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Поделили внимание: чем Россия удивила гостей авиашоу в Дубае

Интерес к новой российской боевой технике за рубежом кратно вырос на фоне проведения СВО
Фото: РИА Новости/Нина Падалко
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Свыше 250 образцов боевой техники представила Россия на международном авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2023. Это самая масштабная экспозиция нашего ВПК на зарубежной площадке с начала СВО. Предсказуемо интерес участников и гостей салона вызвали тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и экспортные варианты российских систем ПВО. Новым «Ильюшиным» заинтересовалось несколько государств, переговорные позиции по поставкам за рубеж оцениваются в 40–50 самолетов этого типа, выяснили «Известия». Спрос со стороны иностранных заказчиков даже опережает имеющиеся возможности российской оборонной промышленности, констатировал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Назад в будущее

Накануне открытия авиасалона Dubai Airshow 2023 звучали опасения, что российская делегация может оказаться на нем в определенной изоляции. Но по его итогам и участники, и эксперты отметили, что, наоборот, интерес к нашим разработкам и проектам только вырос. Российские компании привезли на выставку более 250 образцов современного вооружения и военной техники.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил в Дубае, что текущий портфель заключенных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами уже превысил $50 млрд. По его словам, спрос со стороны иностранных заказчиков даже опережает имеющиеся возможности российской оборонной промышленности. Эту проблему можно решить, скорректировав производственные циклы, конечно, отдав приоритет Минобороны РФ и гособоронзаказу, считает Михеев.

Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи»

Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи»

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Впрочем, о подписанных контрактах в рамках салона Dubai Airshow пока официально не заявлялось.

— Мы сейчас всем интересны, и об изоляции речь не идет, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин. — Конфликт на Украине стал тестовой площадкой для многих систем вооружения. Сотни типов техники и проектов проходят проверку боем, старая техника модернизируется. У России теперь самый большой опыт в мире по использованию современных вооружений, много задумок и разработок. Всё это важно для иностранных военных специалистов.

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«Ильюшин» с «Президентом»

Главной российской новинкой Дубая стал тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) — машину такого типа наша страна на международной площадке показала впервые почти за 30 лет.

— Интерес большой, — сообщил «Известиям» Александр Михеев, заметив, что машиной интересуются страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Также он сообщил, что переговорные позиции по самолетам этого типа оцениваются в 40–50 машин. Он обратил внимание на то, что новый Ил оборудован комплексом «Президент», который защищает его от ПЗРК. Это позволяет самолету участвовать в любых тактических операциях.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э)

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э)

Фото: РИА Новости/ Нина Падалко

Более 70% систем и агрегатов на этом самолете подверглись обновлению. В частности, он получил более мощные двигатели ПС-90, у него усилено крыло и переработано шасси. «Ильюшин» способен поднять в небо до 60 т, его можно использовать как для транспортировки военнослужащих и грузов, так и в качестве противопожарного или медицинского борта.

Собеседник «Известий» в Минобороны России отметил важность размещения комплекса защиты от ПЗРК на военно-транспортной авиации. По его словам, опасность применения противником переносных зенитно-ракетных комплексов стала причиной того, что тяжелые «Ильюшины» не использовались в ходе «гостомельского десанта» в первые дни СВО. Напомним, аэродром Гостомель был захвачен десантом с боевых и транспортных вертолетов.

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Боевой «Аллигатор»

Особый интерес у посетителей и участников вызвал вертолет Ка-52, успешно проявивший себя в ходе СВО. Демонстративные полеты «Аллигатора» собрали в Дубае аншлаг, американские летчики и специалисты в первый же день буквально окружили выставочный экземпляр машины.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заметил, что такой интерес потенциального противника говорит о высоком технологическом уровне этих машин. Риска, что США таким образом смогут скопировать технологии, нет.

— Ка-52 сегодня действительно один из наших ведущих боевых вертолетов, и интерес к нему весьма высок. Тем более что он заслужил достаточно высокую оценку в ходе реальных боевых действий, — рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, заметив, что говорить о заключенных контрактах в рамках Дубая он пока не будет.

Российский боевой вертолет Ка-52

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» на Dubai Airshow 2023

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Тем не менее он рассказал «Известиям», что в странах региона традиционно большой интерес к средствам ПВО, в частности, в ОАЭ есть наши ЗРПК «Панцирь». В арсеналах ближневосточных стран — БМП-3, ПТРК «Корнет», стрелковое вооружение.

Зампред правительства России Денис Мантуров рассказал «Известиям», что большое количество потенциальных зарубежных заказчиков заинтересовано в покупке медицинских вертолетов «Ансат». В частности, речь идет о странах Ближнего Востока и Африки.

Он уточнил, что Россия давно поставляет боевые самолеты, включая истребители, а также вертолетную технику в страны Северной Африки. Наша авиатехника, по его словам, пользуется там «заслуженным уважением, авторитетом».

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Кроме того, были показаны управляемые ракеты класса «воздух – воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатая ракета Х-69 для Су-57, которую впервые вывезли за границу. Была продемонстрирована и легкая управляемая ракета «Изделие 305Э», которая позволяет вертолетам поражать объекты противника с расстояния до 14,5 км.

Также на авиасалоне был представлен обновленный комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика. Впервые за рубежом показали входящие в его комплект укороченный автомат Калашникова АК-19, а также 9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и компактный 9-миллиметровый пистолет Лебедева ПЛК.

«Сбивать буквально всё»

Правитель эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян и делегация военного ведомства ОАЭ во главе с начальником генштаба вооруженных сил генерал-лейтенантом Иссой аль-Мазруи заинтересовались российскими системами ПВО.

Их внимание привлекли зенитные ракетные системы С-350Е «Витязь», комплексы «Викинг», «Тор-Э2», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», а также боевые машины стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО(Э)».

ПЗРК «Тайфун-ПВО»

ПЗРК «Тайфун-ПВО»

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Заместитель гендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн рассказал «Известиям», что эти системы могут сбивать буквально всё — «от беспилотников до баллистических ракет», что соответствует современным приемам ведения войны.

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Бюрократия и экспорт вооружений

Впрочем, некоторые эксперты по итогам участия России в Dubai Airshow 2023 обратили внимание и на проблемы, которые возникают у экспортеров российской военной продукции. Прежде всего это излишняя забюрократизированность отношений предприятий ОПК и их главного заказчика — Минобороны России, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН, военный эксперт Илья Крамник.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат Орлан-30

Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30»

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

— Тема экспорта изделий, разработанных или доработанных с учетом опыта СВО, интересная. В рамках текущей практики показывать на выставках совсем свежие вещи почти нереально — для этого нужно получить рекламный паспорт, а для ведения переговоров о поставках — паспорт экспортного облика. Для этого требуются несколько этапов походов по высоким кабинетам и обязательное занижение характеристик в рекламном паспорте относительно предназначенного для нашей армии. Даже если отечественный образец пока бумажный, теоретический и к закупке ВС РФ вообще не планируется. А получить рекламный паспорт на идею нельзя. В итоге зарубежные деятели регулярно выходят на выставки с макетами, за которыми ничего нет, и придуманными ТТХ, собирают заказы, авансы и продают не всегда то, что обещали. А мы из-за устоявшейся бюрократии остаемся без иностранных заказов.

Высокопоставленный источник «Известий» в Минобороны России подтвердил точку зрения военного эксперта. По его словам, военная промышленность без одобрения со стороны военного ведомства не может заявлять перспективные разработки на международных рынках вооружений.

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