МАК и Росавиация займутся расследованием падения самолета в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и специалисты Росавиации займутся расследованием падения пассажирского самолета под Коломной. Об этом 12 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что крушение самолета произошло около 15:00 мск.

В пресс-службе Минпромторга России сообщали, что упавшее воздушное судно совершало перегонный рейс без пассажиров, оно принадлежало одной из гражданских авиакомпаний.

О падении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны сообщалось ранее в этот день. На его борту находились три члена экипажа, по предварительным данным, они погибли. Как сообщил источник «Известий», воздушное судно принадлежало компании «Газпром-Авиа» и летело в аэропорт Внуково.

Очевидец аварии рассказал «Известиям», что самолет упал близ деревень Апраксино и Кудрявцево. Мужчина рассказал, что летевшее воздушное судно резко ушло вниз над лесом, а потом произошел взрыв, и над местом падения поднялся дым.