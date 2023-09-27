Вылететь из сумрака: «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% парка

В сентябре «Аэрофлот» вывел из Бермудского реестра еще 18 самолетов группы, доведя их общее количество до 120 бортов (это 45% от всего импортного парка). Большинство из них — это Airbus A319, А320 и A330 структур ирландского лизингодателя Aercap, а также три новейших Airbus A350. Дебермудизация позволит перевозчику гибче оперировать парком, но открытие новых международных направлений на этих судах осложнено, говорят эксперты .

Выход из тени

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов, следует из актуальных данных реестра Бермудских островов (BCAA), с которыми ознакомились «Известия».

Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производства, подтвердил «Известиям» представитель авиакомпании. В их числе самолеты типа Boeing 737 (55 штук), Boeing 777 (22), Airbus A319 (15), Airbus A330 (11), Airbus А320 (9), Airbus А321 (5) и Airbus А350 (3).

Причем из 18 дебермудизированных бортов только 11 ранее принадлежали структурам ирландского лизингодателя Aercap , убедились «Известия». «Аэрофлот» объявлял о завершении переоформления 18 бортов этого лессора в российскую собственность.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Среди недавно выведенных из реестра BCAA также фигурируют три Airbus A350 — два из них принадлежат дочерней структуре Государственной транспортной лизинговой компании Aurum Leasing (совместное предприятие GTLK Middle East и Trecastle Global Investments), еще один — японскому лессору SMBC Aviation Capital , следует из данных Flightradar. Принадлежность двух А350 компании Aurum Leasing «Известиям» подтвердил источник на отечественном лизинговом рынке.

При этом в конце мая 2023-го Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации европейских лизинговых активов ГТЛК (GTLK Middle East, в свою очередь, является дочерней компанией GTLK Europe). С тех пор российское юрлицо потеряло контроль над управлением всеми зарубежными активами группы , пояснил собеседник на лизинговом рынке.

В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.

«Известия» направили запрос в Минтранс и Росавиацию с вопросом об общем количестве «очищенных» от иностранной прописки самолетов. В феврале бывший глава Росавиации Александр Нерадько сообщал о 181 таком воздушном судне (среди них «Аэрофлоту» принадлежали порядка 90 штук). В июле в сообщении авиационного ведомства говорилось о 186 бортах с исключительно российской регистрацией.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Новые направления

120 самолетов, выведенных из иностранных реестров, — это 45% от всего импортного парка группы «Аэрофлот» (268 штук).

Перерегистрация понадобилась отечественным авиакомпаниям в прошлом году из-за введения странами Запада санкций, направленных против российской авиаотрасли . Большинство самолетов, которыми оперировали отечественные перевозчики, не принадлежали им самим, а были взяты в лизинг и, как правило, зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии. После введения ограничительных мер западные владельцы потребовали аннулирования лизинговых договоров и возвращения своих воздушных судов, но в РФ издали указ, запрещающий их вывоз за границу.

Отечественные перевозчики в целом эксплуатировали около 800 импортных воздушных судов, зарегистрированных за рубежом: 768 самолетов — на Бермудах, 37 — в Ирландии .

При этом из вновь дерегистрированных судов «Аэрофлота» только два Airbus А330 сейчас не выполняют полеты (с октября 2022 года) , следует из данных Flightradar, проанализированых «Известиями». Другие — выполняют рейсы или по РФ, или в столицу Киргизии Бишкек . 24 сентября, после снятия «прописки» в BCAA, один из широкофюзеляжных Аirbus 350 выполнил рейс по маршруту Москва – Анталья – Москва .

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Дебермудизация парка позволяет избавиться от двойной регистрации (в российском и зарубежном реестрах) , напоминает аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова.

— Многие страны, в том числе и дружественные нам, не принимают у себя самолеты с двойной регистрацией, поэтому избавление от нее позволяет расширить парк судов, доступных для полетов за границу , — объяснила она.

По ее словам, теперь не задействованные в программе вновь «очищенные» суда могут встать на новые международные направления, поскольку они более рентабельны. Из потенциальных маршрутов эксперт назвала Вьетнам, Израиль, а также расширение полетов в Индию и Китай .

Для снятия самолетов с регистрации за границей соответствующую заявку должен подать их собственник , отметил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Но западные владельцы-лессоры никогда не смягчатся в отношении своих активов, поэтому по Airbus А350 тоже мог смениться собственник, хотя это и не анонсировалось , полагает он.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

При этом эксперт менее оптимистичен насчет открытия новых направлений полетов: то обстоятельство, что та или иная страна может принимать дебермудизированные самолеты, не означает, что российские авиакомпании выстроятся туда в очередь. Важна коммерческая привлекательность маршрута и наличие контрагентов на месте , которые смогут обеспечить обслуживание этих судов , в том числе под угрозой вторичных санкций, заключил эксперт.