Принимать поставки: Венгрия и Словакия смогут продолжить закупки нефти из РФ

Венгрия и Словакия сохранят возможность покупать российскую нефть. ЕС не установил финальной даты действия исключений из эмбарго на поставки в эти две страны, заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Временное отступление от общего запрета на импорт российской нефти для перекачки в государства Центральной Европы, у которых нет возможности получать ее морем, было сделано в 2022-м. Тем не менее в мае ЕК намерена обнародовать дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Словакия поддерживает использование существующих маршрутов транспортировки нефти, заявили «Известиям» в минэкономики республики. Эксперты также считают, что Братислава и Будапешт всё равно продолжат закупки сырья из РФ. Почему ЕС будет трудно заменить нашу нефть — в материале «Известий».

Европа продолжает покупать российскую нефть

ЕС не установил дату окончания действия исключений из эмбарго на поставки российской нефти для Венгрии и Словакии, заявили «Известиям» в Европейской комиссии.

— Что касается нефти, то было сделано временное отступление от общего запрета ЕС на импорт российской нефти, чтобы обеспечить безопасность поставок в некоторые государства-члены в связи с их географическим положением. Дата окончания действия этого отступления не установлена, — заявили в ЕК.

Напомним, что Евросоюз еще в июне 2022-го принял шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023-го. Исключения были предусмотрены для импорта по нефтепроводу «Дружба» в отношении тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации не имеют альтернатив для получения ресурсов. Напомним, что нефтепровод «Дружба» проходит через Белоруссию, где разделяется на две ветки: северная идет в Польшу и Германию, а южная — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

— Это отступление от эмбарго сочетается с запретом на передачу импортируемых продуктов в другие государства-члены или в третьи страны, а также произведенных из них нефтепродуктов, — заявили в ЕК.

Хотя конкретный перечень государств опубликован не был, список стран, для которых сделали исключение, постепенно сокращается. Польша и Германия перестали полагаться на исключение из нефтяного эмбарго с 23 июня 2023 года. Чехия полностью перешла на поставки нероссийской нефти с апреля 2025-го. Теперь Прага получает черное золото по модернизированному трансальпийскому трубопроводу TAL, соединяющему Италию и страны Центральной Европы. Расходы на его модернизацию составили примерно €70 млн. Поэтому сейчас только Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

— Закупкой и доставкой нефти в Словакию занимается частная компания Slovnaft. Однако министерство экономики Словацкой Республики поддерживает использование существующих маршрутов транспортировки, — заявили «Известиям» в министерстве экономики республики.

Венгрии и Словакии удастся отстоять свое право покупать энергоносители из РФ по этому трубопроводу, поскольку ситуация сейчас менее напряженная, чем в 2022 году, когда они смогли добиться исключения из нефтяного эмбарго, сказал «Известиям» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Другой вопрос, что если Брюсселю удастся провести реформу принятия решений внутри Евросоюза и ликвидировать право вето как таковое, то для Венгрии это будет большой проблемой. Если их лишат права вето, может набраться 75% голосов за запрет импорта российской нефти. И вот тогда Словакия и Венгрия лишатся этой возможности, — отметил эксперт.

Будапешт ранее уже использовал необходимость своего согласия на продление санкций против России в качестве рычага давления на ЕС, чтобы сохранить поставки нефти по «Дружбе». В январе Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности, которые запросил Будапешт, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

ЕС собирается полностью запретить импорт нефти из РФ

Еврокомиссия намерена добиться поэтапного отказа ЕС от российского ископаемого топлива, в том числе и для стран Центральной Европы, в ближайшие недели ожидается публикация дорожной карты, подчеркнули «Известиям» в ЕК.

Ранее в Брюсселе заявляли о планах полностью уйти от импорта топлива из России к 2027 году. Группа из десяти стран, включая нынешнего председателя Совета ЕС — Польшу, — уже потребовала полностью прекратить поставки российского СПГ и трубопроводного газа в ЕС. В Брюсселе также рассматривается вариант запретить европейским компаниям заключать новые контракты на поставки российского газа. Разработанный механизм должен получить одобрение Европарламента и большинства стран ЕС.

Москва остается главным поставщиком нефти для Братиславы и Будапешта. В 2024 году Россия поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода «Дружба» 4,78 млн т нефти, сообщили в правительстве РФ. В целом российская нефть составляет 70% венгерского импорта. Поставки сырой нефти из России в Словакию в среднем составляли около 450 тыс. т в месяц в период с 2008 по 2024 годы.

Словакия действует верно, что продолжает покупать нефть у России, потому что отказ от нее вредит экономике республики, заявил «Известиям» экс-депутат парламента республики Петр Марчек.

— У нашего правительства в лице Роберта Фицо есть задача помочь словацкому народу. Прошлое правительство было проамериканское, оно сделало всё, что приказал ЕС, это вызвало огромные экономические потери, — отметил экс-депутат.

Словакия хотела бы укрепления экономического сотрудничества с РФ, резюмировал Марчек.



Способность Венгрии покупать нефть из РФ после 2027-го зависит от трех важных факторов. Во-первых, в следующем году страну ждут парламентские выборы, шансы на победу действующего премьера Виктора Орбана составляют 50%. В случае успеха оппозиции Будапешт присоединится к политике ЕС, сказал «Известиям» руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир.



— Многое зависит от отношений РФ и США: если этот позитивный тренд продолжится, то Трамп разрешит Венгрии покупать российскую нефть. Кроме того, это исключение может остаться, если соседи Венгрии, например Словакия, поддержат ее. В одиночку сделать это будет очень сложно, почти невозможно, — резюмировал Штир.

Теоретически ЕС способен заменить российскую нефть для Венгрии и Словакии. В частности, можно расширить часть трубопроводов, например, поставлять нефть по Адриатическому маршруту из Хорватии, считает эксперт Юшков. Пропускная способность Адриатического нефтепровода составляет 14,3 млн т нефти в год. Сейчас Хорватия импортирует по этому нефтепроводу 2 млн т нефти, а Сербия — 3,3 млн т, следует из открытых данных.

— Другой вопрос, что эта нефть априори будет дороже, плюс будут затраты на дополнительное увеличение мощности. Поэтому, конечно, это большие издержки для этих стран, и они на них идти не хотят, они хотят покупать более выгодную нефть из России, — сказал Юшков.

«Дружба» уже останавливала свою работу. В конце июня 2024 года Киев ограничил транзит нефти компании «Лукойл» через украинскую территорию, однако поставки «Роснефти» и «Татнефти» по трубопроводу продолжились. Венгрия и Словакия пообещали обратиться в суд и попросили Еврокомиссию призвать Украину к отмене этого решения, однако получили отказ. Кстати, тогда Хорватия тоже предложила поставлять нефть в Центральную Европу через свою территорию. В итоге Братислава и Будапешт нарастили импорт у других российских компаний.



При этом в целом ЕС от российской нефти полностью отказаться так и не смог. В 2023-м страны Евросоюза только официально закупили российской нефти и нефтепродуктов на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat. В феврале этого года Брюссель нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года — на €581,2 млн.