В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Cessna-172 потерпел крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана, организована проверка. Об этом 10 июля сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 10 июля 2024 года в утреннее время вблизи поселка Камское Устье в Республике Татарстан произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и транспортный прокурор Татарстана. Республиканская транспортная прокуратура проводет проверку соблюдения требований закона о безопасности полетов и примет меры, если выявит нарушения. Приволжский транспортный прокурор контролирует ситуацию.

В пресс-службе центрального межрегионального следственного управления (МСУТ) Следственного комитета (СК) России сообщили, что Cessna-172 загорелся после падения.

По информации Telegram-канала «Авиаторщина», в самолете находились четыре человека. Пилот и пассажирка с ребенком погибли, а мужчина выжил, выпрыгнув за борт на небольшой высоте. Он получил переломы и был госпитализирован.

Ранее, 8 июня, легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино в Московской области. На кадрах с места происшествия воздушное судно лежит рядом с проезжей частью. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.