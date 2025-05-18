Пакет за пакетом: ЕС вознамерился прекратить всю торговлю с Россией

Европейские страны обсуждают новые санкции и другие запретительные меры в отношении России, которые последуют уже после 17-го пакета рестрикций, начинающий действие с 20 мая. В числе предложений множество идей, включая и пошлины, вплоть до полного эмбарго на торговлю с Россией. Несмотря на жесткую риторику, в полной мере ввести самые радикальные меры вряд ли получится, а если даже что-то подобное и будет применяться, то лишь приведет к активизации взаимоотношений через посредников. Подробности — в материале «Известий».

17 мгновений санкций

Евросоюз наращивал санкционное давление на протяжении всего украинского конфликта, но каждый новый пакет санкций выходил всё более и более «беззубым» — неприятным для России, но вполне терпимым. Последние пакеты в большей степени выглядели демонстративно и никаких серьезных проблем для экономики нашей страны не создавали. Характерен пример 17-го пакета, который был согласован только после того, как Венгрия и Словакия удостоверились, что он «относительно слаб».

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Сейчас в контексте встречи в Стамбуле на первый взгляд видны перемены. СМИ сообщили о том, что готовятся новые, куда более жесткие меры. В частности, речь может пойти о введении пошлин в размере до 500%, которые фактически запретят всю торговлю с Россией. Эту идею некоторое время назад выдвинул американский сенатор Линдси Грэм, и сейчас некоторые европейские правительства, кажется, готовы ухватиться за нее. Плюс тарифов в сравнении с прямыми запретами в том, что их можно ввести в обход вето Венгрии. Последней есть что терять от подобного рода действий, так что логично ожидать, что Будапешт заблокирует попытки введения радикально жестких санкций.

На данный момент ограничения имеют двоякий эффект. С одной стороны, торговля России и стран ЕС резко сократилась. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, товарооборот сжался в разы по сравнению с 2021 годом.

— По данным Евростата, ЕС импортирует из России в основном пять групп товаров: никель, удобрения, газ, минимальный объем нефтепродуктов, железо и сталь, то есть те товары, в которых, по-видимому, еще нуждаются сами европейские страны, — отметила она в интервью «Известиям».

Торговля через «прокладки»

Впрочем, к существующим цифрам, показывающим 2–3-кратное падение экспорта и импорта между Россией и ЕС стоит относиться с известным скепсисом. После введения санкций они не показывают всей картины. С 2022 года резко увеличился объем торговли через третьи страны. Наиболее характерный пример — российская нефть и нефтепродукты, которые следуют в Европу через Индию. Получается дороже, но даже с этим условием — выгоднее. В еще большей степени это касается экспорта. Некоторые страны ЕС за последние два-три года увеличили поставки в государства вроде Казахстана и Киргизии в четыре-пять раз. Разумеется, дело не в спросе партнеров РФ по ЕАЭС: просто так были перенаправлены транспортные потоки.

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Особенно любопытным является тот факт, что с учетом торговли с этими третьими странами (помимо Центральной Азии особое место в этих сношениях занимают Турция и ОАЭ) часть членов ЕС не сократила товарооборот с Россией вовсе. Причем к этой категории зачастую относятся наиболее ярые противники России и сторонники максимально жестких санкций внутри Евросоюза, вроде Польши и стран Прибалтики. Крупнейшие государства союза — Германия и Франция — хоть и сократили поставки, но вовсе не так сильно, как этого можно было ожидать исходя из их риторики.

Но и совершенно официальная, «белая» торговля тоже постепенно восстанавливается. К примеру, поставки газа из России в начале 2025 года резко выросли — на 18% к тому же периоду прошлого года. И это — на фоне новостей о том, что Еврокомиссия намерена ужесточить санкции против газопровода «Северный поток». По сути, без специальных усилий по противодействию торговые связи между ЕС и РФ имеют тенденцию к укреплению. Чему трудно удивляться, учитывая географию.

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Компенсировать это в ЕС планируют через всё более жесткие санкции. Их финансовый эффект может быть весьма значимым. По словам Беленькой, для России полная потеря экспорта в Европу, судя по данным Eurostat за 2024 год, могла бы обойтись в €36 млрд.

— Это означало бы необходимость переключить поставки на другие направления экспорта, по-видимому, с дополнительным увеличением ценового дисконта. Для сравнения: в 2021 года объем европейского импорта из России составлял около €163 млрд, — напоминает эксперт.

Асимметрия связей

Ведущий научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук считает, что на четвертом году санкционного противостояния маловероятно, что Европейский союз решится на столь радикальные меры, как полное прекращение торговли с Россией

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Он добавил, что Россия сохраняет статус ключевого поставщика на европейском рынке лишь по ограниченному числу товарных категорий: на российские удобрения приходится около четверти импорта ЕС, а на наш никель и изделия из него — около одной шестой. Следовательно, по этим позициям замещение российских товаров, вероятно, на первых этапах приведет к заметным ценовым колебаниям и высоким относительным издержкам. Россия также остается важным поставщиком черных металлов и ряда других товаров на рынках отдельных стран ЕС, например, энергоресурсов в Венгрии.

— Что до поставок европейских товаров в Россию, они также снизились — до €31,6 млрд, то есть почти втрое по сравнению с досанкционным уровнем, — добавляет Александр Фиранчук. — Наибольшую долю в европейских поставках занимают медикаменты (€8,5 млрд), а также машины и оборудование, продукция органической химии. При этом во всех товарных группах доля российского рынка в общем экспорте ЕС не превышает 10%, что свидетельствует об отсутствии критической зависимости от него.

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По словам Фиранчука, в настоящее время торговля между Россией и ЕС сбалансирована в стоимостном выражении, однако структура поставок остается асимметричной: в российском экспорте преобладает сырье, в европейском — медикаменты и технологичные товары.

— Сырье, как правило, обладает большей мобильностью: оно может быть относительно легко переориентировано на другие рынки, а со стороны импортеров — замещено поставками из альтернативных источников. В результате замещение российских товаров для ЕС представляется менее затратным, чем импортозамещение оставшихся европейских высокотехнологичных поставок в России. Наиболее уязвимым направлением остается зависимость российского рынка от поставок европейских медикаментов, — указывает эксперт.

В свою очередь, Ольга Беленькая отметила, что если говорить об угрозе вторичных заградительных пошлин со стороны США для покупателей российского сырья, то теоретически это может существенно осложнить условия для российского экспорта.