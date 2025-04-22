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«Мы не позволим использовать территорию Венгрии для отправки войск на Украину»

Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи — о переговорах с Россией, армии ЕС и центральноевропейском альянсе
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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Венгрия не позволит использовать свою территорию для отправки войск НАТО или ЕС на Украину, заявил в интервью «Известиям» лидер парламентской партии «Наша Родина» и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи. Он готов встретиться с российскими парламентариями и посетить РФ. В ближайшее время политик также обсудит с послами России, США и Украины вопросы дискриминации закарпатских венгров. О перспективах завершения украинского конфликта, угрозах со стороны Киева и новом альянсе в Центральной Европе — в интервью Ласло Тороцкаи «Известиям».

«Россия — одна из сильнейших сверхдержав в мире»

— Готовы ли вы провести встречу с российскими парламентариями? Планируете ли вы посетить РФ?

— Я нахожу возмутительным, что в Европейском союзе политики, призывающие к диалогу с российским правительством и парламентариями, подвергаются самым жестоким преследованиям. Я также занимаю пост заместителя председателя венгерской делегации в Межпарламентском союзе (МПС), и для меня было шоком, что западные делегации обрушились с критикой на президента МПС Тулию Аксон просто за то, что она встречалась с президентом России. Диалог чрезвычайно важен, и я полностью отвергаю такое дискриминационное отношение. Россия — одна из сильнейших сверхдержав в мире, а русские — одна из выдающихся наций древней европейской цивилизации. Как я уже много раз говорил, Европу невозможно представить без России, нам нужен мир, а для этого нам нужен диалог! Меня не волнуют угрозы антидемократических лидеров Европейского союза, я был бы рад встретиться с российскими парламентариями и посетить Россию.

Справка «Известий»

Ласло Тороцкаи — лидер партии «Наша Родина», которая по итогам выборов 2022 года заняла третье место и получила шесть мест в парламенте Венгрии.

— Планируются ли какие-либо шаги, чтобы побудить Брюссель к переговорам с Россией? Есть ли, по вашему мнению, какие-либо перспективы прекращения украинского конфликта?

— Венгрия постоянно призывает Брюссель к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Благодаря новому президенту США ситуация сейчас, похоже, немного улучшилась, и мы, возможно, приблизились к миру. Было бы очень хорошо, если бы это произошло уже в 2025 году.

— Планируется ли дальнейшее развитие отношений с Россией в области атомной энергетики и проекта «Пакш-2»?

— Да, мы также выступаем за завершение проекта «Пакш-2», и Россия — единственный возможный партнер для этого в технологическом плане. Венгрия по-прежнему нуждается в атомной энергии, в этом нет сомнений. Атомная электростанция «Пакш» в свое время также была построена по российской технологии, и ее необходимо развивать совместно с Россией.

«Я постоянно получаю террористические угрозы от украинцев»

— Есть ли какие-либо инициативы на парламентском уровне относительно нарушения прав закарпатских венгров на Украине?

— В парламенте Венгрии мы постоянно держим этот вопрос на повестке дня, и я также говорил о неприемлемом положении венгров Закарпатья на форуме представителей коренных венгерских общин в странах Карпатского бассейна (Румыния, Украина, Словакия, Сербия, Хорватия, Словения), а также на Постоянной венгерской конференции. Мы также требуем признания прав венгров, проживающих в Закарпатье, на международных форумах, включая признание результатов референдума 1991 года в Украине (78% тогда проголосовали за автономию Закарпатья. — Ред.) и автономии Закарпатья и Береговского района. Я как член Парламентской ассамблеи Совета Европы регулярно выступаю в защиту прав венгров в Страсбурге, а наш депутат Европарламента Жужанна Борвендег регулярно выступает в защиту прав венгров в Брюсселе. Сейчас я готовлюсь связаться с послами России, США и Украины по вопросу Закарпатья.

— Рассматривает ли венгерский парламент возможность увеличения военных расходов в рамках программы «Перевооружение Европы», которую продвигает Урсула фон дер Ляйен?

— В последние годы Венгрия увеличила свои военные расходы, что я лично поддерживаю, потому что по соседству с нами, на Украине, идет война, и, к сожалению, украинцы время от времени выступают с угрозами в адрес венгров и Венгрии в целом. Парламентская партия, которую я возглавляю, и я сам лично постоянно получаем террористические угрозы от украинцев. В то же время я не думаю, что эта гонка вооружений — хорошая идея. Я не думаю, что это хорошо, если будут созданы объединенные европейские силы под диктаторским контролем Брюсселя. Усиление армии должно осуществляться исключительно в оборонных целях и не должно быть направлено против других стран.

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— Рассматривается ли в парламенте вопрос об использовании территории Венгрии в случае отправки военных ЕС или НАТО в Украину?

— Мы полностью отвергаем идею отправки войск НАТО или ЕС на Украину и тем самым развязывания Третьей мировой войны. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим им использовать территорию Венгрии для подобных целей.

«Мы всегда выступаем против санкций»

— По вашему мнению, может ли Венгрия заблокировать 17-й пакет европейских санкций?

— Венгерское правительство всегда заявляет, что будет блокировать любые антироссийские санкции, но в последний момент иногда идет на попятную. Мы всегда выступаем против санкций, которыми ЕС сам себе навредил.

— Президент Сербии Александр Вучич объявил о переговорах о заключении альянса между Белградом и Будапештом. Могут ли другие европейские страны присоединиться к этому альянсу?

— Я также считаю, что нам нужен центральноевропейский альянс, который не находится в руках колониальных держав и который не служит интересам Вашингтона или Брюсселя, но который защищает суверенитет государств-участников. Многие другие страны могли бы присоединиться к этому альянсу, но сначала им потребовались бы политические перемены. На мой взгляд, к странам с наибольшими шансами на вступление относятся Австрия, Словакия и Болгария.

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