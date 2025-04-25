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Принимать поставки: Венгрия и Словакия смогут продолжить закупки нефти из РФ

Брюссель готовит план отказа от российских энергоносителей, но вынужден идти на уступки
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Венгрия и Словакия сохранят возможность покупать российскую нефть. ЕС не установил финальной даты действия исключений из эмбарго на поставки в эти две страны, заявили «Известиям» в Еврокомиссии. Временное отступление от общего запрета на импорт российской нефти для перекачки в государства Центральной Европы, у которых нет возможности получать ее морем, было сделано в 2022-м. Тем не менее в мае ЕК намерена обнародовать дорожную карту полного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Словакия поддерживает использование существующих маршрутов транспортировки нефти, заявили «Известиям» в минэкономики республики. Эксперты также считают, что Братислава и Будапешт всё равно продолжат закупки сырья из РФ. Почему ЕС будет трудно заменить нашу нефть — в материале «Известий».

Европа продолжает покупать российскую нефть

ЕС не установил дату окончания действия исключений из эмбарго на поставки российской нефти для Венгрии и Словакии, заявили «Известиям» в Европейской комиссии.

— Что касается нефти, то было сделано временное отступление от общего запрета ЕС на импорт российской нефти, чтобы обеспечить безопасность поставок в некоторые государства-члены в связи с их географическим положением. Дата окончания действия этого отступления не установлена, — заявили в ЕК.

Напомним, что Евросоюз еще в июне 2022-го принял шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023-го. Исключения были предусмотрены для импорта по нефтепроводу «Дружба» в отношении тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации не имеют альтернатив для получения ресурсов. Напомним, что нефтепровод «Дружба» проходит через Белоруссию, где разделяется на две ветки: северная идет в Польшу и Германию, а южная — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

— Это отступление от эмбарго сочетается с запретом на передачу импортируемых продуктов в другие государства-члены или в третьи страны, а также произведенных из них нефтепродуктов, — заявили в ЕК.

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Хотя конкретный перечень государств опубликован не был, список стран, для которых сделали исключение, постепенно сокращается. Польша и Германия перестали полагаться на исключение из нефтяного эмбарго с 23 июня 2023 года. Чехия полностью перешла на поставки нероссийской нефти с апреля 2025-го. Теперь Прага получает черное золото по модернизированному трансальпийскому трубопроводу TAL, соединяющему Италию и страны Центральной Европы. Расходы на его модернизацию составили примерно €70 млн. Поэтому сейчас только Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

— Закупкой и доставкой нефти в Словакию занимается частная компания Slovnaft. Однако министерство экономики Словацкой Республики поддерживает использование существующих маршрутов транспортировки, — заявили «Известиям» в министерстве экономики республики.

Венгрии и Словакии удастся отстоять свое право покупать энергоносители из РФ по этому трубопроводу, поскольку ситуация сейчас менее напряженная, чем в 2022 году, когда они смогли добиться исключения из нефтяного эмбарго, сказал «Известиям» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Другой вопрос, что если Брюсселю удастся провести реформу принятия решений внутри Евросоюза и ликвидировать право вето как таковое, то для Венгрии это будет большой проблемой. Если их лишат права вето, может набраться 75% голосов за запрет импорта российской нефти. И вот тогда Словакия и Венгрия лишатся этой возможности, — отметил эксперт.

Будапешт ранее уже использовал необходимость своего согласия на продление санкций против России в качестве рычага давления на ЕС, чтобы сохранить поставки нефти по «Дружбе». В январе Еврокомиссия дала Венгрии гарантии энергобезопасности, которые запросил Будапешт, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

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ЕС собирается полностью запретить импорт нефти из РФ

Еврокомиссия намерена добиться поэтапного отказа ЕС от российского ископаемого топлива, в том числе и для стран Центральной Европы, в ближайшие недели ожидается публикация дорожной карты, подчеркнули «Известиям» в ЕК.

Ранее в Брюсселе заявляли о планах полностью уйти от импорта топлива из России к 2027 году. Группа из десяти стран, включая нынешнего председателя Совета ЕС — Польшу, — уже потребовала полностью прекратить поставки российского СПГ и трубопроводного газа в ЕС. В Брюсселе также рассматривается вариант запретить европейским компаниям заключать новые контракты на поставки российского газа. Разработанный механизм должен получить одобрение Европарламента и большинства стран ЕС.

Москва остается главным поставщиком нефти для Братиславы и Будапешта. В 2024 году Россия поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода «Дружба» 4,78 млн т нефти, сообщили в правительстве РФ. В целом российская нефть составляет 70% венгерского импорта. Поставки сырой нефти из России в Словакию в среднем составляли около 450 тыс. т в месяц в период с 2008 по 2024 годы.

Словакия действует верно, что продолжает покупать нефть у России, потому что отказ от нее вредит экономике республики, заявил «Известиям» экс-депутат парламента республики Петр Марчек.

— У нашего правительства в лице Роберта Фицо есть задача помочь словацкому народу. Прошлое правительство было проамериканское, оно сделало всё, что приказал ЕС, это вызвало огромные экономические потери, — отметил экс-депутат.

Словакия хотела бы укрепления экономического сотрудничества с РФ, резюмировал Марчек.

Способность Венгрии покупать нефть из РФ после 2027-го зависит от трех важных факторов. Во-первых, в следующем году страну ждут парламентские выборы, шансы на победу действующего премьера Виктора Орбана составляют 50%. В случае успеха оппозиции Будапешт присоединится к политике ЕС, сказал «Известиям» руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

— Многое зависит от отношений РФ и США: если этот позитивный тренд продолжится, то Трамп разрешит Венгрии покупать российскую нефть. Кроме того, это исключение может остаться, если соседи Венгрии, например Словакия, поддержат ее. В одиночку сделать это будет очень сложно, почти невозможно, — резюмировал Штир.

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Теоретически ЕС способен заменить российскую нефть для Венгрии и Словакии. В частности, можно расширить часть трубопроводов, например, поставлять нефть по Адриатическому маршруту из Хорватии, считает эксперт Юшков. Пропускная способность Адриатического нефтепровода составляет 14,3 млн т нефти в год. Сейчас Хорватия импортирует по этому нефтепроводу 2 млн т нефти, а Сербия — 3,3 млн т, следует из открытых данных.

— Другой вопрос, что эта нефть априори будет дороже, плюс будут затраты на дополнительное увеличение мощности. Поэтому, конечно, это большие издержки для этих стран, и они на них идти не хотят, они хотят покупать более выгодную нефть из России, — сказал Юшков.

«Дружба» уже останавливала свою работу. В конце июня 2024 года Киев ограничил транзит нефти компании «Лукойл» через украинскую территорию, однако поставки «Роснефти» и «Татнефти» по трубопроводу продолжились. Венгрия и Словакия пообещали обратиться в суд и попросили Еврокомиссию призвать Украину к отмене этого решения, однако получили отказ. Кстати, тогда Хорватия тоже предложила поставлять нефть в Центральную Европу через свою территорию. В итоге Братислава и Будапешт нарастили импорт у других российских компаний.

При этом в целом ЕС от российской нефти полностью отказаться так и не смог. В 2023-м страны Евросоюза только официально закупили российской нефти и нефтепродуктов на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat. В феврале этого года Брюссель нарастил закупки нефти из России до максимальных с октября прошлого года — на €581,2 млн.

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