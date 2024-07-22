Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе формирования смерчей
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Макрон предложил взять паузу в формировании правительства в период Олимпиады
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
На юге Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Венгрия и Словакия обратились к ЕК в связи с остановкой транзита нефти из России
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В США призвали Байдена подать в отставку после выхода из президентской гонки
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Комиссия МАК установила обстоятельства крушении SSJ 100 в Подмосковье

МАК: упавший под Коломной SSJ превысил заданную скорость и перешел в пикирование
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установлены обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в районе подмосковной Коломны, он превысил заданную скорость и перешел в пикирование. Об этом 22 июля сообщили в комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Отмечается, что в процессе снижения было зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа боковой ручкой управления по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в заявлении комиссии МАК.

Как указано, регистрация параметров полета воздушного судна прекратилась в 14:59:15. Силовые установки работали до ее окончания.

В комиссии МАК заявили, что продолжают расследование случившегося, причины пока не определены. Там добавили, что авиационным властям России подготовлено и направлено донесение, где даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий по выявленным факторам опасности.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024