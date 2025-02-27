Захарова указала на нагнетание Парижем ненависти к РФ после атаки на генконсульство

Нападение на генеральное консульство России в Марселе произошло вследствие нагнетания Парижем ненависти по отношению к России. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теракт во Франции на днях действительно произошел. Вот только направлен он был против нашей страны. Объектом нападения стало генеральное консульство Российской Федерации в Марселе. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал», — указала дипломат на брифинге.

Она добавила, что преступление произошло в результате открытых заявлений французских руководителей, говоривших о ненависти к России и ее гражданам.

Ранее в этот день в Марселе началось судебное заседание по делу о нападении на генеральное консульство РФ. В прокуратуре города сообщали «Известиям», что оба подозреваемых являются сотрудниками Национального центра научных исследований и имеют французское гражданство.

Взрыв в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из которых взорвались. В посольстве РФ во Франции сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Захарова обратила внимание на то, что у взрывов на территории генконсульства присутствуют все признаки теракта. И потребовала от Франции как от страны аккредитации провести скорейшие и исчерпывающие меры по расследованию инцидента.

Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский 25 февраля сообщил, что генконсульство работает штатно, и указал, что Париж не реагирует на просьбы Москвы усилить меры безопасности российских диппредставительств.