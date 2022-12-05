Идти по стопам: на самолетах Superjet 100 импортозаместили тормоза

Производитель Superjet 100 корпорация «Иркут» сертифицировал установку на самолет российских фрикционных тормозных дисков вместо импортных, рассказали там «Известиям». Авиакомпании уже получили более 30 наборов таких дисков производства авиационной корпорации «Рубин» и начали использовать их. Благодаря этому удалось избежать остановки эксплуатации всего парка SSJ, ведь тормоза изнашиваются и требуют регулярной замены, уточнили в «Иркуте». До конца года производитель сертифицирует и использование российских шин на самолете вместо Michelin. Пока же SSJ-100 примерно на 70% состоит из заграничных деталей. Поэтому эксперты говорят о необходимости наращивать темы импортозамещения. Перспективы этого оценили «Известия».

По тормозам

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и «Ростех») сертифицировала в Росавиации возможность установки на самолет Superjet 100 российских тормозных дисков. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

— Авиационная корпорация «Рубин» уже изготовила и поставила авиакомпаниям — эксплуатантам самолетов SSJ-100 свыше 30 наборов фрикционных дисков тормоза. Их дефицит мог вызвать остановку эксплуатации парка, так как тормоза постоянно подвергаются износу и требуют регулярной замены, — сообщил представитель «Иркута».

Ранее тормозные диски для SSJ поставляла американская компания Goodrich.

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Кроме того, ведутся работы по одобрению установки на SSJ авиационной шины, выпускаемой Ярославским шинным заводом, — взамен импортных шин Michelin, которые использовались на «Суперджетах» ранее, сообщили в компании.

— Проведен комплекс испытаний шин на стенде и в составе воздушного судна. Выполнено более 10 испытательных полетов, в том числе на сложных режимах, таких как прерванный взлет. Комплекс сертификационных работ планируется завершить в текущем году, — рассказали в «Иркуте».

Серийное производство шин уже налажено, а их поставки начнутся после завершения сертификации в составе воздушного судна.

Представитель крупнейшего эксплуатанта Superjet авиакомпании «Россия» (группа «Аэрофлот») отметил в комментарии «Известиям», что «Рубин» действительно выполняет по заказу перевозчика ряд работ, связанных с техобслуживанием российского парка. А шины ярославского завода доказали свою износостойкость и перевозчик будет готов их использовать после сертификации, добавил он.

Гендиректор «Азимута» Павел Екжанов подтвердил «Известиям» начало поступления российских тормозных дисков и их установку на самолеты. Он добавил, что у авиакомпании есть необходимость в замене и некоторых других импортных деталей, но пока перевозчик справляется. В парке «Азимута» 16 «Суперджетов».

В пресс-службе «Ростеха» отметили, что процесс замещения импортных компонентов на отечественные идет полным ходом.

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— Чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию текущего парка, более чем по 30 позициям замена идет — при выполнении сервисного обслуживания взамен зарубежных комплектующих ставятся российские аналоги, одобренные к применению, — сказал представитель госкорпорации.

«Известия» направили запросы в другие авиакомпании — эксплуатанты Superjet 100, а также в Росавиацию.

Освоение ремонтов

В этом году российской авиаотрасли также удалось освоить ремонт 35 иностранных компонентов SSJ-100, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Иркута».

— Среди них фары, линейные датчики перемещения педалей, гидробаки, элементы привода системы очистки лобового стекла и другие компоненты, — уточнили в компании.

Перечень деталей для освоения ремонта был разработан исходя из накопленной статистики по отказам: приоритеты расставлены таким образом, чтобы сохранить текущий уровень исправности парка, объяснили в «Иркуте».

Пока же до 70% компонентов в российском региональном самолете импортные. Например, детали интерьеров салона делали итальянское дизайн-бюро Pininfarina и американская B/E Aerospace. Двигатель SaM146 поставляло совместное предприятие французской Safran и российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, также входит в «Ростех»). Концерн Safran также изготавливал шасси, Thales — авионику, Honeywell — вспомогательную силовую установку, немецкая Liebherr — системы управления. После введения санкций против предприятий авиаотрасли РФ в этом году в ответ на начало СВО на Украине западные поставщики отказались сотрудничать с российскими предприятиями и прекратили поставки.

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Одновременно с заменой компонентов на выпускаемом с 2011 года Superjet 100 ОАК ведет работу над импортозамещенной версией самолета, которая получит название Superjet New. В сжатые сроки планируется заменить порядка 40 импортных систем и компонентов машины, включая двигатель SaM146 — на российский ПД-8, сообщал ранее производитель.

В августе гендиректор «Иркута» Андрей Богинский говорил, что до конца 2023-го эксплуатантам поставят первые два Superjet New, а начиная с 2024-го ожидается производство по 20 SSJ New в год. Пока российский двигатель ПД-8 прошел только стендовые испытания, но в составе опытной машины еще не летал.

В Минпромторге подтвердили, что актуальным остается вопрос импортозамещения крупных систем и агрегатов SSJ, таких как шасси, двигатели и вспомогательная силовая установка. Решением этой задачи станет сертификация и начало серийного производства компонентов для SSJ New, так как значительная часть из них может быть установлена на SSJ-100 по так называемому принципу pin-to-pin, то есть без дополнительных конструктивных изменений.

— И тормозные диски, и шины — это те компоненты, наличие которых критично с точки зрения продолжения эксплуатации текущего парка Superjet. Диски — это почти что расходный материал, они востребованы немного реже, чем шины, но тоже быстро изнашиваются и их нужно менять, — отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Но кроме них «Иркуту» еще только предстоит найти замену множеству различных импортных фильтров, трубопроводов, деталей, которые подвержены износу и повреждениям. Темпы импортозамещения компонентов Superjet эксперт оценить не берется.

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— Но если мы говорим о компетенциях [по производству], то в принципе в России они сохранились. Ведь и тормозные диски, и шины используются не только в гражданской, но и в военной авиации. Весь вопрос заключался только в том, чтобы перейти на изготовление необходимых типоразмеров этих изделий. Большая часть времени ушла на подготовку доказательной базы, то есть сертификацию изменений типовой конструкции самолета, — заключил Олег Пантелеев.

Директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры Александр Терентьев напомнил, что помимо шин и тормозов нужно оперативно решить вопрос и с горюче-смазочными материалами, ведь поставки заграничных тоже прекратились. Он добавляет, что темп импортозамещения надо наращивать, так как налет на «Суперджете» сильно возрос в последнее время и замены нужно будет проводить всё чаще.