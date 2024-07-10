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Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Легкомоторный самолет Cessna-172, потерпевший крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана, загорелся после падения. Видео с места происшествия 10 июля публикуют «Известия».

На кадрах видно, что воздушное судно лежит в поле, оно полностью разрушено, возник сильный пожар. Пламя охватило как обломки, так и сухую траву вокруг. Над самолетом поднимается густой дым.

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Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло в Татарстане ранее в этот день. Сообщалось, что в самолете находились четыре человека: пилот и женщина с ребенком погибли, а мужчина выпрыгнул из воздушного судна на небольшой высоте и выжил, его госпитализировали. Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

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