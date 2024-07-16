Источник назвал предварительную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

Предварительная версия крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье — неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом 16 июля рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК) в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В результате в наборе высоты недостоверные показания с датчиков угла атаки привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, которая сама и направила Superjet в землю.

Как пояснили «Известиям», времени распознать этот отказ у пилотов не было, а полное отклонение сайдстика (ручки управления) на себя никак не помогло бы им обойти эту систему защиты от сваливания и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей.

«Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки. — Ред.) передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — сказал собеседник из отрасли.

Он подчеркнул, что перед вылетом судно проходило регламентное техническое обслуживание, а полет носил тестовый характер. Сейчас выясняется: на каком этапе могла произойти ошибка, кто конкретно осуществлял эту работу. По словам источника, официальные выводы будут после расследования, но уже сейчас есть веские основания считать, что имел место быть человеческий фактор.

«Superjet — хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», — добавил собеседник.

Кроме того, уже через два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet — ПАО «Яковлев» — выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

Центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации (ТОИР) на Луховицком заводе работает с 2020 года. За время своей работы он провел обслуживание 25 воздушных судов Superjet различных авиакомпаний. Замечаний от эксплуатантов не поступало. Численность сотрудников ТОИР в настоящее время составляет 81 человек.

В «Ростехе» и ОАК не ответили на запросы «Известий».

Ранее, 12 июля, в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet 100. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

В качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).