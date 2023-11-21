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Крылом не вышли: «Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники

У «дочки» «Аэрофлота» выявили нарушения в одобрении модификаций самолетов
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Росавиация приостановила авиакомпании «Победа» сертификат разработчика авиатехники — его выдавали после отказа западных компаний от технической поддержки самолетов в России. Благодаря ему лоукостер мог самостоятельно разрабатывать документацию для нетиповых ремонтов судов. Причина приостановки — выявленные у перевозчика нарушения в одобрении модификаций на Boeing 737, говорят источники. Впрочем, в «Аэрофлоте» уверяют, что «Победа» сама отозвала сертификат в рамках реализации групповой стратегии. Эксперты полагают, что на деятельности авиакомпании ситуация никак не отразится.

Залетный прецедент

«Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перестала быть разработчиком авиатехники. Соответствующий сертификат ей приостановила Росавиация с 10 ноября. Приказ об этом подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров (с ним ознакомились «Известия»). Причина этого в документе не называется.

Самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Таким образом, «Победа» стала первой в стране организацией, кому Росавиация приостановила сертификат разработчика авиатехники, выданный после отказа западных компаний от технической поддержки самолетов в РФ. Согласно сайту агентства, этот документ есть у более чем 100 предприятий в России, в их числе семь перевозчиков. У группы «Аэрофлот» их три: кроме «Победы» им обладают также авиакомпания «Аэрофлот» и провайдер по техобслуживанию и ремонту воздушных судов «Аэрофлот Техникс».

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В пресс-службе национального перевозчика сообщили «Известиям», что «Победа» сама отозвала свой сертификат. При этом на сайте Росавиации он значится как приостановленный.

— В рамках реализации стратегии развития деятельности по поддержанию летной годности воздушных судов группы «Аэрофлот» принято решение о концентрации компетенций разработчика на базе департамента развития конструкторских решений «Аэрофлота». В связи с этим «Победа» отозвала свой сертификат, — пояснили в авиакомпании.

«Аэрофлот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Там уточнили, что для обеспечения ее повседневной работы и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий «Аэрофлот Техникс» сохранит свой сертификат разработчика авиатехники.

Без права на разработку

«Победа» получила сертификат разработчика в конце 2022 года, он давал ей полномочия разрабатывать техническую и ремонтную документацию для сертификации и внедрения второстепенных изменений (модификаций) на компонентах II и III класса. К ним относятся бытовое, аварийно-спасательное и светотехническое оборудование, фюзеляж, шасси, опоры, створки, колеса, крылья, окна, фонари, оперения, двери, люки, системы кондиционирования воздуха и связи, а также противопожарная, топливная, гидравлическая, противообледенительная, кислородная и другие системы.

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Благодаря этому документу лоукостер мог самостоятельно выполнять нетиповые ремонты самолетов, изменять процедуры техобслуживания, заменять оригинальные компоненты на альтернативные, делать другие доработки воздушных судов и прочее, рассказал инженер в одной из авиакомпаний.

В пресс-службе «Победы» отметили, что отсутствие сертификата разработчика авиатехники не отразится на деятельности перевозчика. Поддержание летной годности воздушных судов будет осуществляться в том числе благодаря взаимодействию с департаментом развития конструкторских решений «Аэрофлота» и «Аэрофлот Техникс», указали там.

«Победа»
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Но топ-менеджер одной из организаций по техосблуживанию самолетов в России уверяет, что никакого смысла «Победе» отзывать свой сертификат не было: свое конструкторское бюро позволяло ей не зависеть от КБ «Аэрофлота» и «не стоять там всегда в конце очереди», по аналогии с техобслуживанием самолетов в «Аэрофлот Техникс».

Надзорное влияние

Решение приостановить «Победе» сертификат разработчика Росавиация приняла по просьбе Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации), говорит источник в ведомстве. По его словам, в ходе проверки деятельности лоукостера как разработчика авиатехники госинспекторы выявили нарушения федеральных авиаправил, регламентирующих сертификацию авиатехники, организаций-разработчиков и изготовителей (ФАП-21). После этого, по его словам, Ространснадзор попросил Росавиацию аннулировать «Победе» сертификат, но агентство на это не согласилось, лишь приостановив его действие.

