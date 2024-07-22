Комиссия МАК установила обстоятельства крушении SSJ 100 в Подмосковье

Установлены обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе подмосковной Коломны, он превысил заданную скорость и перешел в пикирование. Об этом 22 июля сообщили в комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что в процессе снижения было зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа боковой ручкой управления по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в заявлении комиссии МАК.

Как указано, регистрация параметров полета воздушного судна прекратилась в 14:59:15. Силовые установки работали до ее окончания.

В комиссии МАК заявили, что продолжают расследование случившегося, причины пока не определены. Там добавили, что авиационным властям России подготовлено и направлено донесение, где даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий по выявленным факторам опасности.

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