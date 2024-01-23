Уход за полосами: за аэропортами в РФ усилили контроль после выкатываний самолетов

Власти усиливают контроль за операторами аэропортов после участившихся инцидентов с выкатыванием самолетов за пределы полосы . Госавианадзор организовал проведение постоянных рейдов в аэропортах — особое внимание инспекторы обращают на состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) и коэффициент сцепления . Росавиация выпустила для авиаузлов и перевозчиков оперативные рекомендации . Этому предшествовали три выкатывания в течении одной недели с начала года, тогда как столько же инцидентов произошло в предыдущие три месяца.

Неудовлетворили состоянием

Управление Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) решило усилить контроль за операторами аэродромов в связи с участившимися выкатываниями самолетов за пределы ВПП . Это следует из письма врио начальника Госавианадзора Артема Даниленко в адрес глав межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Ространснадзора. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в одном из МТУ.

Артем Даниленко поручил организовать проведение постоянных рейдов в отношении операторов аэродромов, попросив особое внимание обращать на состояние ВПП, своевременность определения значений коэффициента сцепления и их последующей записи в журнал учета состояния летного поля . В случае выявлений нарушений операторам аэродромов грозит внеплановая проверка Госавианадзора, следует из письма.

В документе также говорится, что Госавианадзор располагает информацией о росте числа добровольных сообщений летного состава о неудовлетворительной подготовке аэродромов в РФ к приему и выпуску самолетов. В связи с чем начальникам МТУ Ространснадзора поручено собрать у авиакомпаний информацию об имеющихся несоответствиях, отклонениях, претензиях к состоянию и эксплуатационному содержанию аэродромов, после чего провести оценку фактов и принять меры реагирования .

На неудовлетворительное состояние летного поля в аэропортах РФ стали чаще жаловаться как минимум пилоты «Аэрофлота». В авиакомпании зафиксирован рост соответствующих добровольных донесений , следует из письма директора департамента производства полетов перевозчика Игоря Бурыкина, разосланного летному составу в начале января (есть у «Известий»).

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Топ-менеджер попросил пилотов по возможности обеспечивать фото и видео документирование нахождения снега, ледяных отложений и брустверов на ВПП, рулежных дорожках и перроне, а также уделять повышенное внимание на состояние летного поля при полетах на аэродромы Хабаровска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска . В то же время от пилотов S7 Airlines и «Уральских авиалиний» таких добровольных сообщений не поступало, рассказали «Известиям» представители этих авиакомпаний.

Сообразили на троих

В начале этого года за пределы ВПП в России выкатились уже три самолета — причем все в течение одной недели. 9 января при посадке в аэропорту Норильска за полосой оказался Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявший рейс из Красноярска , никто из находившихся на борту 169 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал. Как рассказал собеседник «Известий» в авиавластях, сразу после касания полосы пилоты включили максимальный реверс тяги двигателей, а на скорости 150 км/ч его отключили. После чего, на скорости 100 км/ч, они перешли на торможение от педалей. Однако экипаж не почувствовал достаточную эффективность торможения и решил повторно включить реверс двигателей. В этот самый момент начался неуправляемый разворот самолета. В итоге борт, развернувшись на 180 градусов, остановился уже за пределами ВПП — в 29 м от выходного порога.

Второе выкатывание произошло 12 января в аэропорту Архангельска Талаги при посадке самолета Як-42Д авиакомпании «Арктика», выполнявшего рейс из Рогачево . На борту находились 54 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной выкатывания стала потеря пилотами визуального контакта с огнями ВПП из-за попадания в условия приземного тумана , сообщил «Известиям» источник в авиавластях.

Спустя еще три дня, 15 января при посадке в Якутии, в аэропорту города Мирный, за пределы ВПП выкатился грузовой самолет Ту-204, принадлежащий «Почте России» и эксплуатирующийся авиакомпанией «Авиастар-Ту» . Он выполнял рейс из Москвы (Внуково), на его борту находились пять членов экипажа и 17 т почты и груза. При посадке в условиях почти попутного ветра самолет перелетел половину ВПП и достаточно поздно коснулся земли — уже в районе рулежной дорожки, от которой начинается уклон полосы вниз, рассказали «Известиям» собеседники в авиаслужбах. В результате Ту-204 смог остановиться только примерно в 40 м от выходного торца ВПП. Коэффициент сцепления на полосе соответствовал минимально допустимому — 0,3, а в первых двух случаях он был выше — 0,32 и 0,37.

Фото: РИА Новости/пресс-служба компании «Алроса»

Все три случая Росавиация квалифицировала как серьезные авиационные инциденты и приступила к их расследованию . На данный момент ни одно из них не завершено.

