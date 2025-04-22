Плыть первым: для спецназа ВМФ разработан подводный буксировщик

Для ВМФ России разработан подводный буксировщик. С его помощью боец морского спецназа сможет незаметно преодолевать большие расстояния под водой. Это бесшумный сверхмалый аппарат. В основе его конструкции лежит кольцевой вентильно-индукционный движитель, который обеспечивает скрытность при перемещении под водой. Эксперты уверены, что такая техника серьезно расширит возможности боевых пловцов.

Без шума

В Балтийском высшем военно-морском училище имени Ушакова разработали подводный буксировщик на практически бесшумном электродвигателе, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Внешне аппарат выглядит как цилиндр диаметром 30 и высотой не более 10 см. В полном снаряжении он весит три килограмма, отметили собеседники издания.

Заряда батарей хватит на работу в течение примерно двух часов. Аппарат оснащен винтом, который приводит его в движение. Больше всего он подходит для водолазов или, как их еще называют, боевых пловцов из подразделений противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС), также может применяться в подводной и надводной робототехнике. Он позволяет развивать скорость в четыре узла (7,4 км/ч), уточнили источники.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Бойцы ПДСС — специально подготовленные к борьбе с диверсионными силами и средствами противника военные моряки. В основном они специализируются на противодействии подводным пловцам противника, но при необходимости могут действовать во всех средах — под водой, на воде, на земле и даже в воздухе.

Подводный буксировщик — это важная часть снаряжения военного водолаза, рассказал «Известиям» экс-командир отряда ПДСС, депутат Заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Буксировщики бывают индивидуальные и групповые. На одни нужно ложиться, а другие держать перед собой в руках, — объяснил он. — Скорость от 3 до 17 км/ч. При проведении мероприятий противодиверсионной обороны у нас всегда была такая техника. Но, если честно, ее габариты могли бы быть меньше, кроме того, она использовала серебряно-цинковые аккумуляторы, а они очень дорогие. На новом витке технологического развития габариты такой техники надо уменьшить и использовать более дешевые источники энергии.

Буксировщик — это очень нужная и полезная вещь, отметил эксперт.

— Он позволяет экономить силу и энергию, — пояснил Алексей Мендрик. — При противодиверсионной работе в поисках «закладок» нужно осматривать большое количество объектов — это и днища кораблей, и дамбы, и подводная часть портовых сооружений. Для этого люди наматывают километры под водой. Буксировщик с запасом хода на два часа при скорости четыре узла позволит пройти восемь морских миль. Конечно, силы после такой дороги на ластах не сохранишь плюс при интенсивной физической нагрузке тратишь много воздуха, что сокращает время пребывания под водой. Важно, что любые виды водолазных работ — специфические и трудоемкие и, чтобы их качественно выполнять, нужны силы. И новый аппарат поможет их сохранить.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Боевые пловцы перемещаются под водой, как правило, с грузами, и с помощью ласт это делать действительно очень тяжело, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Диверсанты берут с собой мины и другие устройства. При доставке к цели они их кладут на буксировщики, — объяснил эксперт. — Находить и преследовать их нужно на подобной же технике. Подобные аппараты используют достаточно давно. Во время Второй мировой войны итальянцы использовали специальные человекоуправляемые торпеды. С их помощью боевые пловцы смогли провести результативную операцию в египетском городе Александрия в 1941 году, серьезно повредив два английских линкора, эсминец и уничтожив норвежский танкер.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Подводные буксировщики будут востребованы и в обычной жизни, отметил эксперт.

— Дайверы будут ими пользоваться для своих нужд, — уточнил он. — Также они облегчат труд при производстве целого ряда подводных работ, установке оборудования. Будут востребованы и археологами, ведущими исследования на морском дне.

В ВМФ появились поисково-штурмовые группы на вертолетах

У подразделений ПДСС сейчас расширяется зона ответственности. Опыт, полученный военными моряками на Черном море, где приходится противостоять атакам украинских БЭКов, теперь масштабируется в целом в ВМФ России.

Ранее «Известия» писали, что в ВМФ появились поисково-штурмовые группы на вертолетах. Они защищают военно-морские базы от атак безэкипажных катеров (БЭК).

В их состав входят матросы и офицеры отрядов ПДСС. В каждой группе — два пулеметчика и один страхующий. Основное вооружение — пулеметы калибра 7,62. Полученный в борьбе с БЭКами боевой опыт показал, что такого оружия достаточно, чтобы уничтожить или остановить морского «камикадзе».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Группы действуют на вертолетах Ка-27, Ка-29 и Ми-8 — они должны встречать и уничтожать БЭКи на дальних подступах к военно-морским базам.

Взаимодействие вертолетчиков и бойцов ПДСС активно отрабатывается. Недавно такие учения прошли на Тихоокеанском флоте. Согласно сценарию, военные моряки обнаружили БЭК на дальних подступах к базе и сообщили об этом поисково-штурмовой группе. Та выдвинулась в заданный район, где нашла и уничтожила морской беспилотник условного противника.

На учениях бойцы ПДСС отдельно отрабатывают навыки стрельбы с вертолета с зависания и в движении по перемещающимся морским целям. Причем стрельба велась по надводным катерам, имитирующим реальные безэкипажные катера.