Напавшие на генконсульство РФ в Марселе приговорены к 8 месяцам лишения свободы
Двое напавших на генеральное консульство России в парижском Марселе приговорены к восьми месяцам лишения свободы. Об этом 27 февраля сообщило агентство Reuters.
Суд приговорил обвиняемых к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, отметили в издании.
Уточняется, что мужчинам также запрещено иметь и носить оружие в течение пяти лет.
Ранее в этот день в Марселе началось судебное заседание по делу напавших на генконсульство. Перед судом предстали два гражданина Франции в возрасте 48 и 59 лет. Накануне фигуранты признали свою вину. В прокуратуре города сообщали, что оба задержанных являются сотрудниками Национального центра научных исследований и имеют французское гражданство.
Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Уточнялось, что неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у взрывов на территории генконсульства присутствуют все признаки теракта. Она потребовала от Франции провести скорейшие и исчерпывающие меры по расследованию инцидента.