Генконсульство РФ в Марселе не согласно с приговором суда по делу о нападении

Генконсульство России абсолютно не согласно с решением суда Марселя по делу о нападении двух французов на диппредставительство. Об этом 27 февпаля сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

«Мы абсолютно не согласны с этим решением. <...> Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, российская сторона рассматривает произошедшее как террористический акт.

Судебное заседание по делу напавших на генконсульство РФ в Марселе состоялось днем 27 февраля. Перед судом предстали два гражданина Франции в возрасте 48 и 59 лет, накануне они признали свою вину. Суд приговорил их к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, также в течение пяти лет они не могут иметь и носить оружие.

Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Уточнялось, что неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у взрывов на территории генконсульства присутствуют все признаки теракта. Она потребовала от Франции провести скорейшие и исчерпывающие меры по расследованию инцидента. Позже Захарова заявила, что нападение на диппредставительство произошло из-за нагнетания Парижем ненависти по отношению к РФ.