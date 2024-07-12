Очевидец падения самолета в Подмосковье рассказал о взрыве после аварии
Потерпевший крушение в Подмосковье самолет упал в районе деревень Апраксино и Кудрявцево. Об этом 12 июля сообщил очевидец аварии в беседе с «Известиями».
«Я видел, что самолет резко пошел вниз, пролетел над нашей деревней и упал вот здесь, в районе леса нашего. Произошел взрыв, видать, об землю, когда стукнулся он», — поделился мужчина.
По его словам, после взрыва в доме задребезжали окна, а с места падения повалил черный дым. При этом, считает собеседник, самолет горел недолго. Сейчас, добавил он, на месте ЧП работают оперативные службы.
Самолет, предварительно, Superjet 100 упал ранее в этот день. По данным источника «Известий», на борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, вероятно, погибли. Собеседник уточнял, что судно принадлежит «Газпром авиа», по его данным, летел в аэропорт Внуково.
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