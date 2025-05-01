«В интересах Евросоюза как можно скорее санкции отменить»

Словакия будет поддерживать ослабление антироссийских санкций, заявил в интервью «Известиям» вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. По его словам, ограничения будут постепенно сниматься в случае окончания конфликта на Украине. Братислава заинтересована в поставках нефти и газа из РФ и будет отстаивать продолжение импорта российских энергоресурсов в Евросоюз, отметил политик. Также Словакия в целом заинтересована в возвращении сотрудничества с РФ на прежний уровень. О будущем европейских санкций, новых визитах словацких депутатов и реформе МУС — в эксклюзивном интервью Тибора Гашпара «Известиям».

«Словакия безусловно будет поддерживать ослабление санкций»

— Стало известно, что в Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций. Планирует ли Братислава выступить с инициативой отмены или ослабления ограничений против России?

— Я думаю, что, если конфликт на Украине закончится, постепенно начнут ослабляться и санкции. Этими санкциями Евросоюз серьезно навредил самому себе, может, даже больше, чем Российской Федерации. И в интересах Евросоюза как можно скорее постепенно эти санкции отменить. Особенно, конечно, если завершится конфликт на Украине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Словакия безусловно будет поддерживать ослабление санкций. Думаю, с этой инициативой выступит не только Словакия, но и, насколько я знаю, Венгрия тоже собирается это сделать. Уверен, что присоединятся и другие страны, которые поняли, что эти санкции ничего не дают, а только делают нашу экономику по-прежнему неконкурентоспособной.

— Сейчас в ЕС обсуждается полный запрет на поставки российского газа. Как к этому относится Словакия? Может ли она блокировать инициативу?

— Я могу повторить, что Словакия по-прежнему заинтересована в российском газе и российской нефти и мы делаем большую политическую работу на европейском уровне, на уровне Еврокомиссии, Евросовета, чтобы эти поставки возобновились. Мы не хотим закупать более дорогие газ и нефть, если это возможно. Думаю, что если посмотреть на объемы газа, которые приобрели мы и другие страны у Российской Федерации, — наверное, только это будет сжиженный газ, — то эти объемы по-прежнему высоки или даже выше, чем прежде. Но чаще всего это газ, который мы закупаем у стран, которые сами купили его у Российской Федерации, то есть это по-прежнему российский газ.

Фото: Global Look Press/Roman Naumov

И я уповаю на то, что члены ЕК уже наконец очнутся и поймут, что это экономически выгодно для обеих сторон — и для Российской Федерации, и для Европы, и мы начнем покупать российский газ. Потому что есть страны, которые исключительно по идеологическим причинам говорят, что они хотят отключиться от российского газа. Диверсификация, по-моему, означает возможность получения из различных источников, возможность быть независимыми от одного поставщика, но это еще не означает, что нам нужно перестать получать от Российской Федерации энергоресурсы, качественные и по приемлемой цене.

— А какое будущее ожидает замороженные в ЕС российские активы, на ваш взгляд?

— Это более сложный вопрос. Я надеюсь, что и здесь постепенно возобладает здравый смысл, потому что я это тоже не поддерживаю. Это принципиально плохое решение с точки зрения будущей перспективы. Поэтому с этим нужно разбираться и приводить в соответствие с законом.

«Вступление Украины в НАТО означало бы эскалацию напряжения»

— Правительство Венгрии инициировало проведение референдума по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Планируется ли такое же голосование в Словакии?

