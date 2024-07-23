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Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

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Фото: Global Look Press/White House
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Действующий президент США Джо Байден в понедельник, 22 июля, по аудиосвязи подключился к выступлению американского вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства.

«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась Харрис во время выступления к Байдену по громкой связи. Ее слова цитировал телеканал CNN.

В ответ американский лидер сказал, что если бы у него не было коронавируса, то он бы стоял там, на сцене, рядом с вице-президентом.

«И, кстати, я никуда не ухожу. Я буду участвовать в кампаниях с ней, с Камалой [Харрис]. Я буду чертовски много работать как действующий президент, как добиваясь принятия законов, так и проводя кампании. <...> У меня осталось шесть месяцев президентства. Я полон решимости сделать как можно больше как во внешней, так и во внутренней политике», — сказал Байден.

При этом организаторы выступления не стали подключать самого Байдена по видеосвязи.

Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике. При этом, как отметил 22 июля лечащий врач президента Кевин О'Коннор, симптомы болезни «почти сошли на нет».

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При этом отсутствие президента спровоцировало различные теории в американском обществе. Так, 22 июля ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив. Он обратил внимание на то, что от президента не было обращения на камеру или заявления в Овальном кабинете. При этом бывший советник в администрациях экс-лидеров США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джилл в эфире GB News также выразил сомнения, что действующий глава государства жив.

Предоставить доказательства того, что Байден жив, потребовала и конгрессвумен Лорен Боберт.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Уведомление о выдвижении Харрис поступило в избирком США 22 июля.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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