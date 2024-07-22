CNN узнал, кто убедил Байдена выйти из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом 22 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, глава государства виделся с Донилоном и Рикетти в субботу, 20 июля. Сведения, представленные Байдену советниками, показали «практически несуществующий» путь к победе. В частности, они привели президенту удручающую статистику, указывающую на невозможность переизбраться.

Отмечается, что жизнеспособность кампании Байдена подорвана результатами общенациональных и колеблющихся опросов в штатах. Так, именно неожиданное объявление об уходе позволило бы политику создать видимость принятия решения на своих условиях.

Как указали источники, в течение нескольких часов после объявления о намерениях выйти из гонки Байден и Рикетти провели телефонный разговор, а также позвонили ведущим законодателям, губернаторам и должностным лицам.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. Глава государства также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

В этот день Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Она получила очень много поддержки после такого заявления. Среди прочих, ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. СМИ сообщали, что ее штаб уже собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.