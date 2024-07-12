В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу

Обновлено в 17:15 мск

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в Московской области в пятницу, 12 июля. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа, все они погибли. Что известно о ЧП к этому часу — в материале «Известий».

Крушение Superjet 100

Первая информация о том, что самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в районе подмосковной Коломны, появилась около 15:30 мск 12 июля. Затем данные о крушении подтвердили в оперативных службах.

Борт упал в лесном массиве неподалеку от деревни Апраксино, среди местных жителей никто не пострадал. Позднее глава Коломны Александр Гречищев уточнил, что лайнер разбился в лесном массиве около деревни Большое Карасево. Угрозы для местных жителей нет, добавил он. По имеющейся информации, пассажиров в самолете не было, на борту находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, по предварительным данным, погибли.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиация.

Что известно о разбившемся самолете

Самолет, по данным «Известий», принадлежал «Газпром авиа». В день катастрофы, по предварительной версии СК, воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково после ремонта на заводе. Причиной крушения самолета, как сообщили в оперативных службах, мог стать отказ двигателя.

После крушения в Сети появилась информация о том, что разбившийся лайнер — это Sukhoi Superjet 100NEW-95, новый импортозамещенный образец «Суперджета». Однако эти сведения опровергли в пресс-службе Минпромторга России.

«Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс», — подчеркнули в министерстве.

Очевидцы — о крушении Superjet 100

Очевидцы аварии в разговоре с «Известиями» рассказали, что самолет упал близ деревень Апраксино и Кудрявцево. По словам собеседника издания, летевшее воздушное судно резко ушло вниз над лесом, а потом произошел взрыв и над местом падения поднялся дым.