— Причины трех выкатываний самолетов за пределы ВПП в январе 2024 года разные, они будут окончательно определены по результатам расследований. До их завершения какие-то дополнительные комментарии преждевременны, — сказал «Известиям» представитель Росавиации Артем Кореняко.

В октябре-декабре 2023-го в России произошло столько же выкатываний. В целом за весь прошлый год их было шесть, а в 2022-м — пять. Если же рассматривать только январь, то, согласно данным Росавиации, с которыми ознакомились «Известия», наступивший год по числу подобных инцидентов в первый месяц уже стал худшим за последнее десятилетие. За последние пять лет в январе самолеты выкатывались за пределы ВПП только в 2023-м и 2020 годах — по одному разу. В предшествующую пятилетку (2014-2018 годы) было зафиксировано по одному выкатыванию в январе 2017-го и 2015-го, в первый месяц 2014-го их было два. При этом, как указал Артем Кореняко, анализ по числу выкатываний целесообразно делать в конце года.

Оперативно отреагировали

На произошедшие три инцидента с выкатыванием самолетов за пределы ВПП за неделю Росавиация отреагировала оперативными рекомендациями для авиакомпаний и аэропортов, направленных на предотвращение таких случаев . Их она выпустила 17 января в информации по безопасности полетов за подписью руководителя агентства Дмитрия Ядрова (есть у «Известий»).

В документе поясняется, что как правило, выкатывания обусловлены несколькими факторами или их неблагоприятным сочетанием. Например, наличием на полосе воды, снега, слякоти, льда и инея , инцидентам в таких условиях может способствовать некачественная подготовка ВПП к приему самолетов и, как следствие, передача экипажу недостоверных данных о состоянии покрытия полосы , следует из документа.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Другой фактор связан с продолжением снижения борта и неуходом на второй круг при отсутствии необходимого визуального контакта с наземными ориентирами , что приводит к посадке вне рекомендованной зоны приземления. Также недостаточный учет ветровой обстановки (бокового и попутного ветра, его порывов и сдвигов) в сочетании с ошибками при пилотировании уже ни раз приводили к потере путевого управления после приземления и при пробеге, отметили в Росавиации.

Кроме того, к выкатыванию может привести неправильное использование пилотами средств сокращения посадочной дистанции (тормозов, реверсивных устройств двигателей, спойлеров), а также отказы систем воздушного судна .

Росавиация попросила глав авиакомпаний провести теоретические занятия с командно-летным, инструкторским, инспекторским составами, пилотами по повторному изучению факторов, приводящих к выкатыванию воздушных судов за пределы ВПП на этапе посадки и др. А операторам аэропортов она рекомендовала закрывать аэродром на очистку полосы при значениях нормативного коэффициента сцепления ниже 0,3 , не допускать его завышения, организовать видеонаблюдение за ВПП, обеспечить своевременное приобретение запчастей и расходных материалов для техники, осуществляющей эксплуатационное содержание аэродрома и др. Также Росавиация попросила их провести занятия с персоналом аэродромной службы.

Представитель Росавиации сообщил «Известиям», что вопросы безопасности полетов находятся у агентства на постоянном контроле, добавив, что предложенные меры и рекомендации по предотвращению выкатываний за пределы ВПП находятся на стадии реализации и контролируются межрегиональными территориальными управлениями агентства .

Представители аэропортов Сочи, Красноярска и Шереметьево, авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили «Известиям» о том, что уже реализуют рекомендации Росавиации. «Известия» также направили запросы в Ространснадзор, Генпрокуратуру, остальные крупные авиакомпании и аэропорты.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, погодные аномалии этой зимой в России являются лишь фактором, который осложняет ситуацию, но не делает авиаинциденты неизбежными . Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что погодный фактор имеет значение, но он не единственный, имея ввиду ошибки экипажа, которые уже приводили в выкатываниям .

— Говорить о причинах участившихся в начале 2024 года выкатываниях самолетов можно будет после завершения расследования всех обстоятельств этих инцидентов. Пока же можно констатировать, что Росавиация обращает внимание и на состояние взлетно-посадочных полос, и на планирование рейсов, и на особенности техники пилотирования воздушных судов. Какой-то единственной причины всех событий не выделяется , — отметил Олег Пантелев.

По его словам, перечень поручений Росавиации выглядит достаточно полным, а дальше дело уже за авиакомпаниями и аэропортами, за конкретными людьми. По мнению же Андрея Петракова, такие рекомендации от Росавиации являются стандартной практикой, при этом об их достаточности пока сложно судить.