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По информации источника, близкого к Ространснадзору, нарушения были допущены при внесении модификаций на трех самолетах Boeing 737. Так, по части разработанных изменений компания не подтвердила назначенные ресурсы. В частности, речь идет о заплатке на часть фюзеляжа, поврежденной в результате столкновения с птицей, ресурс которой назначили в 1,5 года, но никак не обосновали, почему именно столько.

Самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наиболее серьезное нарушение было допущено при замене оригинальных гаек для крепления антенны TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) на альтернативные. Там разработали бюллетень, в котором предусмотрели их осмотр на предмет разрушения и отклонений: с внешней стороны раз в неделю, а изнутри — каждые три месяца. Однако технологию, как попасть внутрь и что для этого нужно снять с самолета, не прописали. Инженерно-технический персонал, осуществлявший периодические инспекции, тем самым был введен в заблуждение, в результате чего один самолет свыше 1,5 месяца эксплуатировался без выполнения обязательных работ по техобслуживанию, рассказал собеседник.

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Также, с его слов, вскрылись факты того, что до выполнения работ по разработке и сертификации в «Победе» допускался персонал без соответствующего обучения на тип воздушного судна, изданные инструкции по поддержанию летной годности не содержали исчерпывающего объема сведений для проведения работ, а некоторые модификации внедрялись до окончания их разработки. Не проводилась и оценка в рамках сертификации изменений и т.д.

По совокупности выявленных нарушений «Победа» заслужила, чтобы ее конструкторское бюро, в котором работает около 10 человек, закрыли, считает источник в Минтрансе.

«Победа»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

При этом, по словам владельца сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, у надзорного органа смешались требования из разных направлений: разработка, производство, поддержание летной годности, выполнение техобслуживания и т.п. В результате Госавианадзор выставил замечания не тем организациям, к которым они должны относиться.

Выявленные нарушения требований ФАП-21 — следствие как некомпетентности сотрудников Росавиации, которые отвечают за проведение оценки и выдачи «Победе» сертификата, так и архаичности и несоответствия международной практике самих ФАП-21 (например, с европейскими EASA Part 21), полагает эксперт.

«Известия» направили запросы в Росавиацию и Ространснадзор.

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Проблем убавилось

В прошлом году Росавиация занималась массовой раздачей сертификатов разработчика авиатехники, которую в экспертном сообществе связывают не только с состоянием в отрасли — ряд авиакомпаний могли ускоренно получить документы при определенном содействии соответствующих подразделений агентства, отметил Андрей Патраков. За год оно выдало около 15 таких сертификатов, в том числе авиакомпаниям для решения задач поддержания летной годности иностранных воздушных судов, которые остались без обязательной по ФАП-21 поддержки со стороны оригинальных разработчиков, говорит эксперт.

«Победа»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По словам инженера в одной из авиакомпаний, Росавиация выдавала за год сертификаты без особого контроля и должных процедур. Тогда как за рубежом только сертификация организации, желающей получить такой документ с широким перечнем одобрений, займет два года.

Высокий интерес к получению такого документа в 2022-м был логичен — компаниям в санкционных условиях нужно было подстраховаться и получить право разрабатывать документацию самостоятельно, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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— Сейчас, когда каналы поставок запчастей налажены, актуальность проблемы, кажется, несколько поубавилась, — считает эксперт.

По его словам, «Победа» не окажется в безвыходной ситуации из-за приостановки сертификата: у нее не эксклюзивный для России парк, эксплуатантов Boeing 737 много, и компаний, которые смогут разработать ремонтную документацию, на рынке достаточно. Олег Пантелеев допустил, что обращение к ним увеличит срок согласований, но это не создаст проблем, влияющих на безопасность полетов и регулярность вылета по расписанию.

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