Пакет за пакетом: ЕС вознамерился прекратить всю торговлю с Россией

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерц исключил возможность отправки военных ФРГ на Украину
Мир
В сербской Нише по инициативе Вучича прошел митинг
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погиб водитель
Спорт
ФК «Балтика» стал победителем Первой лиги впервые за 30 лет
Мир
Die Welt рассказала о требовании НАТО увеличить численность военных ФРГ
Армия
Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с боевиком ВСУ в Александрополе в ДНР
Мир
Медведев предупредил о последствиях срыва мирных переговоров по Украине
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество
Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу ГТО
Общество
Росавиация признала жесткую посадку вертолета R66 в Подмосковье аварией
Общество
Путин поручил разработать меры по введению запрета на пластик на Байкале
Происшествия
Баржа столкнулась с опорой Императорского моста на Волге в Ульяновске
Мир
Трамп раскритиковал Walmart за повышение цен
Мир
Рубио опроверг становление Ватикана посредником в урегулировании на Украине
Спорт
Фигуристы Степанова и Букин попросили президента МОК объяснить их недопуск к ОИ
Мир
В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек
Мир
Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Пакет за пакетом: ЕС вознамерился прекратить всю торговлю с Россией

Эксперты оценили вероятность радикального сценария с обрывом торговых связей
Фото: Global Look Press/Sergey Elagin
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейские страны обсуждают новые санкции и другие запретительные меры в отношении России, которые последуют уже после 17-го пакета рестрикций, начинающий действие с 20 мая. В числе предложений множество идей, включая и пошлины, вплоть до полного эмбарго на торговлю с Россией. Несмотря на жесткую риторику, в полной мере ввести самые радикальные меры вряд ли получится, а если даже что-то подобное и будет применяться, то лишь приведет к активизации взаимоотношений через посредников. Подробности — в материале «Известий».

17 мгновений санкций

Евросоюз наращивал санкционное давление на протяжении всего украинского конфликта, но каждый новый пакет санкций выходил всё более и более «беззубым» — неприятным для России, но вполне терпимым. Последние пакеты в большей степени выглядели демонстративно и никаких серьезных проблем для экономики нашей страны не создавали. Характерен пример 17-го пакета, который был согласован только после того, как Венгрия и Словакия удостоверились, что он «относительно слаб».

Кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас в контексте встречи в Стамбуле на первый взгляд видны перемены. СМИ сообщили о том, что готовятся новые, куда более жесткие меры. В частности, речь может пойти о введении пошлин в размере до 500%, которые фактически запретят всю торговлю с Россией. Эту идею некоторое время назад выдвинул американский сенатор Линдси Грэм, и сейчас некоторые европейские правительства, кажется, готовы ухватиться за нее. Плюс тарифов в сравнении с прямыми запретами в том, что их можно ввести в обход вето Венгрии. Последней есть что терять от подобного рода действий, так что логично ожидать, что Будапешт заблокирует попытки введения радикально жестких санкций.

На данный момент ограничения имеют двоякий эффект. С одной стороны, торговля России и стран ЕС резко сократилась. По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, товарооборот сжался в разы по сравнению с 2021 годом.

— По данным Евростата, ЕС импортирует из России в основном пять групп товаров: никель, удобрения, газ, минимальный объем нефтепродуктов, железо и сталь, то есть те товары, в которых, по-видимому, еще нуждаются сами европейские страны, — отметила она в интервью «Известиям».

Ограниченное видение: что Евросоюз включил в 17-й пакет санкций
Даже политики из стран объединения сочли его относительно слабым

Торговля через «прокладки»

Впрочем, к существующим цифрам, показывающим 2–3-кратное падение экспорта и импорта между Россией и ЕС стоит относиться с известным скепсисом. После введения санкций они не показывают всей картины. С 2022 года резко увеличился объем торговли через третьи страны. Наиболее характерный пример — российская нефть и нефтепродукты, которые следуют в Европу через Индию. Получается дороже, но даже с этим условием — выгоднее. В еще большей степени это касается экспорта. Некоторые страны ЕС за последние два-три года увеличили поставки в государства вроде Казахстана и Киргизии в четыре-пять раз. Разумеется, дело не в спросе партнеров РФ по ЕАЭС: просто так были перенаправлены транспортные потоки.

