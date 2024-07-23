Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив
Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала до конца дня предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден всё еще жив. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) в понедельник, 22 июля.
«Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня к 17:00 (0:00 23 июля мск). Ему нужно встать перед какой-нибудь камерой и озвучить, знает ли он, что вышел из гонки. Скрываться совершенно недопустимо», — сказано в публикации.
Чуть позже политик снова призвала к доказательствам и переслала публикацию политического активиста и ведущего ток-шоу Чарли Кирка, который писал со ссылкой на источник, что ситуация со здоровьем Байдена могла быть куда серьезнее, чем сообщали официальные лица.
Ранее в этот день ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив. Он обратил внимание на то, что от президента не было обращения на камеру или заявления в Овальном кабинете. При этом бывший советник в администрациях экс-лидеров США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джилл в эфире GBNews также выразил сомнения, что действующий глава государства жив.
Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.
Уведомление о ее выдвижении Харрис поступило в избирком США 22 июля.
Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.