Южный парк: чартерные программы из Азии в РФ могут значительно расширить

Чартерные программы из Юго-Восточной Азии в РФ могут заметно расшириться. Авиавласти России попросили перевозчиков подумать над запуском круглогодичных рейсов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в разные города нашей страны. Необходимость расширения географии таких перелетов в Росавиации объясняют «ростом спроса со стороны туристов на поездки в РФ». При этом ведомство интересуется, есть ли у перевозчиков техническая возможность запуска рейсов в интересах компании «Русский сувенир». Ранее организация обратилась в Минэкономразвития с просьбой помочь в организации чартерной программы для иностранцев. О том, готовы ли российские авиакомпании принять это предложение, — в материале «Известий».

Разворот в Азию

Росавиация попросила авиакомпании РФ рассмотреть возможность запуска круглогодичных чартерных рейсов из стран Юго-Восточной Азии в Россию (не менее одного рейса в неделю) . Причина этого — рост интереса со стороны туристов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии к турам в РФ. С копией документа за подписью начальника управления регулирования перевозок и международной деятельности ведомства Льва Косинова ознакомились «Известия».

Рейсы предлагается запустить из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск (не менее одного рейса в неделю), а также не менее одного перелета в неделю в зимний период в Иркутск и Улан-Удэ . В телеграмме Росавиации указано, что она направлена по указанию Минтранса после обращения Минэкономразвития России. Чартерные рейсы предлагается рассмотреть «в интересах ООО «Русский сувенир».

— Мы хотим активно привлекать туристов из Юго-Восточной и Восточной Азии. В РФ есть интересные программы для иностранцев. И мы видим большой интерес с их стороны к путешествию по России. Но ключевая проблема в привлечении иностранцев заключается в том, что в самолетах на регулярных рейсах не хватает мест. У туроператора нет возможности организовать перелет даже небольшой группы туристов из 10 человек, — сказала «Известиям» гендиректор «Русского сувенира» Ирина Мюльберг.



В связи с этим компания обратилась в Минэкономразвития с просьбой помочь решить проблему и организовать чартерную программу для иностранцев. Ведь пока «Русский сувенир» не может предложить иностранцам полноценный тур — в пакет входит всё, кроме перелета, добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» направили запрос в компанию, а также в Росавиацию и Минэкономразвития РФ. В Минтрансе комментарий не предоставили.

Справка «Известий» Компания «Русский сувенир» основана в 2016 году, следует из данных на ее сайте. В 2016–2019 годах она специализировалась на въездном туризме, ее клиентами стали путешественники из стран Европы, Юго-Восточной и Восточной Азии. В 2019-м «Русский сувенир» начал развивать внутренний туризм. Согласно СПАРК, 66,66% ее акций принадлежат предпринимателю Роману Новикову (ранее ему принадлежали OOO «LOTOS», специализирующееся на торговле товарами личной гигиены, аптека ООО «Ника» и др.), оставшиеся 33,33% — гендиректору компании Ирине Мюльберг. Выручка за 2022 год составила 3 млн рублей. Сейчас «Русский сувенир» предлагает иностранным гостям посетить Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Крым и другие регионы страны.

Ограниченность выбора

Российские авиакомпании из перечисленных направлений летают в основном в Таиланд. «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы туда в начале июля, сейчас перелеты в Бангкок осуществляются из Иркутска (дважды в неделю), Красноярска (дважды в неделю), Москвы (трижды в неделю), Новосибирска (дважды в неделю) и Владивостока (дважды в неделю). Также есть рейсы на Пхукет — из Москвы, Хабаровска и Новосибирска .

S7 Airlines выполняет полеты из Иркутска в Бангкок (четырежды в неделю) . В компании сообщили «Известиям», что на текущий момент концентрируются на регулярных перевозках, поэтому в предложении Росавиации не заинтересованы .

