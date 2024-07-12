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В МЧС подтвердили падение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

МЧС: предварительно, все члены экипажа упавшего самолета в Подмосковье погибли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В упавшем в Подмосковье самолете Sukhoi Superjet 100 находились три члена экипажа, предварительно, все они погибли. Об этом 12 июля сообщили в МЧС России.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства и отмечается, что жертв среди населения в результате ЧП нет.

При этом глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место происшествия. Он отметил, что, согласно предварительным данным, на борту Sukhoi Superjet 100 находились два пилота и штурман.

«Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются», — написал Гречищев в своем Telegram-канале.

Самолет Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области ранее в этот день. Источник «Известий» уточнил, что воздушное судно принадлежит «Газпром авиа», по его данным, он направлялся в аэропорт Внуково.

В МЧС России и Следственном комитете РФ заявили, что начали проверку по факту случившегося.

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