Контейнеры
Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey

Особенно любопытным является тот факт, что с учетом торговли с этими третьими странами (помимо Центральной Азии особое место в этих сношениях занимают Турция и ОАЭ) часть членов ЕС не сократила товарооборот с Россией вовсе. Причем к этой категории зачастую относятся наиболее ярые противники России и сторонники максимально жестких санкций внутри Евросоюза, вроде Польши и стран Прибалтики. Крупнейшие государства союза — Германия и Франция — хоть и сократили поставки, но вовсе не так сильно, как этого можно было ожидать исходя из их риторики.

Но и совершенно официальная, «белая» торговля тоже постепенно восстанавливается. К примеру, поставки газа из России в начале 2025 года резко выросли — на 18% к тому же периоду прошлого года. И это — на фоне новостей о том, что Еврокомиссия намерена ужесточить санкции против газопровода «Северный поток». По сути, без специальных усилий по противодействию торговые связи между ЕС и РФ имеют тенденцию к укреплению. Чему трудно удивляться, учитывая географию.

Газовая станция
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Компенсировать это в ЕС планируют через всё более жесткие санкции. Их финансовый эффект может быть весьма значимым. По словам Беленькой, для России полная потеря экспорта в Европу, судя по данным Eurostat за 2024 год, могла бы обойтись в €36 млрд.

— Это означало бы необходимость переключить поставки на другие направления экспорта, по-видимому, с дополнительным увеличением ценового дисконта. Для сравнения: в 2021 года объем европейского импорта из России составлял около €163 млрд, — напоминает эксперт.

Асимметрия связей

Ведущий научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук считает, что на четвертом году санкционного противостояния маловероятно, что Европейский союз решится на столь радикальные меры, как полное прекращение торговли с Россией

Флаг
Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Он добавил, что Россия сохраняет статус ключевого поставщика на европейском рынке лишь по ограниченному числу товарных категорий: на российские удобрения приходится около четверти импорта ЕС, а на наш никель и изделия из него — около одной шестой. Следовательно, по этим позициям замещение российских товаров, вероятно, на первых этапах приведет к заметным ценовым колебаниям и высоким относительным издержкам. Россия также остается важным поставщиком черных металлов и ряда других товаров на рынках отдельных стран ЕС, например, энергоресурсов в Венгрии.

Уже не остановиться: ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России
Утверждение новых рестрикций ожидается 20 мая

— Что до поставок европейских товаров в Россию, они также снизились — до €31,6 млрд, то есть почти втрое по сравнению с досанкционным уровнем, — добавляет Александр Фиранчук. — Наибольшую долю в европейских поставках занимают медикаменты (€8,5 млрд), а также машины и оборудование, продукция органической химии. При этом во всех товарных группах доля российского рынка в общем экспорте ЕС не превышает 10%, что свидетельствует об отсутствии критической зависимости от него.

Контейнеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Фиранчука, в настоящее время торговля между Россией и ЕС сбалансирована в стоимостном выражении, однако структура поставок остается асимметричной: в российском экспорте преобладает сырье, в европейском — медикаменты и технологичные товары.

— Сырье, как правило, обладает большей мобильностью: оно может быть относительно легко переориентировано на другие рынки, а со стороны импортеров — замещено поставками из альтернативных источников. В результате замещение российских товаров для ЕС представляется менее затратным, чем импортозамещение оставшихся европейских высокотехнологичных поставок в России. Наиболее уязвимым направлением остается зависимость российского рынка от поставок европейских медикаментов, — указывает эксперт.

В свою очередь, Ольга Беленькая отметила, что если говорить об угрозе вторичных заградительных пошлин со стороны США для покупателей российского сырья, то теоретически это может существенно осложнить условия для российского экспорта.

Однако эта инициатива представляется труднореализуемой на практике, поскольку вряд ли все крупные страны — торговые партнеры России подчинятся этому. Кроме того, судя по высказываниям Дональда Трампа, он пока не склонен признавать провал переговоров и готов встречаться с Владимиром Путиным. То есть американская администрация может оценить стамбульские переговоры как некий первый этап и, чтобы не сорвать переговорный процесс, пока не вводить новые санкции. В этом случае вряд ли европейские лидеры решатся вводить новые жесткие санкции без поддержки США, — отмечает она.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир