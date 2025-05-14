Ограниченное видение: что Евросоюз включил в 17-й пакет санкций

Новые санкции не повлияют на российскую экономику, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, европейские государства лишь стремятся показать свою сплоченность. 14 мая послы стран ЕС согласовали 17-й пакет — официально его примут 20 мая. Рестрикции должны затронуть 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами чужих государств. Кроме этого, предполагаются меры в отношении физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК. Под удар должны попасть компании из третьих стран, включая Вьетнам и ОАЭ. Что и кто еще войдет в новый пакет санкций и почему он «относительно слабый» — в материале «Известий».

ЕС согласовал 17-й пакет антироссийских санкций

Очередной пакет антироссийских санкций послы Евросоюза утвердили 14 мая. Информацию об этом сперва подтвердили министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, а затем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что половина пакета санкций была подготовлена именно Парижем, а лояльные по отношению к РФ Венгрия и Словакия согласились на его принятие, поскольку 17-й пакет «относительно слабый».

«Я приветствую соглашение по 17-му пакету санкций против России. Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям ведения боевых действий. И мы включили в список еще 189 судов теневого флота, чтобы бороться с российским экспортом энергоносителей», — заявила фон дер Ляйен на своей странице в сети Х.

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Предполагается, что санкционный пакет будет официально подписан и опубликован 20 мая на заседании глав МИДов, тем не менее некоторые его детали уже известны. Предполагается, что рестрикции будут введены против 30 компаний, которые были замечены в торговле товарами двойного назначения, а также против 75 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК.

Под запретом окажется экспорт в РФ химикатов, используемых в производстве ракет. Брюссель собирается ввести ограничения против отдельных российских банков, которые, по мнению европейской стороны, могут участвовать в обходе санкций.

Кроме этого, страны договорились расширить правовую базу для ввода санкций в отношении российских гибридных угроз. Одна из новых мер позволит ЕС применять рестрикции против флотов, якобы уничтожающих подводные кабели и другие физические активы.

Справка «Известий» В ночь на 26 января 2024 года вышел из строя энергетический кабель высокого напряжения EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. В ноябре того же года в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один, C-Lion1, связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой. В обоих случаях некоторые политики пытались обвинить в произошедшем РФ, отрицавшую какую-либо причастность к инцидентам. В итоге страны НАТО, расследуя обрыв кабелей EstLink 2 и C-Lion1 и других подобных инцидентов на Балтике, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран.

Под ограничения могут попасть компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, которые в Брюсселе подозревают в помощи России в уклонении от санкций. Под рестрикции также попадут юридические и физические лица, которые, по мнению Брюсселя, распространяют дезинформацию, а также судьи и прокуроры, участвовавшие в делах против Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) и Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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Москва неоднократно заявляла о том, что западные санкции не смогли оказать на российскую экономику того влияния, на которое рассчитывали на Западе. 13 мая Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что РФ не получится запугать новыми санкциями, а также добавил, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России. «Они в ущерб себе же делают многие вещи: кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит, но делают же», — заявил российский лидер.

При этом даже некоторые европейские политики признают, что ограничения в большей степени оказывают негативное влияние на страны ЕС.

«Сейчас они пытаются окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики. Они хотят заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии, создавая тем самым ситуацию, при которой расходы домохозяйств на электроэнергию в Центральной Европе могут удвоиться», — заявил, например, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

От нового пакета санкций Евросоюз ждет скорее политического, а не практического эффекта, говорит «Известиям» программный директор РСМД Иван Тимофеев. По словам эксперта, европейские государства стремятся показать свою сплоченность в условиях, когда США не готовы поддержать их в попытках надавить на Россию путем введения ограничений.

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— Евросоюз, независимо от решений вокруг украинского переговорного процесса, будет сохранять санкционную надстройку, а также осуществлять демонстративные шаги в этих вопросах, чтобы в очередной раз напомнить о себе и показать, что у него еще есть инструменты давления, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев.

О значительной «демонстрационности» согласованных санкций говорит и тот факт, что набор вопросов, попавших в новый пакет, не отличается существенным масштабом и новизной.

— Борьба с «невидимым танкерным флотом» — уже довольно старая песня ЕС. Обновление списка официальных лиц, попавших под санкции, — песня еще старее. В сущности, значимых изменений этот пакет не привнесет ни с точки зрения позиции ЕС, ни с точки зрения устойчивости российской экономики. ЕС просто своеобразным образом фиксирует, что сворачивать с выбранного курса никуда не собирается, — подчеркнул он.

Санкции против танкеров

Евросоюз делает ставку на то, что наиболее болезненными для РФ окажутся санкции против танкеров. Однако, по мнению экспертов, никаких изменений на рынке от введения этих мер не произойдет. По всей видимости, европейцы просто повторяют те санкции, которые американцы вводили еще 10 января при предыдущей администрации, заметил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

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— Эти танкеры и так не заходят в европейские порты, не обслуживаются и не страхуются. Большое количество указанных танкеров говорит о том, что этот санкционный пакет нужно было чем-то заполнить и принять. Показать, что Европа давит на Россию. А если еще произойдет какое-то развитие в урегулировании российско-украинского конфликта, то Еврокомиссия запишет это себе в актив как эффективное санкционное давление на РФ, — считает эксперт.

Тем не менее, по словам Юшкова, массовое включение в санкционный пакет российских танкеров можно рассматривать как попытку перекрыть для РФ Балтийское море. В таком случае она не сможет вывозить нефть из Приморска и Усть-Луги, при этом перекинуть ее в другие порты пока нет возможности из-за больших объемов топлива — это конечные точки нефтепроводов БТС-1 и БТС-2, говорит эксперт.

Справка «Известий» По данным аналитической компании «Морцентр-ТЭК», в 2024 году через российские порты Балтийского бассейна было экспортировано 77,7 млн т нефти (–1,6%). В целом за отчетный период через все порты России за рубеж отправили почти 189 млн т нефти (+0,9%). Общий объем экспорта нефти из России в 2024 году составил 240 млн т. Экспорт нефтепродуктов из России морским путем в прошлом году составил 113,7 млн т. Объем экспорта нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга в 2024 году составил 38,1 млн т.

В случае если новый пакет европейских санкций и правда намеревается перекрыть для РФ Балтийское море, его введение обернется серьезной геополитической эскалацией в Европе, утверждает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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— Еще в прошлом году российский МИД предупреждал, что попытки ограничить судоходство в Балтийском море будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры. Поэтому вариант с разыгрыванием сценария «Балтийское море — море НАТО» вряд ли приведет к миру в Европе, — комментирует Косарева.

У России уже накоплен большой опыт работы в условиях такого рода ограничений, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. Кроме того, европейские санкции — это не ограничения США. «Американские санкции могут повлиять в гораздо большей степени, поскольку все-таки расчеты за топливо ведутся в долларах, а не в евро», — добавил эксперт. По его словам, целый ряд стран наверняка будут активно обходить эти рестрикции, а где-то даже игнорировать их.