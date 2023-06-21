Второй не пошел: запуск рейсов Red Wings в Грузию подвис
Вторая российская авиакомпания — Red Wings — не может начать полеты в Грузию из-за отсутствия решения Минтранса России, рассказал «Известиям» источник в компании и подтвердил собеседник, знакомый с ситуацией. От авиарегулятора Грузии разрешение на рейсы было получено еще в мае. Полеты планировалось начать в первой декаде июня, но они откладывались уже несколько раз. Часть экспертов считает, что российская сторона таким образом пытается соблюсти паритет, другие — что с запуском могут тянуть и по инициативе Грузии. Сейчас туристический рынок этой страны итак перенасыщен, поэтому запуск новых рейсов следует ожидать только осенью, полагают специалисты.
Сезон идет
Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложился на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешения от Минтранса России, сообщил «Известиям» источник в компании. Эту информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией.
В мае Red Wings получила согласования от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам Домодедово – Кутаиси и Сочи – Тбилиси, а также на чартеры из регионов, напомнил источник в перевозчике. А 16 июня разрешение было выдано еще на один маршрут — Жуковский – Тбилиси, уточнил он.
— Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас всё согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет, — отметил собеседник.
С открытием дополнительных полетов в Грузию билеты на этом направлении снизятся в цене, прогнозирует источник в авиакомпании.
В пресс-службе Red Wings «Известиям» подтвердили, что ждут согласования от Минтранса России и готовы запустить рейсы.
— Надеемся, что в ближайшее время все необходимые разрешения будут получены, — уточнили там.
«Известия» направили запрос в Минтранс РФ и Агентство гражданской авиации Грузии.
Как считать паритет
Рейсы из России в Грузию возобновились в мае этого года после того, как президент РФ Владимир Путин снял действующий с 2019 года запрет на полеты в эту страну. Тогда он был введен из-за массовых политических протестов в Грузии.
Сейчас из Внуково в Тбилиси ежедневно летают две авиакомпании — российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечал, что развитию туризма между странами мешает наличие межправительственного соглашения о взаимности и паритете по количеству полетов. Единственным вариантом увеличить провозные емкости становится выдача отдельных разрешений на чартерные рейсы, указывал эксперт.
Источник «Известий» в Red Wings при этом уточняет, что паритет должен соблюдаться по числу пассажиров, а не рейсов. У грузинской стороны летают самолеты почти на 200 мест, а у российской — 100-кресельные Superjet, отметил он. Кроме того, грузинская сторона как раз согласовала все чартеры, подчеркивает он.
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна, паритет всё же измеряется в количестве разрешенных к выполнению рейсов с каждой стороны, так как авиакомпании в дальнейшем могут по своему усмотрению менять тип воздушного судна на более или менее вместительное.
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян допустил, что, несмотря на выдачу разрешения для Red Wings Агентством гражданской авиации Грузии, между властями стран могли быть и устные договоренности о деталях запуска. Но так ли это, ему не известно. При этом грузинская сторона внимательно смотрит на то, как воспринимаются российские рейсы, ведь первый самолет «Азимута» в стране встретили протестами, добавил эксперт.
— Тем более сейчас, в июле-августе, турпоток большой, едут в Грузию отовсюду. Поэтому туристы из России будут более актуальны в сентябре-октябре, именно в такой перспективе Red Wings и стоит ожидать запуска своих рейсов, — считает эксперт.
О паритете на грузинском направлении в принципе рассуждать бессмысленно, продолжает эксперт, так как в РФ парк гражданских пассажирских самолетов в 80 раз больше, чем у Грузии. В структуре пассажиропотока также преобладают россияне — на них приходится 80%, говорит эксперт.
По словам исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, паритет может измеряться по числу кресел, пунктов назначения или количеству частот (рейсов на одном маршруте).
Что будет с ценами
Сейчас «Азимут» продает билеты на рейсы в Тбилиси на оставшиеся даты июня за 30–81 тыс. рублей в зависимости от тарифа (на одного человека в одну сторону), на июль — за 38–42 тыс., на август — за 30–34 тыс., согласно системе бронирования авиакомпании. Билеты Georgian Airways на июнь можно найти за $306–503 (26–42 тыс. рублей), на июль — $419–536 (35–45 тыс.), на август — $337–459 (28–39 тыс.). На первых майских полетах «Азимута» минимальная цена перелета составляла около 17 тыс.
Цены на авиабилеты в Грузию высокие из-за острого дефицита рейсов, подтверждает Артур Мурадян из АТОР. И вряд ли они снизятся с запуском полетов Red Wings, так как и их будет мало — для снижения цены нужно организовать порядка 100 в неделю.
Алексан Мкртчян из АТА считает, что стоимость может уменьшиться, если запустить еженедельно хотя бы 50 рейсов (сейчас выполняется 14).
Рост предложения неизбежно приводит к снижению цены, соглашается Олег Пантелеев. Но Кутаиси (если рейсы туда всё же запустятся) — это не один и тот же рынок с Тбилиси, подчеркивает эксперт. Там основной ориентир для россиян будет сделан на стыковки с Wizz Air, которая дальше летит в Европу. Так что Кутаиси сможет конкурировать со Стамбулом и ОАЭ в качестве транзитного хаба: лететь до Кутаиси ближе, чем до Стамбула, да и Wizz Air дешевле, чем Turkish Airlines.