Уже не остановиться: ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России

В среду, 14 мая, стало известно, что Европейский союз (ЕС) согласовал очередной, 17-й, пакет санкций в отношении России. Он вступит в силу после утверждения и публикации на сайте. Подробнее о том, что может оказаться в списке, — в материале «Известий».

17-й пакет санкций против России: что известно, кто попал

О том, что новый пакет санкций был согласован, стало известно 14 мая. Это уже подтвердил ряд источников, в том числе и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро: «17-й пакет санкций утвержден в среду».

Утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая. После этого пакет будет опубликован в «Официальном журнале Евросоюза» и вступит в силу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На данный момент точно неизвестно, какие конкретно физические и юридические лица окажутся в списке, однако информация об этом ранее уже появлялась в западных СМИ. Так Financial Times сообщала, что ограничения и запреты могут затронуть 149 нефтяных танкеров — из-за уверенности чиновников ЕС, что эти суда якобы связаны с российским «теневым флотом». Также говорилось, что под ограничения, предположительно, попадут компании третьих стран, таких как ОАЭ, Турция, Сербия, Вьетнам и Узбекистан из-за подозрения в их помощи РФ в уклонении от санкций.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС хотел внести в список Litasco Middle East DMCC (торговое подразделение «Лукойла» в Дубае) из-за того, что оно якобы было создано для обхода санкционных ограничений и расширения деятельности компании на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме того, сообщалось, что очередной пакет стал облегченным из-за того, что в него впервые с 2022 года не будут включены никакие дополнительные экономические и торговые ограничения, поскольку Еврокомиссия хотела свести к минимуму возражения стран ЕС и принять этот пакет как можно скорее.

По данным Politico, появившимся после согласования очередного пакета санкций, ограничения будут касаться 30 юридических лиц, якобы участвующих в обходе антироссийских санкций через третьи страны. Они также будут введены против 75 физлиц и компаний за предполагаемую связь с ВПК РФ.

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Так сообщается, что рестрикции будут введены против 189 танкеров. Данную информацию 14 мая подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сделано это с целью нанесения удара по российскому энергетическому экспорту. Таким образом, танкерам, вошедшим в санкционный список, будет запрещен вход в порты ЕС, а европейскому бизнесу нельзя будет осуществлять любые транзакции с этими судами.

Портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал, что в рамках нового пакета будут заморожены активы «высокопоставленных российских политиков и представителей бизнеса», им также запретят въезд в Евросоюз. Помимо этого ЕС введет запрет на экспорт «химикатов, которые используются в производстве оружия».

Как стало известно, новый санкционный пакет поддержали также Венгрия и Словакия, ранее неоднократно выступавшие против. Сделано это было из-за «его относительной слабости».

Санкции Евросоюза: почему они вступят в силу 20 мая

О том, что новый пакет санкций может быть введен в ближайшее время, говорил президент Франции Эммануэль Макрон. На фоне сообщения о подготовке переговоров между Россией и Украиной 15 мая сообщалось, что европейские страны готовы дождаться встречи в Стамбуле, прежде чем настаивать на новых рестрикциях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как рассказал «РИА Новости» политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, неуверенность в принятии нового пакета антироссийских санкций заключается том, что возможности использования этого инструмента уже исчерпаны: «Они сами не знают, какие санкции могут ввести, потому что всё, что только можно, уже практически введено. И западная пресса пишет, что европейские чиновники в замешательстве, поскольку они сами признают, что они исчерпали возможность санкционного давления на Россию».

Заявления о новом пакете санкций, по мнению эксперта, очередная попытка запугать Россию, из-за этого срок их введения постоянно меняется.

Реакция России на санкции Запада

В России не один раз говорили о том, что санкции Запада являются незаконными. Кремль также заявлял, что Москва знает, как минимизировать их последствия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил: «Пугать нас этими санкциями — дело пустое».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев