 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил об одобрении США отправки на Украину первой партии танков Abrams
Мир
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Мир
Беспилотники возглавляемой США коалиции опасно сблизились с Су-35 РФ в Сирии
Общество
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи
Мир
Дочь первого президента Алжира призвала к созданию ассоциации стран Африки
Мир
Захарова уличила Госдеп США во вранье по отказу РФ от диалога с Киевом
Мир
NYT сообщила о жалобах ВСУ на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику
Экономика
Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня
Мир
Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Фридкин умер в возрасте 87 лет
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи
/

Южный парк: чартерные программы из Азии в РФ могут значительно расширить

Авиавласти связывают это с ростом спроса на поездки в Россию
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чартерные программы из Юго-Восточной Азии в РФ могут заметно расшириться. Авиавласти России попросили перевозчиков подумать над запуском круглогодичных рейсов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в разные города нашей страны. Необходимость расширения географии таких перелетов в Росавиации объясняют «ростом спроса со стороны туристов на поездки в РФ». При этом ведомство интересуется, есть ли у перевозчиков техническая возможность запуска рейсов в интересах компании «Русский сувенир». Ранее организация обратилась в Минэкономразвития с просьбой помочь в организации чартерной программы для иностранцев. О том, готовы ли российские авиакомпании принять это предложение, — в материале «Известий».

Разворот в Азию

Росавиация попросила авиакомпании РФ рассмотреть возможность запуска круглогодичных чартерных рейсов из стран Юго-Восточной Азии в Россию (не менее одного рейса в неделю). Причина этого — рост интереса со стороны туристов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии к турам в РФ. С копией документа за подписью начальника управления регулирования перевозок и международной деятельности ведомства Льва Косинова ознакомились «Известия».

Рейсы предлагается запустить из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск (не менее одного рейса в неделю), а также не менее одного перелета в неделю в зимний период в Иркутск и Улан-Удэ. В телеграмме Росавиации указано, что она направлена по указанию Минтранса после обращения Минэкономразвития России. Чартерные рейсы предлагается рассмотреть «в интересах ООО «Русский сувенир».

— Мы хотим активно привлекать туристов из Юго-Восточной и Восточной Азии. В РФ есть интересные программы для иностранцев. И мы видим большой интерес с их стороны к путешествию по России. Но ключевая проблема в привлечении иностранцев заключается в том, что в самолетах на регулярных рейсах не хватает мест. У туроператора нет возможности организовать перелет даже небольшой группы туристов из 10 человек, — сказала «Известиям» гендиректор «Русского сувенира» Ирина Мюльберг.

В связи с этим компания обратилась в Минэкономразвития с просьбой помочь решить проблему и организовать чартерную программу для иностранцев. Ведь пока «Русский сувенир» не может предложить иностранцам полноценный тур — в пакет входит всё, кроме перелета, добавила она.

Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» направили запрос в компанию, а также в Росавиацию и Минэкономразвития РФ. В Минтрансе комментарий не предоставили.

Справка «Известий»

Компания «Русский сувенир» основана в 2016 году, следует из данных на ее сайте.

В 2016–2019 годах она специализировалась на въездном туризме, ее клиентами стали путешественники из стран Европы, Юго-Восточной и Восточной Азии. В 2019-м «Русский сувенир» начал развивать внутренний туризм.

Согласно СПАРК, 66,66% ее акций принадлежат предпринимателю Роману Новикову (ранее ему принадлежали OOO «LOTOS», специализирующееся на торговле товарами личной гигиены, аптека ООО «Ника» и др.), оставшиеся 33,33% — гендиректору компании Ирине Мюльберг. Выручка за 2022 год составила 3 млн рублей. Сейчас «Русский сувенир» предлагает иностранным гостям посетить Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Крым и другие регионы страны.

Ограниченность выбора

Российские авиакомпании из перечисленных направлений летают в основном в Таиланд. «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы туда в начале июля, сейчас перелеты в Бангкок осуществляются из Иркутска (дважды в неделю), Красноярска (дважды в неделю), Москвы (трижды в неделю), Новосибирска (дважды в неделю) и Владивостока (дважды в неделю). Также есть рейсы на Пхукет — из Москвы, Хабаровска и Новосибирска.

Во глубине туристских дум: россияне вновь начали покупать туры заранее
Эксперты назвали топ стран и обозначили тенденции

S7 Airlines выполняет полеты из Иркутска в Бангкок (четырежды в неделю). В компании сообщили «Известиям», что на текущий момент концентрируются на регулярных перевозках, поэтому в предложении Росавиации не заинтересованы.

На Пхукет из подмосковного Жуковского летают Red Wings и чартерный перевозчик Azur Air (из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска).

самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе Azur Air сказали «Известиям», что с 12 августа на Пхукет также будут запущены чартерные рейсы из Москвы с частотой два раза в неделю. В 2022 году полеты из Москвы на Пхукет у Azur Air начались только в зимнем расписании.

— Другие направления в Юго-Восточной Азии пока не рассматривались. Azur Air открыта к сотрудничеству со всеми туроператорами, и если от партнеров поступит интересная заявка на выполнение определенных чартеров, мы будем заниматься их обеспечением, — пояснил начальник отдела информационной политики и коммуникаций авиакомпании Сергей Ахрамеев.

Крупный габарит: Red Wings выходит на рынок грузоперевозок
На каких бортах будет выполнять полеты грузовой оператор компании

В Red Wings «Известиям» уточнили, что заинтересованы в запуске новых рейсов.

— Техническая возможность есть, информация направлена туроператорам, с которыми мы работаем, — сообщили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» на запросы редакции не ответили.

аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Другие чартерные перевозчики — Nordwind и «Икар» (бывший Pegas Fly) — в прошлом году оставили за границей из-за санкций 25 лайнеров. Nordwind сейчас не летает в Азию, «Икар» выполняет рейсы на Пхукет. Еще одна крупная чартерная авиакомпания Royal Flight в прошлом году прекратила полеты весной 2022-го, а в апреле этого года лишилась сертификата эксплуатанта из-за отсутствия самолетов.

Иркутская «Ираэро», выполняющая сейчас рейсы из Иркутска в Ханой (Вьетнам) с частотой два раза в неделю, технически готова полететь и из Улан-Удэ, сообщил «Известиям» представитель перевозчика Николай Бессонов. Он также отметил, что авиакомпания больше заинтересована в регулярных рейсах, но готова летать и чартерами «в случае обеспечения загрузки туроператорами».

Туризм без парка

Источники «Известий» на этом рынке менее оптимистично настроены относительно запуска новых рейсов в ближайшее время. Один из них напомнил, что круглогодичных чартеров в Малайзию или Лаос из России не было и в лучшие времена, а сейчас их организовать будет сложнее с учетом ограниченности доступного для полетов за рубеж парка самолетов.

Для расширения полетов за границу авиакомпаниям нужно исключить лайнеры из реестров иностранных авиаадминистраций (Бермуды и Ирландия), где они в большинстве своем были зарегистрированы до введения полномасштабных санкций. По данным Росавиации на июль 2023 года, лишь 186 самолетов имели исключительно российскую регистрацию. Всего же в РФ, по информации Минтранса, эксплуатируется 738 иностранных самолетов.

Самолеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для дальнейшего «очищения» парка потребуется выкуп самолетов из лизинга в собственность, а это процесс небыстрый, так как требует одобрения западных регуляторов, уточнил источник «Известий», близкий к одной из авиакомпаний.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в Россию сегодня приезжают туристы прежде всего из Китая и Индии.

— С введением группового безвизового режима для Китая с 1 августа 2023 года турпоток значительно увеличится. В перспективе, к осени, правительство РФ может ввести такой режим и для Индии. По остальным странам ЮВА поток незначителен, но тоже может быть простимулирован введением электронной визы для более 50 стран, — сказал он «Известиям».

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Внедрение цифрового рубля, повышение утильсбора для автомобилей, безвиз с Китаем и другие новшества

По словам PR-директора туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, озеро Байкал и Мурманск — популярные туристические направления у туристов из азиатских стран. До пандемии группы из Таиланда и Вьетнама зачастую прибывали в Иркутск на чартерах, а отправляющие туроператоры заказывали для туристов большие объемы номеров в гостиницах.

Инфографика

Впоследствии туризм очень сильно просел: по итогам прошлого года зафиксировано 200 тыс. прибытий против 3,5 млн человек в 2019 году, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Но мы видим, что бизнес восстанавливается, мы ожидаем рост объема въездного туризма. Этому поспособствуют электронные визы, а безвизовые групповые поездки и платежная карта туристов помогут привлечь иностранцев, — отметил он.

Таиланд
Фото: ТАСС/Zuma

Повышенный спрос наблюдается и в обратном направлении — на поездки в Азию у россиян, отметил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. Но развитие ограничено наличием свободных самолетов у российских авиакомпаний и высоким курсом валют в текущий момент. При этом Иркутск и Мурманск вряд ли подойдут для выездного туризма в ЮВА: Мурманск расположен очень далеко, Иркутск — небольшой город, где нет высокого спроса. А вот Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань — это «путешествующие» города, которые гораздо более восприимчивы к появлению новых направлений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир