Крупный габарит: Red Wings выходит на рынок грузоперевозок
Red Wings планирует купить грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, которая базируется в подмосковном Жуковском, сообщили «Известиям» два источника в отрасли. Компания принадлежит советнику гендиректора ОАК, совладельцу аэропорта Жуковский, экс-вице-премьеру Борису Алешину. В 2022 году перевозчик прекратил полеты из-за санкций, так как у него конфисковали весь парк — два Boeing 747. Сейчас в парке Sky Gates только один Ил-76, но в эту компанию планируют поставить два восстанавливаемых Ил-96-400Т, которые ранее предназначались другому грузовому перевозчику — AirBridgeCargo частной группы «Волга-Днепр».
Под красным крылом
Red Wings (через дочерние компании принадлежит госкорпорации «Ростех») намерена приобрести грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, которая базируется в подмосковном Жуковском. Об этом «Известиям» сообщили два источника на рынке. Чуть ранее — 6 июля — гендиректор перевозчика Евгений Солодилин заявлял о намерении завершить подобную сделку в течение лета, но не называл компанию, которую Red Wings собирается приобрести.
Sky Gates была создана в 2015–2016 годах. Парк компании насчитывал два самолета Boeing 747, способных перевозить до 112 т груза. В 2022-м в связи с санкциями самолеты были конфискованы и возвращены в парк родственному азербайджанскому перевозчику Silk Way West Airlines, у которого, по данным сервиса planespotters.net, российская компания и брала эти самолеты в лизинг. Машины были перерегистрированы в реестре воздушных судов республики.
По данным Росавиации, Sky Gates занимала третье место на рынке грузоперевозок в России (после AirBridgeCargo и «Аэрофлота»), однако точные данные по грузообороту этой компании в ведомстве не раскрывали.
В 2022 году, после того как Sky Gates лишилась двух Boeing, Росавиация заморозила сертификат эксплуатанта этой авиакомпании, сообщил источник «Известий» в другом грузовом перевозчике. Сейчас он восстановлен, согласно данным сайта Федерального агентства воздушного транспорта. В парке числится один Ил-76.
Sky Gates, по данным СПАРК, через еще одну структуру («Скай гейтс рус») принадлежит советнику гендиректора ОАК, совладельцу и председателю совета директоров оператора аэропорта Жуковский, экс-вице-премьеру Борису Алешину. В 2023 году он консолидировал акции этого перевозчика. Согласно СПАРК, ранее в структуре владения компанией также было азербайджанское общество «Силк вей девелопмент». О том, что часть долей в компании принадлежала иностранным структурам, сообщил и источник «Известий».
«Известия» направили запрос в Sky Gates, пресс-службу Red Wings и «Ростех».
Самолетный парк
Как сообщили два собеседника «Известий» на авиарынке, в Sky Gates поступят два восстанавливаемых сейчас Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») грузовых Ил-96-400Т. Третий собеседник в авиапроме сказал, что борта, вероятнее всего, пойдут Red Wings. Ранее их планировалось передать в AirBridgeCargo (ABC, входит в группу «Волга-Днепр»), о чем заявляла сама компания. В июне она планировала начать полеты на первом из самолетов в Китай, но, согласно данным Flightradar24, этого так и не произошло.
— ОАК сделку (по передаче двух Ил-96 в ABC. — «Известия») не согласовала, поэтому самолеты теперь планируются к передаче в компанию под контролем Red Wings, — сообщил один из источников.
Получив два Ил-96, Sky Gates имеет все шансы вновь войти в топ-3 грузоперевозчиков России, считает другой собеседник в этой отрасли. Также перевозчик планирует эксплуатировать самолеты Ту-204/214 в грузовой версии, отметил в интервью Евгений Солодилин.
В пресс-службе ОАК на запрос «Известий» только сообщили, что работы по самолетам Ил-96 идут по графику, суда проходят процедуру восстановления летной годности.
— Один из самолетов находится в высокой степени готовности, готовится к передаче одному из российских эксплуатантов, — уточнили в корпорации.
В AirBridgeCargo отказались от комментариев.
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что речь может идти не о покупке Sky Gates авиакомпанией Red Wings, а о приобретении ее сертификата эксплуатанта, чтобы иметь все разрешительные документы на полеты.
— Они хотят ускорить и упростить процесс начала полетов. В целом смысл этой сделки мне видится в том, что «Ростех» как конечный владелец Red Wings активно использует эту авиакомпанию в качестве эксплуатанта продукции своего собственного производства — самолетов ОАК. По сути, госкорпорация обзаводится своей транспортной, грузоперевозочной компанией, чтобы гибче использовать свои активы, — пояснил эксперт.
Для возвращения в эксплуатацию Ил-96 придется восстанавливать техническую базу, готовить пилотов, делать всё с нуля. «Ростех» берет эту функцию на себя. Впоследствии же RW сможет сдавать «грузовики» в аренду вместе с экипажами любому другому эксплуатанту, подчеркнул Гусаров.
Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что на грузовом авиарынке РФ сейчас дефицит перевозочных мощностей, так как крупнейшие компании лишились импортного парка. В этих условиях разные игроки стремятся выйти на рынок и занять свободную нишу, поэтому за парк идет жесткая конкуренция, заключил эксперт.