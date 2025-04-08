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Ход винтом: военно-морские базы взяли под защиту спецназовцы на вертолетах

Подобные подразделения доказали свою эффективность в борьбе с морскими дронами на Черноморском флоте
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В ВМФ России появились поисково-штурмовые группы на вертолетах. Они защищают военно-морские базы от атак безэкипажных катеров. Группы укомплектованы военнослужащими подразделений противодиверсионных сил и средств флота. Эксперты отмечают, что подобные подразделения доказали свою эффективность в борьбе с морскими дронами на Черном море.

Бойцы морского спецназа

Поисково-штурмовые группы, охраняющие пункты базирования кораблей с воздуха, созданы в ВМФ России. В их состав входят матросы и офицеры отрядов противодиверсионных сил и средств (ПДСС). В каждой группе — два пулеметчика и один страхующий. Основное вооружение — пулеметы калибра 7,62. Полученный в борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) опыт показал, что такого оружия достаточно, чтобы уничтожить или как минимум остановить морского «камикадзе», рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

По словам собеседников издания, группы действуют на вертолетах Ка-27, Ка-29 и Ми-8 — они должны встречать и уничтожать БЭКи на дальних подступах к военно-морским базам.

Вертолеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Взаимодействия вертолетчиков и бойцов ПДСС сейчас активно отрабатывается. Недавно такие учения прошли на Тихоокеанском флоте. Согласно сценарию, военные моряки обнаружили БЭК на дальних подступах к базе и сообщили об этом поисково-штурмовой группе. Та выдвинулась в заданный район, где нашла и уничтожила морской беспилотник условного противника.

На учениях бойцы ПДСС отдельно отрабатывают навыки стрельбы с вертолета с зависания и в движении по перемещающимся морским целям. Причем стрельба ведется по надводным катерам, имитирующим реальные БЭКи, отметили собеседники издания.

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Опыт, полученный военными моряками на Черном море, где приходится противостоять атакам украинских БЭКов, теперь масштабируется в масштабах всего ВМФ России, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Военные действия в акватории Черного моря показали, что вертолеты лучше всего справляются с уничтожением безэкипажных катеров, — считает он. — Черноморцы в основном задействуют Ка-29 и Ми-8, которые есть на вооружении морской авиации. БЭКи, как правило, поражали НУРСами или пулеметным огнем с борта вертолетов. Таким образом были уничтожены десятки морских беспилотников врага, и, что немаловажно, это делалось на удалении от военно-морских баз и важных инфраструктурных объектов. Противник начал искать противодействие такой тактике — сейчас пытается установить переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) на катера. Но сам факт того, что об атаках БЭКов мы в последнее время почти не слышим, говорит о найденном эффективном способе уничтожения таких целей.

Вертолет
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Патрулирование важнейших баз всех военно-морских флотов, а также Каспийской флотилии необходимо, считает Василий Дандыкин.

— В мире неспокойная ситуация, и провокаций можно ждать везде, — отметил он.

Бойцы ПДСС — специально подготовленные военнослужащие по борьбе с диверсионными силами и средствами противника, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В основном, конечно, они специализируются на противодействии подводным пловцам противника, — отметил он. — Но при этом они могут действовать во всех средах — под водой, на воде, на земле, а теперь и в воздухе. Немаловажно, что на всех крупных базах ВМФ есть свой отряд ПДСС — эти силы всегда под рукой.

Сейчас весь мир внимательно наблюдает, как проходит «война БЭКов» в Черном море, отметил эксперт.

— Выводы ответственные люди уже делают, — считает Дмитрий Болтенков. — Более того, соответствующие технологии активно развиваются, а это значит, что нас ждут новые вызовы. Военно-политическая обстановка в мире неспокойная. Поэтому появление БЭКов можно ожидать не только на Черном море, но и на Дальнем Востоке. Но в первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на Балтийский регион. Европейские страны, состоящие в НАТО, к нам симпатий не питают. Территории Литвы и Польши прилегаю к Калининградской области. Прибалтийские страны и Финляндия совсем недалеко от Кронштадта и Санкт-Петербурга.

Корабли
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Выбор вертолетов Ка-27 и Ка-29 не случаен, отметил Дмитрий Болтенков.

— У них есть боковые двери, открыв которые, можно вести пулеметный огонь, — отметил он. — Ка-29 — это десантно-штурмовая машина, у Ка-27 есть поисково-спасательная версия. Они лучше всего подходят для охоты за морскими беспилотными катерами.

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Противороботовая защита

Ранее «Известия» писали, что в военно-морских базах ВМФ России создаются пункты управления противороботовой защитой. С них будут управлять отражением атак воздушных и морских дронов. По периметру отдельных военно-морских баз уже установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2, для уничтожения БПЛА и БЭКов.

Кроме того, на подступах к ним оборудованы пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. С них должны предупредить о приближении угрозы.

Сейчас на флоте борьбе с морскими дронами уделяется самое пристальное внимание. «Известия» сообщали, что программу боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России вошел новый учебный курс — по противороботовой защите.

Станция
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Он предусматривает обучение экипажей кораблей, а также целых корабельных соединений противодействию БЭКам и беспилотным летательным аппаратам. При его разработке был учтен опыт специальной военной операции.

В программе есть такие упражнения, как стрельба по надводным и воздушным малоразмерным целям. Также отрабатываются задачи по защите пунктов базирования от ударов БЭК и БПЛА.

Для борьбы с новой угрозой экипажи получили новое вооружение — пулеметы, противодроновые и помповые ружья, приборы ночного видения и другое специальное оборудование.

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