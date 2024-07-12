МЧС и СК проверяют данные о падении пассажирского самолета в Подмосковье
МЧС и Следственный комитет РФ проверяют информацию о падении пассажирского самолета Superjet-100 в Подмосковье. Об этом 12 июля заявили «Известиям» в обоих ведомствах.
Как сообщил источник Telegram-канала «112», поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера Superjet-100 в районе Коломны.
Другую информацию выясняют оперативные службы.
Ранее, 10 июля, в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172 и загорелся после падения. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.