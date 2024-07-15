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Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперативно-ситуационный центр ПАО «Яковлев» выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на самолетах Superjet. С соответствующим документом 15 июля ознакомились «Известия».

Документ призывает при замене датчиков угла атаки уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и на фюзеляже, с которого она была снята.

В информационном письме также рекомендуется осуществлять двойной контроль качества и полноты работ. Кроме того, необходимо исключить одновременную замену двух датчиков силами одного специалиста, говорится в сообщении.

123Суперджет

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Самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь

Ранее, 12 июля, в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet 100. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

В качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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