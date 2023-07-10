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Крупный габарит: Red Wings выходит на рынок грузоперевозок

На каких бортах будет выполнять полеты грузовой оператор компании
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Red Wings планирует купить грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, которая базируется в подмосковном Жуковском, сообщили «Известиям» два источника в отрасли. Компания принадлежит советнику гендиректора ОАК, совладельцу аэропорта Жуковский, экс-вице-премьеру Борису Алешину. В 2022 году перевозчик прекратил полеты из-за санкций, так как у него конфисковали весь парк — два Boeing 747. Сейчас в парке Sky Gates только один Ил-76, но в эту компанию планируют поставить два восстанавливаемых Ил-96-400Т, которые ранее предназначались другому грузовому перевозчику — AirBridgeCargo частной группы «Волга-Днепр».

Под красным крылом

Red Wings (через дочерние компании принадлежит госкорпорации «Ростех») намерена приобрести грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, которая базируется в подмосковном Жуковском. Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке. Чуть ранее — 6 июля — гендиректор перевозчика Евгений Солодилин заявлял о намерении завершить подобную сделку в течение лета, но не называл компанию, которую Red Wings собирается приобрести.

Red Wings
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Sky Gates была создана в 2015–2016 годах. Парк компании насчитывал два самолета Boeing 747, способных перевозить до 112 т груза. В 2022-м в связи с санкциями самолеты были конфискованы и возвращены в парк родственному азербайджанскому перевозчику Silk Way West Airlines, у которого, по данным сервиса planespotters.net, российская компания и брала эти самолеты в лизинг. Машины были перерегистрированы в реестре воздушных судов республики.

По данным Росавиации, Sky Gates занимала третье место на рынке грузоперевозок в России (после AirBridgeCargo и «Аэрофлота»), однако точные данные по грузообороту этой компании в ведомстве не раскрывали.

В 2022 году, после того как Sky Gates лишилась двух Boeing, Росавиация заморозила сертификат эксплуатанта этой авиакомпании, сообщил источник «Известий» в другом грузовом перевозчике. Сейчас он восстановлен, согласно данным сайта Федерального агентства воздушного транспорта. В парке числится один Ил-76.

Самолет Boing 747 Sky Gates Airlines
Фото: РИА Новости/пресс-служба «ЖИА Карго»

Sky Gates, по данным СПАРК, через еще одну структуру («Скай гейтс рус») принадлежит советнику гендиректора ОАК, совладельцу и председателю совета директоров оператора аэропорта Жуковский, экс-вице-премьеру Борису Алешину. В 2023 году он консолидировал акции этого перевозчика. Согласно СПАРК, ранее в структуре владения компанией также было азербайджанское общество «Силк вей девелопмент». О том, что часть долей в компании принадлежала иностранным структурам, сообщил и источник «Известий».

«Известия» направили запрос в Sky Gates, пресс-службу Red Wings и «Ростех».

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Самолетный парк

Как сообщили два собеседника «Известий» на авиарынке, в Sky Gates поступят два восстанавливаемых сейчас Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») грузовых Ил-96-400Т. Третий собеседник в авиапроме сказал, что борта, вероятнее всего, пойдут Red Wings. Ранее их планировалось передать в AirBridgeCargo (ABC, входит в группу «Волга-Днепр»), о чем заявляла сама компания. В июне она планировала начать полеты на первом из самолетов в Китай, но, согласно данным Flightradar24, этого так и не произошло.

— ОАК сделку (по передаче двух Ил-96 в ABC. — «Известия») не согласовала, поэтому самолеты теперь планируются к передаче в компанию под контролем Red Wings, — сообщил один из источников.

Получив два Ил-96, Sky Gates имеет все шансы вновь войти в топ-3 грузоперевозчиков России, считает другой собеседник в этой отрасли. Также перевозчик планирует эксплуатировать самолеты Ту-204/214 в грузовой версии, отметил в интервью Евгений Солодилин.

В пресс-службе ОАК на запрос «Известий» только сообщили, что работы по самолетам Ил-96 идут по графику, суда проходят процедуру восстановления летной годности.

— Один из самолетов находится в высокой степени готовности, готовится к передаче одному из российских эксплуатантов, — уточнили в корпорации.

Ил-96
Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В AirBridgeCargo отказались от комментариев.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что речь может идти не о покупке Sky Gates авиакомпанией Red Wings, а о приобретении ее сертификата эксплуатанта, чтобы иметь все разрешительные документы на полеты.

— Они хотят ускорить и упростить процесс начала полетов. В целом смысл этой сделки мне видится в том, что «Ростех» как конечный владелец Red Wings активно использует эту авиакомпанию в качестве эксплуатанта продукции своего собственного производства — самолетов ОАК. По сути, госкорпорация обзаводится своей транспортной, грузоперевозочной компанией, чтобы гибче использовать свои активы, — пояснил эксперт.

Для возвращения в эксплуатацию Ил-96 придется восстанавливать техническую базу, готовить пилотов, делать всё с нуля. «Ростех» берет эту функцию на себя. Впоследствии же RW сможет сдавать «грузовики» в аренду вместе с экипажами любому другому эксплуатанту, подчеркнул Гусаров.

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Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что на грузовом авиарынке РФ сейчас дефицит перевозочных мощностей, так как крупнейшие компании лишились импортного парка. В этих условиях разные игроки стремятся выйти на рынок и занять свободную нишу, поэтому за парк идет жесткая конкуренция, заключил эксперт.

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