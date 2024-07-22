Решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки держалось в секрете. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN.

«Информация держалась в секрете. (Поэтому потребовалось подтверждение того. — Ред.), что письмо Байдена, которое он разместил в интернете, было реальным, с членами его кабинета в воскресенье днем», — говорится в публикации.

Также телеканал отметил, что решение о выходе из гонки было принято за последние 48 часов.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Глава США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако затем сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Политолог Игорь Никулин назвал прогнозируемым выход Байдена из предвыборной гонки. Он также указал на то, что для всех был очевидным факт невозможности Байдена исполнять обязанности президента следующие четыре года. Ведь если срок назад у него и так были проблемы со здоровьем, то в следующий период всё только усугубится.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.