— Референдум можно организовать на любую тему, которую разрешает Конституция. Я не хочу говорить за другие страны, но я думаю, что Украина однозначно могла бы стать членом Европейского союза, если он и дальше будет благополучно существовать и принимать важные решения. Но, с другой стороны, стоит вопрос о ее членстве в Североатлантическом альянсе, а это совсем иное дело. Поскольку я понимаю, что гарантий мира хочет и Российская Федерация, и Европейский союз. А вступление Украины в Североатлантический альянс означало бы эскалацию напряжения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Я за то, чтобы строились автодороги через Украину до самой Российской Федерации, чтобы шла торговля, чтобы происходил культурный обмен, чтобы могли приезжать спортсмены. Но я должен тут сказать и еще об одном моменте: вновь распространяется межнациональная ненависть и очень усиливаются русофобские настроения, а это очень плохо. У нас сейчас в Братиславе, в Словацком национальном театре, будет выступать одна русская певица, и против этого уже организуются какие-то акции.

— Парламент Венгрии недавно проголосовал за выход страны из МУС? Как к этому учреждению относятся в Словакии? Может ли Братислава последовать примеру Будапешта?

— Это учреждение, этот суд — сегодня просто мертвая организация. Уже многие лидеры мировой политики заявили, что не признают решения МУС. Это означает конец данного суда. Я не знаю, будет ли он полностью закрыт. Думаю, нужно обсуждать, можно ли реформировать этот суд и сможет ли он еще принимать такие решения, которые будут соответствовать реальности, или же он по-прежнему захочет выносить псевдопостановления, политические по своей сути.

«Сейчас было бы уместно пригласить представителей РФ в Словакию»

— В январе вы уже приезжали в Россию в составе парламентской делегации. Планируются ли новые визиты словацких депутатов? Возможен ли ответный приезд российской делегации?

Фото: Global Look Press/Filip Radwanski

— Я получил несколько приглашений. После моего выступления многие участники того мероприятия связались со мной, чтобы пригласить меня на следующие. Я пока не хочу говорить, куда и когда мы собираемся еще ехать, но я заинтересован в том, чтобы мы вернули на прежний уровень сотрудничество с РФ, с Государственной думой и депутатами и чтобы мы вновь начали развивать наши отношения. Если бы это зависело только от меня, то, думаю, сейчас было бы уместно пригласить представителей Российской Федерации в Словакию. Я знаю, что сейчас, в настоящий момент, это почти невозможно, но поскольку я оптимист, я надеюсь, что отношения нормализуются и вернутся хотя бы отчасти в прежнюю колею.

Справка «Известий» Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар участвовал в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 28–29 апреля. Ранее группа депутатов словацкого парламента во главе с вице-спикерами Андреем Данко и Тибором Гашпаром приезжала в РФ в январе. Это был первый визит парламентской делегации из страны ЕС в Россию после 2022 года.

— Заинтересована ли Словакия в укреплении связей с Россией в области атомной энергетики?

— Наши атомные электростанции построены на основе российских технологий и работают на российском ядерном топливе. Мы хотим продолжать эту программу. Я не могу себе даже представить, что мы будем менять эти технологии. Словакия может быть самодостаточной в производстве электроэнергии именно благодаря нашим атомным электростанциям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У нас было предложение от французов переориентироваться на их атомные технологии. Но пока сегодняшнее правительство хочет продолжать проект, основанный на принципе российских ядерных реакторов и ядерного топлива из РФ или на подобных технологиях. Насколько я знаю, мы ведем переговоры с различными странами, одни из последних были с Кореей, но на какой стадии находятся эти переговоры, я вам сейчас не могу ответить.

— Словакия развивает отношения не только со странами — членами ЕС, но и другими организациями. Заинтересована ли Братислава в партнерстве с БРИКС?

— Думаю, да. И потому премьер Роберт Фицо говорит, что он хочет развивать международные отношения во всех четырех направлениях, во все стороны света. Мы хотим иметь хорошие отношения с крупными державами и не хотим отставать в вопросах строительства нашего будущего и с экономической точки зрения. Поэтому возможно, что постепенно мы будем начинать общаться и с этими странами. Хочется верить, что Евросоюз очнется и поймет, что нельзя вредить самим себе, что такие проекты, как, например, Green Deal (Европейский зеленый курс. — «Известия»), лишь нанесли ущерб европейской экономике, а вовсе не помогли ей.