Во глубине туристских дум: россияне вновь начали покупать туры заранее

В прошлом году объемы ранних продаж по разным причинам снизились до значений, едва отличающихся от нуля. В нынешнем сезоне поведение туристов меняется — отдых вновь планируется заранее. О рейтинге «глубинных» стран и тенденциях — в материале «Известий».

Притяжение глубины

Туроператоры поделились с «Известиями» замеченной тенденцией — после кризиса глубины продаж, наблюдающегося последние несколько лет, россияне вновь начинают планировать свой отдых заблаговременно. Конечно, уточняет Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел», о массовости речи пока не идет. Многих туристов по-прежнему интересуют только ближайшие даты, а хорошей глубиной можно считать пару месяцев. Но в любом случае позитивные изменения налицо. И уже есть те, кто уже активно интересуется турами на весну 2024 года.

В компании Anex рассказывают, что после пандемии, событий прошлого года, планировать путешествия заранее было непросто, бронирований на значительную глубину стало меньше.

«Однако сейчас мы видим, что тенденция возвращается. Это связано в первую очередь с изменением предпочтений самих туристов. Раньше было так: сидим на чемоданах и ждем, что подешевле, — и так по несколько раз в год. Сейчас потребности ушли в пользу личного комфорта и безопасности. Мы фиксируем увеличение спроса на премиальный турпродукт, отели более высокого уровня. Тем самым, бронируя заранее, туристы точно уверены, что в нужные даты отправятся в определенный отель. Ведь у многих очень жесткий график отпусков», — говорят в пресс-службе Anex.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В компании PEGAS Touristik наблюдают схожую картину спроса. Рассказывают, что замечают определенное увеличение объема купленных туров по раннему бронированию по сравнению с прошлым годом. «Идут как бронирования на направления, по которым уже опубликована стоимость, так и есть интерес со стороны агентств к направлениям, по которым основные туры на следующий сезон будут опубликованы несколько позднее. Мы говорим, например, о Турции, России, Египте», — рассказали в компании.

В Anex уточняют, что бронирование на глубину не всегда предполагает раннее бронирование. Обычно во время раннего бронирования даются скидки от отелей, когда, например, в марте покупаешь тур на лето с хорошей выгодой (скидки от отелей могут достигать до 60%). «Что касается бронирования туров на глубину, то тут логика в том, что можно успеть забронировать определенный отель в определенные даты. Многие популярные отели раскупаются заранее, а в случае дефицита полетной программы бронирование заранее дает гарантию наличия билетов на эти даты», — говорят в пресс-службе туроператора.

Коммерческий директор «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов соглашается с коллегами, рассказывает, что бронирования на глубину идут не так активно, как хотелось бы, но объемы в любом случае превышают прошлогодние.

«На текущий момент запросы по раннему бронированию интересуют туристов в свете каникулярного периода. Ряд авиакомпаний выпускают промотарифы, и туристы ищут под них номера в привычных рейтинговых объектах размещения. Если говорить про массовый продукт, который бронировался до пандемии, в этом сегменте есть определенный прогнозируемый спад в продажах. Однако, если сравнивать со спросом прошлого года того же периода, интерес куда более динамичный », — говорит Филипп Обручев-Миронов.

Фото: Global Look Press/Konrad Wothe

В FUN&SUN приводят цифры по накопительному итогу текущих бронирований. Продажи на сезон зима-2023/24 идут на 118% лучше, чем в аналогичный период прошлогоднего раннего бронирования. Традиционно больший объем уходит на первую половину сезона — на октябрь. На новогодние каникулы от всего объема ранних броней приходится 4%, рассказывают в FUN & SUN.

Ценность и уверенность

В топ стран, поездки в которые туристы бронируют заранее входят Таиланд, Турция, Индонезия, Мальдивы, Черногория, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Сейшелы, Индия, Куба, Венесуэла.

В компаниях «Интурист» и PEGAS Touristik сейчас в лидерах продаж на глубину Таиланд. Турагенты тоже говорят о высоком спросе на зимний и даже весенний отдых в королевстве.

Филипп Обручев-Миронов поясняет: Таиланд зарекомендовал себя как страна, устойчивая к рискам санкций. Это дает туристам уверенность. Спрос на Таиланд, в отличие от других стран ЮВА, у россиян стабильный. На глубину тоже есть запросы.

В PEGAS Touristik и FUN & SUN, которые уже открыли продажи туров в Таиланд на сезон-2023/24 из Москвы и регионов в числе причин хороших объемов ранних продаж туров называют привлекательную стоимость. В Anex обращают внимание также на наличие мест в отелях в высокий сезон.

Фото: Getty Images/Paula Bronstein

Филипп Обручев-Миронов, говоря о тарифах отелей Таиланда на зимний сезон, отмечает, что пока не все успели окончательно определиться с ценами. «Часть контрактов отели уже пересмотрели — кто-то в сторону увеличения, а кто-то из отельеров, увеличив тарифы изначально, сейчас присылают измененные в сторону уменьшения цены. Говорить на эту тему предметно можно будет чуть позже», — заявил эксперт.

В FUN & SUN Таиланд входит в число стран, куда туристы с большой глубиной бронировали туры на Новый год. У этой страны третье место в рейтинге — новогодний Таиланд забронировали за 235 дней.

Возглавляют топ Мальдивы: новогодний отдых там забронировали у FUN & SUN за 244 дня. Второе место у ОАЭ — за 237 дней. Четвертое место у Шри-Ланки — за 234 дня и новогодней Турции — за 223 дня.

Турция без спешки

Представитель отеля Cullinan Belek говорит, что россияне неплохо бронируют Турцию на глубину. Уже есть бронирования на зиму, но в массе своей бронирования идут незадолго до предполагаемой даты поездки.

Озгюр Танкут, основатель принимающей компании в Турции Melino Travel & Event Creative Couturier, в свою очередь, говорит, что сейчас на глубину в среднем 90 дней до даты путешествия приходится около 20% заявок, на глубину 90–180 дней до даты путешествия — около 10%.

«В основном россияне сейчас бронируют Турцию в среднем за 15–45 дней до даты путешествия. Небольшая глубина связана с нестабильной ситуацией в России. Плановое ценообразование на отдых в Турции на сезон-2023 оказывает второстепенное влияние», — отмечает эксперт.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Diego Cupolo

Озгюр Танкут говорит, что ожидает снижения цен на отели в связи с изменением подхода к монетарной политике в Турции. Понижение цен, по словам эксперта, уже возможно проследить при сравнении цен раннего бронирования 2023 года c текущими ценами на продукт в наличии.

«Какие отели в основном бронируют на глубину? Бутиковые, с номерным фондом до 50 комнат. У россиян пользуются спросом в том числе отели в старом городе Антальи Калеичи. Заранее бронируют также отели и резорты с лучшим соотношением цена-качество и Executive rooms по причине их ограниченности и повышенного спроса», — рассказывает Озгюр Танкут.