Уголовное дело возбуждено по факту крушения SSJ 100 в Подмосковье
После крушения самолета SSJ 100 в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Об этом 12 июля сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
По предварительным данным следствия, борт вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.
Самолет Sukhoi Superjet 100 упал ранее в этот день в районе деревень Апраксино и Кудрявцево. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Источником «Известий» уточнялось, что самолет принадлежит «Газпром авиа». На месте ЧП работают оперслужбы и выехали криминалисты. Расследованием инцидента также займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации.
Очевидец происшествия рассказал «Известиям», что сразу после крушения самолета был слышен взрыв.