На Пхукет из подмосковного Жуковского летают Red Wings и чартерный перевозчик Azur Air (из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе Azur Air сказали «Известиям», что с 12 августа на Пхукет также будут запущены чартерные рейсы из Москвы с частотой два раза в неделю . В 2022 году полеты из Москвы на Пхукет у Azur Air начались только в зимнем расписании.

— Другие направления в Юго-Восточной Азии пока не рассматривались. Azur Air открыта к сотрудничеству со всеми туроператорами, и если от партнеров поступит интересная заявка на выполнение определенных чартеров, мы будем заниматься их обеспечением , — пояснил начальник отдела информационной политики и коммуникаций авиакомпании Сергей Ахрамеев.

В Red Wings «Известиям» уточнили, что заинтересованы в запуске новых рейсов.

— Техническая возможность есть, информация направлена туроператорам, с которыми мы работаем, — сообщили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» на запросы редакции не ответили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Другие чартерные перевозчики — Nordwind и «Икар» (бывший Pegas Fly) — в прошлом году оставили за границей из-за санкций 25 лайнеров. Nordwind сейчас не летает в Азию, «Икар» выполняет рейсы на Пхукет. Еще одна крупная чартерная авиакомпания Royal Flight в прошлом году прекратила полеты весной 2022-го, а в апреле этого года лишилась сертификата эксплуатанта из-за отсутствия самолетов.

Иркутская «Ираэро», выполняющая сейчас рейсы из Иркутска в Ханой (Вьетнам) с частотой два раза в неделю, технически готова полететь и из Улан-Удэ , сообщил «Известиям» представитель перевозчика Николай Бессонов. Он также отметил, что авиакомпания больше заинтересована в регулярных рейсах, но готова летать и чартерами «в случае обеспечения загрузки туроператорами» .

Туризм без парка

Источники «Известий» на этом рынке менее оптимистично настроены относительно запуска новых рейсов в ближайшее время . Один из них напомнил, что круглогодичных чартеров в Малайзию или Лаос из России не было и в лучшие времена , а сейчас их организовать будет сложнее с учетом ограниченности доступного для полетов за рубеж парка самолетов.

Для расширения полетов за границу авиакомпаниям нужно исключить лайнеры из реестров иностранных авиаадминистраций (Бермуды и Ирландия), где они в большинстве своем были зарегистрированы до введения полномасштабных санкций . По данным Росавиации на июль 2023 года, лишь 186 самолетов имели исключительно российскую регистрацию. Всего же в РФ, по информации Минтранса, эксплуатируется 738 иностранных самолетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для дальнейшего «очищения» парка потребуется выкуп самолетов из лизинга в собственность, а это процесс небыстрый, так как требует одобрения западных регуляторов , уточнил источник «Известий», близкий к одной из авиакомпаний.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в Россию сегодня приезжают туристы прежде всего из Китая и Индии .

— С введением группового безвизового режима для Китая с 1 августа 2023 года турпоток значительно увеличится. В перспективе, к осени, правительство РФ может ввести такой режим и для Индии. По остальным странам ЮВА поток незначителен, но тоже может быть простимулирован введением электронной визы для более 50 стран , — сказал он «Известиям».

По словам PR-директора туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, озеро Байкал и Мурманск — популярные туристические направления у туристов из азиатских стран. До пандемии группы из Таиланда и Вьетнама зачастую прибывали в Иркутск на чартерах, а отправляющие туроператоры заказывали для туристов большие объемы номеров в гостиницах .

Впоследствии туризм очень сильно просел: по итогам прошлого года зафиксировано 200 тыс. прибытий против 3,5 млн человек в 2019 году , сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Но мы видим, что бизнес восстанавливается, мы ожидаем рост объема въездного туризма. Этому поспособствуют электронные визы, а безвизовые групповые поездки и платежная карта туристов помогут привлечь иностранцев , — отметил он.

Фото: ТАСС/Zuma