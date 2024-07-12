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Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье

Самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отказ двигателей мог стать причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья, говорят в оперативных службах. Борт направлялся с Луховицкого авиазавода в аэропорт Внуково после ремонта. За несколько минут перед трагедией экипаж перестал выходить на связь. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы. Эксперты и официальные лица пока не дают подробных объяснений случившегося. Пока известно лишь, что самолет был оснащен французскими двигателями SaM146.

На вираже в Подмосковье

12 июля в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100 (RA-89049), находящийся на балансе ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа». Он выполнял перегоночный рейс после планового ремонта на Луховицком авиазаводе. Как сообщил в Telegram-канале глава Коломны Александр Гречищев, Superjet рухнул в районе населенного пункта Озеры. Падение самолета, как и последующий взрыв на земле, наблюдали очевидцы. На место катастрофы с аэродрома Третьяково вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8. В течение короткого времени спасатели определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево. Разрушений в деревне и пострадавших среди местных жителей нет, как и угрозы для жителей окружающих населенных пунктов, отметил Александр Гречищев.

Дым на месте падения самолета «Суперджет» в Коломенском районе

Дым на месте падения самолета «Суперджет» в Коломенском районе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По предварительным данным, на борту находились только три члена экипажа. Все они погибли. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации. МАК уже сформировал комиссию, которая приступает к работе, сообщили «Известиям» в комитете. Авиапредприятие «Газпром Авиа» подтвердило факт крушения своего самолета.

Следственный комитет по факту катастрофы возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследованием занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Проверку проводит и Московская межрегиональная транспортная прокуратура во взаимодействии с Северо-Западной.

Специальные службы на месте падения самолета

Специальные службы на месте падения самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что черные ящики самолета найдены. Лайнер осуществлял полет в соответствии с планом. Замруководителя ведомства Андрей Добряков ранее рассказал, что Superjet 100 летел без разрешения. Без какого, он не уточнил.

Очевидное и вероятное

Первая информация о том, что Sukhoi Superjet 100 разбился в районе подмосковной Коломны, появилась около 15:30 мск. По информации СМИ, самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь. Со слов очевидцев, сначала борт резко снизился и скрылся за деревьями, затем оттуда пошел черный дым.

Я видел, что самолет резко пошел вниз, пролетел над нашей деревней и упал в районе леса, — рассказал один из свидетелей «Известиям». — Произошел взрыв.

По его словам, после взрыва в доме задребезжали окна, при этом самолет горел недолго.

На месте падения самолета «Суперджет»
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще один очевидец крушения самолета запечатлел кадры сразу после падения лайнера. На них видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся в воздух.

На борту упавшего Superjet, по данным источников «Известий» в правоохранительных органах, находились капитан воздушного судна Евгений Булавка, второй пилот Максим Лукманов, стюарт Владислав Харламов.

Самолет был выпущен в 2014 году предприятием АО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, а она — в «Ростех»). В госкорпорации и ОАК заявили, что окажут содействие в расследовании катастрофы с SSJ-100.

Разбившийся Superjet был оснащен французскими двигателями SaM146. С 2022 года запчасти к этим силовым агрегатам перестали поступать в Россию, из-за чего наблюдались сложности с эксплуатацией таких самолетов. Судя по регистрационной карточке «Газпром Авиа», самолет был произведен 23 января 2015 года, на баланс компании он поступил 9 сентября 2020-го. Сертификат летной годности выдан 20 июля 2022 года сроком до 23 января 2030-го.

В парке «Газпром Авиа» более 25 самолетов и свыше 80 вертолетов различных типов и модификаций. Среди них три Boeing 737-700, один Як-42Д и 10 Superjet 100LR.

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Версий могут быть десятки, но основные — техническая неисправность и некачественное обслуживание

Проверят всё

Пока никаких официальных версий не выдвигается. В оперативных службах полагают, что причиной катастрофы мог стать отказ сразу двух двигателей. Предположения о том, как могла складываться ситуация, выдвигают и эксперты отрасли. Отказ систем мог произойти из-за попадания птиц в двигатели на небольшой высоте, сообщили ТАСС в экстренных службах.

— На предприятии, занимавшемся ремонтом лайнера, будут проводиться проверки, вся документация будет изыматься, досконально изучаться и проверяться, — сказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, сегодняшний случай, когда самолет разбился сразу после ремонта, — достаточно нетипичный.

Штаб пожаротушения МЧС РФ

Штаб пожаротушения МЧС РФ на месте крушения самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее были технические неполадки у самолетов после ремонта, были вынужденные посадки, возвраты на аэродром. Но не помню, чтобы самолеты разбивались сразу после ремонта, — сказал он.

В Жуковском лайнер мог проходить сложное техническое обслуживание, полагает эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов.

— Двигатели для этих самолетов производят французы. Соответственно они поставляют и все комплектующие, но сейчас есть вопросы с поставками запчастей. Необходимо понять, какой именно ремонт проводился, так как он может быть разных объемов. Пока довольно мало информации. Но в Жуковском находится основной хаб и база по ремонту и эксплуатации Superjet, — сказал он «Известиям».

Эксперт отметил, что даже в случае отказа одного из двигателей ничего критического в полете не должно было произойти.

Если это возгорание двигателя, то работают системы пожаротушения и в целом они справляются с огнем. Сейчас должны достать бортовые самописцы и расшифровать информацию, — отметил эксперт.

Алексей Власов также пояснил, что на лайнерах этой модели устанавливаются французские двигатели SaM146.

Можно сказать, что это двигатель закрытого типа. Производители не дают нам возможности в них влезать. Раньше по гарантии нам их меняли закрытыми — мы не имели возможности посмотреть внутреннюю конструкцию. Сейчас никакого обслуживания этих двигателей нет, — отметил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что последние катастрофы с участием Superjet 100 были связаны с человеческим фактором, а не с конструкцией лайнера. А сам самолет, по его словам, давно доказал свою надежность.

Справка «Известий»

По данным МАК, в первом полугодии 2024-го, абсолютный показатель состояния безопасности полетов (15 авиапроисшествий) практически остался на прежнем уровне по сравнению с 2023-м, когда произошло 13 случаев. Он находится в диапазоне данных пятилетнего периода: 2020-й — 17 авиапроисшествий. По катастрофам и погибшим показатели даже улучшились: 2024 год — пять катастроф против семи в 2023-м.

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