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Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив

Конгрессвумен Боберт потребовала доказать, что Байден жив
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала до конца дня предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден всё еще жив. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) в понедельник, 22 июля.

«Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня к 17:00 (0:00 23 июля мск). Ему нужно встать перед какой-нибудь камерой и озвучить, знает ли он, что вышел из гонки. Скрываться совершенно недопустимо», — сказано в публикации.

Чуть позже политик снова призвала к доказательствам и переслала публикацию политического активиста и ведущего ток-шоу Чарли Кирка, который писал со ссылкой на источник, что ситуация со здоровьем Байдена могла быть куда серьезнее, чем сообщали официальные лица.

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Ранее в этот день ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив. Он обратил внимание на то, что от президента не было обращения на камеру или заявления в Овальном кабинете. При этом бывший советник в администрациях экс-лидеров США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джилл в эфире GBNews также выразил сомнения, что действующий глава государства жив.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Уведомление о ее выдвижении Харрис поступило в избирком США 22 июля.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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