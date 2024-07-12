СМИ назвали причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье отказ обоих двигателей
Одновременный отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы 12 июля.
«В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей», — сообщает агентство.
Ранее в этот день стало известно, что на месте крушения борта были обнаружены оба черных ящика. По данным источника «Известий», они в удовлетворительном состоянии.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа, которые, по предварительным данным, погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
Расследование инцидента проведут Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным следствия, борт вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.