Минный путь: тральщик «Полярный» пойдет служить на Северный флот

Десятый минный тральщик проекта 12700 «Полярный», спущенный на воду 24 апреля, до конца года войдет в состав Северного флота, заявил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. Эксперты отмечают, что представители проекта уже в ближайшем будущем составят основу тральных сил российского флота, а потребность в них очень велика.

Минный тральщик «Полярный»

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду десятый корабль противоминной обороны «Полярный» проекта 12700 «Александрит». В церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он назвал это событие серьезным вкладом в обороноспособность России.

Церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Полярный», Санкт-Петербург, 24 апреля 2025 года Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

— В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны! — заявил он.

В мероприятии также участвовали главком ВМФ РФ Александр Моисеев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Министерство обороны РФ

— За период с 2016 года Андреевский флаг поднят на восьми кораблях противоминной обороны проекта 12700, в ближайшее время девятый корабль серии, успешно завершивший испытания, встанет на защиту морских рубежей Российской Федерации, а до конца текущего года мы планируем зачислить в состав надводных сил Северного флота морской тральщик «Полярный», который сегодня торжественно будет спущен на воду, — сказал Александр Моисеев на церемонии.

Корабль назван в честь города воинской славы Полярный, где в годы Великой Отечественной войны находилась главная база Северного флота. Сегодня там располагаются корабли Кольской флотилии разнородных сил. В ее состав входит 5-я бригада тральщиков, где предстоит служить кораблю.

На сегодняшний день в строю находятся восемь представителей серии, девятый — «Афанасий Иванников» — проходит испытания, после чего пойдет служить на Северный флот. Два корабля — «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» — несут службу на Балтике, три — «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» — входят в состав Черноморского флота, еще три — «Яков Баляев», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» — служат на Тихом океане. На этапе строительства находятся еще три тральщика: «Дмитрий Лысов», «Семен Агафонов» и «Виктор Корнев». Завершение серии планируется на 2027 год.

Строительство первых двух представителей проекта — «Александра Обухова» и «Георгия Курбатова» — заняло по шесть лет. Однако в дальнейшем сроки создания тральщиков были существенно сокращены, и сейчас от закладки до передачи флоту проходит около трех лет. В прошлом году гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо сообщал, что с 2025-го года предприятие будет передавать ВМФ по два тральщика ежегодно.

Фото: Министерство обороны РФ

— Без кораблей такого класса невозможна организация действий флота в целом, — рассказал «Известиям» военный эксперт контр-адмирал Михаил Чекмасов. — Потребность в них велика, потому что длительное время после того, как Советский Союз распался, со многими кораблями были проблемы. Новых кораблей долго не было. Только после 2010 года началось строительство и поступление новых кораблей в состав флота. В тральщиках мы тоже нуждались. Корабли, которые были, давно выработали свой ресурс, и их техническое оснащение оставляло желать лучшего. А минная угроза при ведение боевых действий на море реальна и будет существовать всегда. Поэтому такие корабли нужны.

У российского флота есть огромная потребность в этих тральщиках, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Если с подводными лодками у нас всё нормально, то с кораблями надводного флота есть проблемы, — отметил он. — Очень важно иметь баланс сил — и противолодочные, и ударные корабли, и, конечно, тральщики. Без них обойтись нельзя. Сейчас применяют серьезное минное оружие, даже с искусственным интеллектом. Оно коварное, и нужно работать с ним.

Фото: Министерство обороны РФ

Корабли проекта 12700 считаются базовыми тральщиками, но могут выполнять задачи и морских тральщиков, добавил эксперт.

— Они будут составлять основу наших тральных сил в ближайшем будущем. Это уникальные корабли, не металлические, уже хорошо себя зарекомендовали на флотах. Думаю, их нужно гораздо больше — хотя бы по соединению тральных сил в составе пяти-шести единиц на каждом флоте. Задачи «Полярного» на Северном флоте — в случае необходимости проводка кораблей, траление, уничтожение мин, особенно в прибрежной зоне. Минными постановками занимаются и подлодки противника, и надводные корабли, — заключил Василий Дандыкин.

Корабли проекта 12700 — основные характеристики

Корабль противоминной обороны проекта 12700 имеет водоизмещение 890 т, длину 61,6 м, ширину 10,3 м, скорость 16,5 узла. Дальность плавания 1500 миль, автономность плавания 10 суток. Экипаж — 44 человека. Предназначен для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз как в воде, так и в морском грунте.

Корпуса тральщиков проекта 12700 выполнены из монолитного стеклопластика, благодаря чему на них не реагируют магнитные взрыватели боеприпасов. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными.

Фото: Министерство обороны РФ

Для поиска и уничтожения мин на борту установлена система «Диамант», в составе которой два легких катера со специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания минных заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, и они могут беспрепятственно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитометров.

Для обнаружения глубоководных объектов предназначена интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». В нее входит телеуправляемый подводный аппарат, способный выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м. Его скорость составляет порядка 3–6 м/с. Техника может работать под водой при волнении моря до трех баллов.

К обнаруженным объектам направляются подводные дроны, которые устанавливают на них подрывные заряды. При необходимости они могут отбуксировать боеприпас на мелководье и там уничтожить. Дистанционная тактика разминирования сводит к минимуму риск для личного состава.