Три человека погибли при крушении самолета Cessna-172 в Татарстане

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане, еще один пострадал. Об этом 10 июля сообщили в МЧС России.

«На месте жесткой посадки легкомоторного самолета пострадал 1 человек, погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок», — говорится в сообщении.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Камско-Устьинскую ЦРБ, откуда его после стабилизации эвакуируют в Казань, передает ТАСС. Уточняется, что, предварительно, в качестве основных причин крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Авария произошла утром в среду. Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований закона о безопасности полетов и примет меры. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», в самолете находились четыре человека. Пилот и пассажирка с ребенком погибли, а мужчина выжил, выпрыгнув за борт на небольшой высоте.