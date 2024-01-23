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Уход за полосами: за аэропортами в РФ усилили контроль после выкатываний самолетов

Что стало причиной ужесточения надзора над инфраструктурой и перевозчиками
Фото: РИА Новости/Сергей Русанов
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Власти усиливают контроль за операторами аэропортов после участившихся инцидентов с выкатыванием самолетов за пределы полосы. Госавианадзор организовал проведение постоянных рейдов в аэропортах — особое внимание инспекторы обращают на состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) и коэффициент сцепления. Росавиация выпустила для авиаузлов и перевозчиков оперативные рекомендации. Этому предшествовали три выкатывания в течении одной недели с начала года, тогда как столько же инцидентов произошло в предыдущие три месяца.

Неудовлетворили состоянием

Управление Ространснадзора по госнадзору в гражданской авиации (Госавианадзор) решило усилить контроль за операторами аэродромов в связи с участившимися выкатываниями самолетов за пределы ВПП. Это следует из письма врио начальника Госавианадзора Артема Даниленко в адрес глав межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Ространснадзора. С документом ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в одном из МТУ.

Артем Даниленко поручил организовать проведение постоянных рейдов в отношении операторов аэродромов, попросив особое внимание обращать на состояние ВПП, своевременность определения значений коэффициента сцепления и их последующей записи в журнал учета состояния летного поля. В случае выявлений нарушений операторам аэродромов грозит внеплановая проверка Госавианадзора, следует из письма.

В документе также говорится, что Госавианадзор располагает информацией о росте числа добровольных сообщений летного состава о неудовлетворительной подготовке аэродромов в РФ к приему и выпуску самолетов. В связи с чем начальникам МТУ Ространснадзора поручено собрать у авиакомпаний информацию об имеющихся несоответствиях, отклонениях, претензиях к состоянию и эксплуатационному содержанию аэродромов, после чего провести оценку фактов и принять меры реагирования.

На неудовлетворительное состояние летного поля в аэропортах РФ стали чаще жаловаться как минимум пилоты «Аэрофлота». В авиакомпании зафиксирован рост соответствующих добровольных донесений, следует из письма директора департамента производства полетов перевозчика Игоря Бурыкина, разосланного летному составу в начале января (есть у «Известий»).

пилот самолета
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Топ-менеджер попросил пилотов по возможности обеспечивать фото и видео документирование нахождения снега, ледяных отложений и брустверов на ВПП, рулежных дорожках и перроне, а также уделять повышенное внимание на состояние летного поля при полетах на аэродромы Хабаровска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска. В то же время от пилотов S7 Airlines и «Уральских авиалиний» таких добровольных сообщений не поступало, рассказали «Известиям» представители этих авиакомпаний.

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Сообразили на троих

В начале этого года за пределы ВПП в России выкатились уже три самолета — причем все в течение одной недели. 9 января при посадке в аэропорту Норильска за полосой оказался Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявший рейс из Красноярска, никто из находившихся на борту 169 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал. Как рассказал собеседник «Известий» в авиавластях, сразу после касания полосы пилоты включили максимальный реверс тяги двигателей, а на скорости 150 км/ч его отключили. После чего, на скорости 100 км/ч, они перешли на торможение от педалей. Однако экипаж не почувствовал достаточную эффективность торможения и решил повторно включить реверс двигателей. В этот самый момент начался неуправляемый разворот самолета. В итоге борт, развернувшись на 180 градусов, остановился уже за пределами ВПП — в 29 м от выходного порога.

Второе выкатывание произошло 12 января в аэропорту Архангельска Талаги при посадке самолета Як-42Д авиакомпании «Арктика», выполнявшего рейс из Рогачево. На борту находились 54 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной выкатывания стала потеря пилотами визуального контакта с огнями ВПП из-за попадания в условия приземного тумана, сообщил «Известиям» источник в авиавластях.

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Спустя еще три дня, 15 января при посадке в Якутии, в аэропорту города Мирный, за пределы ВПП выкатился грузовой самолет Ту-204, принадлежащий «Почте России» и эксплуатирующийся авиакомпанией «Авиастар-Ту». Он выполнял рейс из Москвы (Внуково), на его борту находились пять членов экипажа и 17 т почты и груза. При посадке в условиях почти попутного ветра самолет перелетел половину ВПП и достаточно поздно коснулся земли — уже в районе рулежной дорожки, от которой начинается уклон полосы вниз, рассказали «Известиям» собеседники в авиаслужбах. В результате Ту-204 смог остановиться только примерно в 40 м от выходного торца ВПП. Коэффициент сцепления на полосе соответствовал минимально допустимому — 0,3, а в первых двух случаях он был выше — 0,32 и 0,37.

