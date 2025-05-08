Северное послание: на саммите в Осло обсудят борьбу с РФ на Балтике и в Арктике

Противодействие России станет основной темой саммита стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло 8–9 мая, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Норвегии. Там уточнили: в мероприятии должен принять участие Владимир Зеленский. Кроме того, страны объединения, в которое входят Великобритания, государства Прибалтики и Скандинавии, обсудят поддержку Украины. Члены JEF выступают застрельщиками наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе и Арктике. При этом Норвегия всё больше ориентируется в вопросах безопасности на Лондон из-за снижения доверия к США, отметили российские дипломаты.

Кто участвует в саммите в Осло

Главной темой саммита стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло 8-9 мая станет противодействие России, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Норвегии.

— Основное внимание в нем уделяется выработке общих позиций и обсуждению совместных мер противодействия России, в том числе посредством безоговорочной и нарастающей поддержки киевского режима с целью нанесения РФ «стратегического поражения». Встреча в Осло не станет в этом плане исключением. Это подтверждается планируемым подключением к этому мероприятию в цифровом формате Владимира Зеленского, — заявили «Известиям» в российском диппредставительстве в Осло.

Встрече Объединённых экспедиционных сил в Лондоне, 15 марта 2022 года Фото: Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) были созданы в 2014-м по инициативе Великобритании. Сначала их участниками стали Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Эстония. В 2017 году к ним присоединились Швеция и Финляндия. Поводом для создания нового регионального военного формата стало вхождение Крыма и Севастополя в состав России и конфликт на Украине после майдана в феврале 2014 года. Хотя корпус и действует вне командной структуры НАТО, он призван дополнять альянс. Согласно слухам, к нему может присоединиться Канада, что создало бы первое трансатлантическое военное партнерство без участия США.

С момента появления в основном объединение существовало на бумаге, пока в 2022 году не началась СВО, которая внесла свои коррективы в деятельность структуры. Идея создания JEF изначально заключалась в облегчении развертывания европейских военных сил в миротворческих и гуманитарных целях, отметил в беседе с «Известиями» аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Сегодня JEF ставит перед собой такие задачи, как защита кабелей и трубопроводов на морском дне, а также наблюдение и проведение операций по задержанию нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, — отметил эксперт.

Объединенные экспедиционные силы уже неоднократно были задействованы в защите инфраструктуры НАТО в Балтийском море. Так, в декабре 2023-го в Балтийское и Северное моря, а также в Датские проливы была направлена эскадра во главе с британским фрегатом HMS Richmond для защиты подводной инфраструктуры и «усиления сдерживания» в Северной Европе.

Наибольшую активность в борьбе с российским присутствием в Балтийском море проявляет Великобритания. Примечательно, что именно на Лондон в Норвегии во всё большей (на фоне снижения доверия к США из-за «фактора Трампа») степени ориентируются в вопросах безопасности и обороны, подчеркнули в посольстве РФ в Осло.

Фото: Global Look Press/Lphot Edward Jones

По словам Мелояна, Лондон не только стал одним из самых активных игроков объединения, но и всячески стремится расширить имеющееся у него влияние внутри JEF. Среди инициатив, которые сегодня продвигает Великобритания, — вопрос об отработке возможности частичной передислокации сил JEF в Прибалтику, в том числе с перемещением их в район Западной Украины. В 2024 году Великобритания заявила о планах перебросить свыше 20 тыс. британских военнослужащих в страны Северной Европы под предлогом защиты критически важной инфраструктуры союзников. Претензии Лондона на лидерство не ограничиваются только этим.

— Он намерен взять контроль над обширной территорией от Ла-Манша до Балтийского моря, демонстрируя оперативную совместимость со странами — участницами JEF на море и в воздухе, а также осуществлять усиленное наблюдение за морскими объектами и наладить обмен разведывательной информацией, — добавил эксперт.

Как НАТО обостряет ситуацию на Балтике и в Арктике

Страны JEF выступают застрельщиками наращивания присутствия и направленной на «сдерживание» нашей страны деятельности НАТО в Балтийском регионе и Арктике под предлогом «обеспечения морской безопасности» и противодействия так называемым гибридным угрозам, отметили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.

При этом Россия предпринимает усилия для того, чтобы противодействовать активности сил НАТО в Арктике. Уже к 2027 году планируется в несколько раз увеличить зону непрерывного радиолокационного контроля в регионе, масштабное усиление ждет и Северный флот, заявляли ранее в Минобороны РФ.

Фото: Global Look Press/Anna Ross

Вероятно, главной темой саммита станет обсуждение совместных действий по борьбе с российскими кораблями в Северном и Балтийском морях. Например, под каким предлогом собравшиеся страны могут чинить препятствия во время прохода судов с российской нефтью через ключевые проливы, такие как Ла-Манш и Большой Бельт, а также в Финском заливе, чтобы это не вылилось в прямое военное столкновение с Россией, говорит Мелоян.

Стоит отметить, что идея ограничения российских торговых перевозок не нова. Еще в феврале стало известно, что страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, якобы перевозящих российские товары. Однако такие меры могут спровоцировать жесткую реакцию Москвы.

— Саммит JEF в Норвегии — это важный сигнал России быть готовой к новым провокациям в Балтийском регионе и на северных границах, число которых за последние годы существенно возросло, — отметил эксперт.

Кроме того, участились полеты украинских БПЛА в сторону Мурманской области, в район, где базируется Северный флот и стратегическая авиация, что без участия западных разведструктур в вопросе маршрутизации и обхода российской ПВО было бы труднореализуемой задачей для Киева, резюмировал эксперт.

Фото: Global Look Press/IMAGO

В апреле парламент Эстонии утвердил изменения в законы о силах обороны и экономической зоне, предоставляющие вооруженным силам право топить подозрительные гражданские суда. Председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев отметил, что Таллин не может действовать самостоятельно. По его словам, предложение Эстонии могла поддержать Великобритания. Эстония утверждает, что подобная мера будет применяться только в исключительных случаях, когда возникают подозрения в намерении судна повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

При этом в последние годы участились случаи аварий на подводных коммуникациях. В феврале подводный кабель «Ростелекома» был поврежден в Балтийском море в результате внешнего воздействия. Подобный инцидент произошел 7 октября 2023 года в Финском заливе. Его восстановили через месяц. В ночь на 26 января 2024 года вышел из строя энергетический кабель высокого напряжения EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. Место повреждения было обнаружено на эстонской стороне. Работоспособность кабеля удалось восстановить лишь в сентябре. В ноябре того же года в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один, C-Lion1, связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой. В обеих случаях некоторые политики пытались обвинить в произошедшем РФ, отрицавшую какую-либо причастность к инцидентам. В итоге страны НАТО, расследуя обрыв кабелей EstLink 2 и C-Lion1 и других подобных инцидентов на Балтике, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран.

Фото: TASS/Stefan Sauer

Помимо противостояния с Россией страны — члены Объединенных экспедиционных сил обсудят дальнейшую поддержку Украины, говорится в заявлении, на которое сослались в норвежском правительстве в ответе на вопрос «Известий». Страны Северной Европы — одни из крупнейших доноров Киева. Так, Великобритания суммарно предоставила Украине с февраля 2022 года более €15 млрд, Дания — €7,6 млрд, Швеция — около €7 млрд, по данным Кильского института. В относительном выражении в лидерах по поддержке Киева находится Эстония, которая выделила 2,34% своего ВВП. На фоне возможного прекращения или приостановки поддержки Украины со стороны США эти страны могут попытаться восполнить часть объемов американской помощи. Вашингтон ранее уже приостанавливал военную помощь Киеву.