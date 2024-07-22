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Джо Байден сообщил, что снялся с президентской гонки в США

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Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 июля, заявил, что отказывается от участия в президентской гонке. О своем решении он сообщил на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он назвал величайшей честью быть главой государства, однако подчеркнул, что отказ от предвыборной гонки будет наиболее правильным решением, которое в интересах страны и Демократической партии. При этом американский лидер указал, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Байден поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов. Он призвал партию объединиться и одержать победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

После этого Харрис поблагодарила главу государства за поддержку и заявила о намерении добиться выдвижения ее кандидатуры, пообещав победить Трампа. Между тем 22 июля в федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента США кандидатом на пост главы государства. В документе отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов вносятся соответствующие изменения. Предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты».

Как сообщил журналист телеканала CBS Эд О'Киф, кандидатуру Харрис могут утвердить на съезде Демократической партии, который начнется 19 августа. При этом независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвал организовать открытый процесс избрания нового кандидата, чтобы избежать обвинений в фальсификации.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Харрис получила большую поддержку среди демократов. Помимо Байдена ее кандидатуру поддержали бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Штаб вице-президента собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из предвыборной гонки.

Политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Байден вышел из предвыборной гонки из-за того, что у него не только ментальные проблемы со здоровьем, но и физические. Аналогичную точку зрения высказал политолог Дмитрий Солонников, заявив, что эти проблемы обострились на фоне коронавируса.

Между тем телеканал CNN узнал, что решение Байдена о выходе из гонки было принято за последние 48 часов, и оно хранилось в строжайшем секрете. По данным телеканала, президент решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти.

На данное решение американского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России в приоритете достижение целей специальной военной операции, а не выборы в США, поэтому необходимо продолжать работу и следить за тем, что происходит. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, до выборов в США еще четыре месяца. По его словам, за этот срок многое может поменяться.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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