Фото: РИА Новости/пресс-служба компании «Алроса»

Все три случая Росавиация квалифицировала как серьезные авиационные инциденты и приступила к их расследованию. На данный момент ни одно из них не завершено.

— Причины трех выкатываний самолетов за пределы ВПП в январе 2024 года разные, они будут окончательно определены по результатам расследований. До их завершения какие-то дополнительные комментарии преждевременны, — сказал «Известиям» представитель Росавиации Артем Кореняко.

В октябре-декабре 2023-го в России произошло столько же выкатываний. В целом за весь прошлый год их было шесть, а в 2022-м — пять. Если же рассматривать только январь, то, согласно данным Росавиации, с которыми ознакомились «Известия», наступивший год по числу подобных инцидентов в первый месяц уже стал худшим за последнее десятилетие. За последние пять лет в январе самолеты выкатывались за пределы ВПП только в 2023-м и 2020 годах — по одному разу. В предшествующую пятилетку (2014-2018 годы) было зафиксировано по одному выкатыванию в январе 2017-го и 2015-го, в первый месяц 2014-го их было два. При этом, как указал Артем Кореняко, анализ по числу выкатываний целесообразно делать в конце года.

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Оперативно отреагировали

На произошедшие три инцидента с выкатыванием самолетов за пределы ВПП за неделю Росавиация отреагировала оперативными рекомендациями для авиакомпаний и аэропортов, направленных на предотвращение таких случаев. Их она выпустила 17 января в информации по безопасности полетов за подписью руководителя агентства Дмитрия Ядрова (есть у «Известий»).

В документе поясняется, что как правило, выкатывания обусловлены несколькими факторами или их неблагоприятным сочетанием. Например, наличием на полосе воды, снега, слякоти, льда и инея, инцидентам в таких условиях может способствовать некачественная подготовка ВПП к приему самолетов и, как следствие, передача экипажу недостоверных данных о состоянии покрытия полосы, следует из документа.

уборка снега в аэропорту
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Другой фактор связан с продолжением снижения борта и неуходом на второй круг при отсутствии необходимого визуального контакта с наземными ориентирами, что приводит к посадке вне рекомендованной зоны приземления. Также недостаточный учет ветровой обстановки (бокового и попутного ветра, его порывов и сдвигов) в сочетании с ошибками при пилотировании уже ни раз приводили к потере путевого управления после приземления и при пробеге, отметили в Росавиации.

Кроме того, к выкатыванию может привести неправильное использование пилотами средств сокращения посадочной дистанции (тормозов, реверсивных устройств двигателей, спойлеров), а также отказы систем воздушного судна.

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Росавиация попросила глав авиакомпаний провести теоретические занятия с командно-летным, инструкторским, инспекторским составами, пилотами по повторному изучению факторов, приводящих к выкатыванию воздушных судов за пределы ВПП на этапе посадки и др. А операторам аэропортов она рекомендовала закрывать аэродром на очистку полосы при значениях нормативного коэффициента сцепления ниже 0,3, не допускать его завышения, организовать видеонаблюдение за ВПП, обеспечить своевременное приобретение запчастей и расходных материалов для техники, осуществляющей эксплуатационное содержание аэродрома и др. Также Росавиация попросила их провести занятия с персоналом аэродромной службы.

Представитель Росавиации сообщил «Известиям», что вопросы безопасности полетов находятся у агентства на постоянном контроле, добавив, что предложенные меры и рекомендации по предотвращению выкатываний за пределы ВПП находятся на стадии реализации и контролируются межрегиональными территориальными управлениями агентства.

Представители аэропортов Сочи, Красноярска и Шереметьево, авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили «Известиям» о том, что уже реализуют рекомендации Росавиации. «Известия» также направили запросы в Ространснадзор, Генпрокуратуру, остальные крупные авиакомпании и аэропорты.

самолет уральских авиалиний в сочи
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, погодные аномалии этой зимой в России являются лишь фактором, который осложняет ситуацию, но не делает авиаинциденты неизбежными. Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что погодный фактор имеет значение, но он не единственный, имея ввиду ошибки экипажа, которые уже приводили в выкатываниям.

— Говорить о причинах участившихся в начале 2024 года выкатываниях самолетов можно будет после завершения расследования всех обстоятельств этих инцидентов. Пока же можно констатировать, что Росавиация обращает внимание и на состояние взлетно-посадочных полос, и на планирование рейсов, и на особенности техники пилотирования воздушных судов. Какой-то единственной причины всех событий не выделяется, — отметил Олег Пантелев.

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По его словам, перечень поручений Росавиации выглядит достаточно полным, а дальше дело уже за авиакомпаниями и аэропортами, за конкретными людьми. По мнению же Андрея Петракова, такие рекомендации от Росавиации являются стандартной практикой, при этом об их достаточности пока сложно судить.

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