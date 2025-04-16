Сплошные минусы: ОПЕК+ решил сократить предложение нефти в мае

Нефтяной картель ОПЕК сообщил, что в мае шесть стран стран-партнеров ОПЕК+ должны будут снизить производство нефти на 378 тыс. баррелей вместо 309 тыс. ранее заявленных. Это следует из опубликованного нового графика компенсаций ранее недосокращенных объемов добычи. Решение было ожидаемым — на фоне тарифных войн Дональда Трампа стоимость нефти падала ниже $60 за баррель, что делает некоторые проекты по добыче нефти нерентабельными. По мнению экспертов, текущее решение не сможет оказать радикальное влияние на мировой рынок нефти, но при этом не позволит еще больше снижаться ценам на нефть.

Планы компенсаций

Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций от Саудовской Аравии, России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Казахстана и Омана. Согласно опубликованным данным, в мае эти страны должны будут снизить производство нефти на 378 тыс. баррелей против 309 тыс. ранее заявленных. Об этом говорится в официальном сообщении ОПЕК.

Общий объем этой компенсации должен составить 4,572 млн баррелей. Сокращение добычи должно начаться в текущем месяце и будет длиться по июнь 2026 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ирак должен будет за этот период компенсировать перепроизводство 1,934 млн баррелей в сутки, Казахстан — 1,299 млн баррелей, Россия — 0,691 млн баррелей, ОАЭ — 0,386 млн баррелей, Кувейт — 0,150 млн баррелей, Оман — 0,097 млн баррелей и Саудовская Аравия — 0,015 млн баррелей в сутки. Самое большое общее сокращение добычи этими странами — более чем на 500 тыс. баррелей — ожидается в августе и сентябре текущего года.

Саудовская Аравия свои небольшие объемы — всего 15 тыс. баррелей — компенсирует уже в этом месяце, а Россия будет компенсировать перепроизводство до сентября 2025 года включительно. Другие «злостные нарушители» сделки ОПЕК+ — Ирак и Казахстан растянули свой период компенсаций до последнего — до июня 2026 года. Только Казахстан постарается выбрать большую часть компенсаций в ближайшие месяцы, а Ирак готов сокращать нефтедобычу примерно равными частями в 120–140 тыс. баррелей ежемесячно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Рынок отреагировал на новости из Вены небольшим ростом цен. Если на 9:00 мск Brent торговалась по $63,8 за баррель, то после публикации компенсаций за нее давали уже $65,42 (по состоянию на 15:40 мск).

В логике не отказать

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, увеличение планов компенсации было согласовано заранее.

— Базой для этого увеличения стало решение стран ОПЕК+ ускорить восстановление добычи в мае. Соответственно, все «должники» смогут раньше закрыть свои долги по сокращению добычи, — подчеркивает собеседник издания.

С этим мнением согласна и управляющий партнер компании WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, решение стран-участниц увеличить объемы компенсации добычи вполне ожидаемо.

— После того как в начале апреля американский президент начал тарифную войну на опасениях замедления мировой экономики и рецессии, цены на нефть пошли вниз. Масла в огонь подлил нефтяной картель своим решением от 3 апреля увеличить добычу нефти на 411 тыс. баррелей. После этого цены на нефть опускались ниже $60 за баррель. Поэтому логично, что сейчас мы видим рост объемов компенсаций. Особенно в период неопределенности с американскими тарифами, — отмечает собеседница «Известий».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Напомним, что в начале апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении более чем 200 стран. Для ЕС ставка составила 20%. Затем 9 апреля, когда мера должна была вступить в силу, президент США заявил о 90-дневной паузе — на этот период действует базовая ставка 10%. Брюссель также приостановил на это время введение ответных мер.

Кроме того, 12 марта США ввели 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на сумму $25 млрд. Брюссель ввел ответные пошлины на импорт из США на сумму $22 млрд. Часть товаров подпадет под пошлины с 15 апреля, другие — с середины мая.

А 16 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп наложил на Китай пошлины, достигающие 245%, в качестве ответных мер. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — написано на сайте администрации Трампа. Там уточняется, что более 75 стран обратились к Соединенным Штатам с предложением провести переговоры о заключении новых торговых договоренностей.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

По словам Косаревой, пока идет тарифный торг, цены на нефть будут балансировать на грани рентабельности добычи.

— Несмотря на то что себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии и России остается существенно меньше, чем на сланцевых месторождениях в США, и в нашей стране есть проекты, где себестоимость добычи составляет выше $50 за баррель, а Эр-Рияду приходится отказываться от некоторых инвестиционных проектов на фоне снижения цен на нефть, — отмечает эксперт.

Не лучший козырь

Действия ОПЕК+ вполне закономерны — на фоне снижения мировых цен он использует те механизмы влияния на рынок, которые у него остались. Главный из них — это корректировка объемов компенсаций сверхдобычи, напоминает Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

— То есть ряд членов альянса сократит свое производство в больших объемах, чем ранее предполагалось, как «плату» за нарушенную ранее квотную дисциплину, но при этом текущие квоты не урезаются, что могло бы вызвать недовольство ряда участников соглашения. В итоге поставки со стороны ОПЕК+, как сообщается, будут сокращены с апреля 2025 года по июнь 2026 года на дополнительные 568 тыс. баррелей в сутки, — рассказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

При этом, по мнению Андрианова, этот шаг альянса не сможет компенсировать ущерб рыночной конъюнктуре, нанесенный тарифной войной Дональда Трампа.

— Он лишь демонстрирует, что ОПЕК+ по-прежнему держит руку на пульсе и не собирается сдаваться перед нынешними неблагоприятными обстоятельствами и уж тем более речи не идет о роспуске альянса, как это прогнозировал ряд источников, — считает Валерий Андрианов.

Напомним, что в начале апреля, говоря о росте добычи, в альянсе подчеркивали, что введенные повышения могут быть отменены в зависимости от изменения рыночных условий.

«Такая гибкость позволит участникам организации ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов», — говорилось в пресс-релизе картеля.

По словам Екатерины Косаревой, пока ОПЕК+ занял выжидательную позицию, наблюдая на тарифным противостоянием между США, Европой и Китаем. А следующая встреча ОПЕК+ должна состояться 5 мая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению же Валерия Андрианова, реальная поддержка мировых цен на нефть станет возможна либо в случае прекращения упомянутых тарифных войн, либо в случае нового крупного военного конфликта с участием какой-либо страны, экспортирующей нефть.

— В последнем случае наиболее очевидный вариант — удар США по Ирану. Если же подобных событий не произойдет, то котировки черного золота могут остаться слабыми до конца 2025 года, в оптимистичном варианте — $65–70 за баррель, — полагает Екатерина Косарева.

А в случае эскалации торговой войны между США, Китаем и Европой возможно их падение и ниже $60 за баррель.