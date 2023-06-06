Час шик: Турция сравнялась в цене с экзотическими странами

Отпуск в Турции и Египте летом не будет бюджетным: за недельный тур на двоих россияне в среднем отдают до 200 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в АТОР. Во столько же обходится отдых в экзотических странах, где сейчас низкий сезон. Подняли цены для россиян и турецкие отели, и авиакомпании. Билеты на рейсы Turkish Airlines обходятся в 1,5, а иногда и в 3,5 раза дороже, чем аналогичные от компаний из России и стран СНГ.

Как на Шри-Ланке

Недельный отдых в Турции летом обходится россиянам в среднем в 150–200 тыс. рублей на двоих, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Отпуск с семьей из трех человек требует в среднем 218 тыс., из четырех — 253 тыс. рублей.

Средний чек за отдых в Египте, по его словам, — 150 тыс. рублей за неделю на двоих. По сравнению с прошлым годом это выше примерно вдвое, что объясняется сокращением предложения авиаперевозки.

Подобные цены большинству российских путешественников знакомы скорее по экзотическим странам Азии и Карибского побережья, причем в высокий сезон. К примеру, в ноябре–декабре прошлого года отдохнуть вдвоем на Шри-Ланке можно было за 160 тыс. рублей.

Очевидно, что на стоимость отдыха влияет курс рубля: в июне прошлого года доллар стоил 62 рубля, сейчас — почти 82 рубля, а евро — 66 рублей вместо 87.

Сейчас в странах Азии наступил низкий сезон, а в Турции — высокий, из-за чего стоимость поездок примерно сравнялась, отметил Артур Мурадян.

— Отправиться в Таиланд, на Кубу и Шри-Ланку можно примерно за 150 тыс. рублей. Вообще, тура за границу на двоих дешевле 150 тыс. рублей за неделю сейчас не найти. Изредка бывают предложения за 120 тыс. рублей — но это скорее аномалия в случае, если не заполняется конкретный отель или рейс, — рассказал вице-президент АТОР.

Казалось бы, с такими ценами интерес к отдыху в Турции должен снизиться, но этого не происходит, отметил Артур Мурадян.

— Сейчас спрос на Турцию примерно на уровне прошлого года и на 60–70% выше, чем в конце мая. Во-первых, завершились выборы президента и появилась определенность. Во-вторых, бронирования стимулирует прохладная погода, установившаяся в центральной части России, — пояснил он.

По его мнению, турпоток в Турцию по итогам сезона будет чуть больше, чем в прошлом году. Однако по сравнению с «нормальным» 2019 годом количество российских туристов сократится на 40%, а средняя стоимость отдыха для них будет вдвое выше.

Уловки отельеров

Спрос на отдых в Турции не падает и по причине отсутствия у российских путешественников альтернатив: в 2019 году россияне массово отдыхали на море на Кипре, в Греции и других европейских странах. Это понимает и турецкий турбизнес: местные авиакомпании и отельеры подняли цены для российских гостей, оставив их прежними для европейцев, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция, которые ранее принимали сотни тысяч россиян, сейчас вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — сказал он.

За счет повышения цен для россиян турки попытались избежать убытков, но туристы такого маневра не оценили: часть даже очень популярных турецких отелей сейчас стоит недозагруженной, отметил эксперт.

— Были и случаи откровенного мухлежа. В апреле люксовые турецкие гостиницы якобы «вставали на стоп» на летние даты, чтобы убедить всех, что у них высокая загрузка. Сейчас эти номера волшебным образом снова в продаже, — рассказал Алексан Мкртчян.

Он посоветовал туристам не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, поскольку цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем.

Бесценный полет

Изменилась и цена авиабилетов. Например, добраться в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России, отметил он.

Действительно, если посмотреть стоимость рейсов Turkish Airlines из Москвы, разница с российскими перевозчиками составляет от 1,5 до 3,5 раза в большую сторону.

Так, в Анталью в конце июня туда-обратно без багажа можно слетать минимум за 42 тыс. рублей, а на отечественных S7 и «Аэрофлоте» — за 25–30 тыс.

С рейсами в Европу ситуация еще более показательна: с одной пересадкой в Рим через Армению можно добраться за 60 тыс. рублей, а через Стамбул — за 140–210 тыс. рублей, следует из данных сервисов по поиску билетов.

Подобная ситуация объясняется тем, что некоторые зарубежные перевозчики пользуются своим условно монопольным положением на российском рынке, считает Артур Мурадян.

— Так делает не только Turkish Airlines, но и, например, Emirates. Это крупные известные бренды, логистика перелетов удобная и понятная, поэтому своих клиентов они находят, — пояснил он.

Не такие крупные перевозчики уделяют ценообразованию намного больше внимания, но и стыковки у них обычно менее удобные, заметил Артур Мурадян.