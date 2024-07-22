Политолог объяснил выход Байдена из предвыборной гонки проблемами со здоровьем

Причина выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 21 июля выразил политолог Дмитрий Солонников.

«После того как у него диагностировали ковид, наверное, на этом фоне обострились еще и остальные заболевания <...> поэтому объективно он понимает и его окружение понимает, что участие полноценное, даже то, которое было последние месяцы, в дальнейшем будет для него невозможным», — заявил он.

Политолог также отметил, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом. Поэтому, скорее всего, перед окружением главы США встал вопрос: либо участие президента в предвыборной гонке и летальный исход, либо выход из нее и благополучие здоровья Байдена.

«Это кардинальным образом меняет ситуацию, потому что вообще непонятно, что с кандидатами от демократов. Байден, ну да, был понятный кандидат, плохой, хороший, но он был и у него была кампания, его можно было продвигать, но сейчас вообще кандидатов нет», — добавил Солонников.

Он сообщил, что вице-президенту США Камале Харрис вовсе не нужно участвовать в предвыборной гонке, у нее был план стать губернатором Калифорнии, однако если она проиграет предвыборную гонку, ее губернаторство окажется под сомнением. Харрис невыгодно ставить под сомнение всё свое политическое будущее ради предвыборной гонки.

«Мишель Обама, ну вот она просто Мишель Обама. Она ни сенатор, ни конгрессмен, ни губернатор, она просто жена бывшего два срока назад президента США Барака Обамы, но по рейтингам она обходит Трампа, если она будет выдвинута. И это вообще такой удивительный нонсенс, то есть голосовать будут не за политика, не за конкретного человека, а за воспоминание президентства Барака Обамы. <...> Смешно, удивительно, но это прекрасное олицетворение того, по каким критериям американцы выбирают себе лидеров. Да, она может выиграть, но только ей это, пока, похоже, было совершенно не нужно. Еще раз, она абсолютно не политик, она домохозяйка, всё у нее хорошо, зачем ей идти в эту грязь», — заключил Солонников.

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена назвал его физические и ментальные проблемы. Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

В этот день также сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

После этого Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.