Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки в Татарстане легкомоторного самолета, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает в среду, 10 июля, центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР) в Telegram-канале.

«Центральным МСУТ СК России по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.

Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло в Татарстане ранее в этот день. Сообщалось, что в самолете находились четыре человека: пилот и женщина с ребенком погибли, а мужчина выпрыгнул из воздушного судна на небольшой высоте и выжил, его госпитализировали. Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Видео с места происшествия 10 июля публикуют «Известия». На кадрах видно, что воздушное судно лежит в поле, оно полностью разрушено, возник сильный пожар. Пламя охватило как обломки, так и сухую траву вокруг. Над самолетом поднимается густой дым.