублей», так как текущий уровень цен ниже этой установленной в бюджете планки.

— В целом пока что в этом году для стоимости нефти всё складывается не самым благополучным образом: нефтедобытчики наращивают предложение, а спрос находится под давлением, в особенности если риски разрастания торговых войн материализуются. По этой причине среднегодовая цена на российскую нефть вряд ли сможет приблизиться к плановой. Если цены на нефть продолжат восстанавливаться от текущих уровней, то это позволит в некоторой степени компенсировать дефицит бюджета, — заявил эксперт.

Нефть Urals
Фото: TASS/EPA/REHAN KHAN

До конца года цены на нефть могут немного восстановиться, однако с большой долей вероятности средняя цена Urals будет всё же ниже прогнозного значения, сказал старший аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

При сохранении текущих уровней экспорта и цен Россия может недополучить до 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, отметила Ольга Орлова. Это создаст дополнительные риски для исполнения социальных и инфраструктурных обязательств бюджета.

— Бюджетные доходы определяются на только ценами на энергоносители, но и курсом национальной валюты. За первый квартал нефтегазовые доходы бюджета составили чуть более 2,6 трлн рублей. Согласно планам Минфина, они должны составить чуть более 10,9 трлн рублей, — напомнил Николай Дудченко.

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Рубль отвязывается от нефти?

Связь рубля с ценами на нефть в последнее время ослабла, подчеркивают эксперты. Это связано как с внутренними денежно-кредитными условиями, так и с политическими факторами.

— Сегодня фундаментально на цены на нефть влияют гораздо более серьезные факторы, чем ослабление американской валюты. Рубль сегодня в меньшей степени зависим от колебаний на рынке нефти, а его сила или слабость будут определяться в перспективе пары месяцев состоянием внешней торговли и инвестиционными потоками в страну, — говорит Владимир Еремкин.

По мнению Николая Дудченко, «мы наблюдаем достаточно интересную картину — рубль пока что резистентен по отношению к изменению цен на нефть». Важными остаются приток инвестиций в российские облигации, влияние валютного контроля, а также сезонные факторы.

Рубль нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Ближе к лету ожидаем роста импорта и, как следствие, повышения спроса на валюту. В связи с этим курс может начать разворот к постепенному ослаблению, — заключил аналитик.

Дополнительную роль играет поведение Центрального банка: при сохранении высокой ключевой ставки приток нерезидентов в российские ОФЗ может поддерживать курс рубля. Однако при снижении ставок этот фактор исчезнет, и тогда влияние сырьевых цен вновь станет определяющим.

На этом фоне участники рынка внимательно следят за заявлениями ФРС и ЕЦБ, так как возможные изменения в их политике могут оказать глобальное влияние на цены активов, в том числе на нефть и валюты развивающихся стран.

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