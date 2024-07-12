На месте падения SSJ-100 в Подмосковье найдены оба черных ящика
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 обнаружены оба черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Об этом 12 июля сообщил источник «Известий».
По его информации, сотрудники Следственного комитета (СК) России прибыли на место происшествия.
Как сообщил и.о. руководителя западного межрегионального управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов, следователи работают на месте крушения, в частности, изымают найденные черные ящики.
Помимо этого, в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что записи с черных ящиков SSJ100 собираются расшифровывать в научно-исследовательском институте (НИИ) в Московской области.
Крушение самолета произошло ранее в этот день. На борту судна не было пассажиров, там находились три члена экипажа, которые, предварительно, погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.
Расследование инцидента проведут Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Следствие считает, что борт, предварительно, вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
Очевидец падения воздушного судна рассказал «Известиям», что сразу после крушения раздался взрыв и в доме задрожали окна.