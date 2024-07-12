В ОАК сообщили подробности об упавшем в Подмосковье самолете
Самолет SSJ 100, потерпевший крушение в Подмосковье, находился в эксплуатации с 2014 года. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году», — сообщили в ОАК.
Известно, что борт выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту.
Согласно данным пресс-службы ОАК, специалисты разработчика и производителя окажут всё необходимое содействие в расследовании аварии.
В свою очередь, самолет Superjet, оснащенный импортозамещенными системами (модификация NEW), проходит испытания в Жуковском. После успешного завершения испытательного полета он приземлился на аэродроме в Раменском.
Самолет Sukhoi Superjet 100 упал ранее в этот день в районе деревень Апраксино и Кудрявцево. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Источником «Известий» уточнялось, что самолет принадлежит «Газпром авиа». На месте ЧП работают оперслужбы, и выехали криминалисты. Расследованием инцидента также займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации.
Очевидец происшествия рассказал «Известиям», что сразу после крушения самолета был слышен взрыв.
После крушения самолета SSJ 100 в Подмосковье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)». По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.