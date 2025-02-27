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В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов

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Фото: REUTERS/Manon Cruz
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В Марселе в четверг, 27 февраля, началось судебное заседание по делу двух французов, напавших на генеральное консульство РФ.

Перед судом предстали два гражданина Франции в возрасте 48 и 59 лет. Накануне фигуранты признали свою вину. В прокуратуре города сообщали, что оба задержанных являются сотрудниками Национального центра научных исследований и имеют французское гражданство.

В свою очередь генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил «РИА Новости», что один из фигурантов женат на украинке. Подсудимых обвиняют по статьям «повреждение или порча чужого имущества способом, опасным для людей», а также «несанкционированное изготовление взрывных или зажигательных устройств или взрывоопасных изделий».

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе. Что известно

Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Уточнялось, что неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у взрывов на территории генконсульства присутствуют все признаки теракта. Она потребовала от Франции как от страны аккредитации провести скорейшие и исчерпывающие меры по расследованию инцидента.

Оранский 25 февраля сообщил, что генконсульство работает штатно, и уточнил, что Париж не реагирует на просьбы Москвы усилить меры безопасности российских диппредставительств.

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